《異動股》新明中國跌１６％創新低，報０﹒０２１元

《經濟通通訊社２８日專訊》新明中國（０２６９９）跌１６％，報０﹒０２１元，最低價

０﹒０２１元，創上市新低，最高價０﹒０２３元；成交８１﹒２萬股，成交金額１﹒８３萬元

；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為世博證

券，金額９２００元，加權平均成交價０﹒０２３元。

現時，恒生指數報２０６２６，跌４３點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８４，跌

６點或０﹒１％；恒生科技指數報４５５６，升１９點或０﹒４４％；主板成交７４５﹒３億元

。

上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０２１ 變動 －１６﹒００％

最高價 ０﹒０２３ 最低價 ０﹒０２１

成交股數 ８１﹒２萬股 成交金額 １﹒８３萬

１０天平均 ０﹒０２６ 歷史波幅％ ２０４﹒３１６

２０天平均 ０﹒０２９ 加權平均價 ０﹒０２２

５０天平均 ０﹒０３２ ＲＳＩ１４ ３５﹒２１６

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒８３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新明中國（０２６９９） ０﹒０２１ －１６﹒００

新地（０００１６） ９２﹒７５０ －０﹒１１

中海外（００６８８） ２２﹒１５０ 無升跌

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２２０ ＋０﹒４５

龍湖（００９６０） ２７﹒６５０ －１﹒７８

潤地（０１１０９） ３３﹒２５０ －１﹒０４

長實（０１１１３） ５５﹒５５０ －０﹒１８

碧桂園（０２００７） ３﹒１４０ －０﹒６３

萬科企業（０２２０２） １５﹒３８０ －０﹒５２

滙景控股（０９９６８） ０﹒２５０ －１５﹒２５

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（ｅｄ）

