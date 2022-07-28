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02699 新明中國
即時 按盤價 跌0.023 -0.002 (-8.000%)
大手異動

28/07/2022 15:22

《異動股》新明中國跌１６％創新低，報０﹒０２１元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新明中國（０２６９９）跌１６％，報０﹒０２１元，最低價
０﹒０２１元，創上市新低，最高價０﹒０２３元；成交８１﹒２萬股，成交金額１﹒８３萬元
；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為世博證
券，金額９２００元，加權平均成交價０﹒０２３元。
　　現時，恒生指數報２０６２６，跌４３點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８４，跌
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４５５６，升１９點或０﹒４４％；主板成交７４５﹒３億元

　　上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０２１　變動　　　　－１６﹒００％
　　最高價　　　　０﹒０２３　最低價　　　　　０﹒０２１
　　成交股數　　８１﹒２萬股　成交金額　　　　１﹒８３萬
　　１０天平均　　０﹒０２６　歷史波幅％　２０４﹒３１６
　　２０天平均　　０﹒０２９　加權平均價　　　０﹒０２２
　　５０天平均　　０﹒０３２　ＲＳＩ１４　　３５﹒２１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒８３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新明中國（０２６９９）　　　　０﹒０２１　－１６﹒００
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒７５０　　－０﹒１１
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒１５０　　　　無升跌
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２２０　　＋０﹒４５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒６５０　　－１﹒７８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒２５０　　－１﹒０４
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒５５０　　－０﹒１８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１４０　　－０﹒６３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒３８０　　－０﹒５２
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２５０　－１５﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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