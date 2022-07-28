《異動股》新明中國跌１６％創新低，報０﹒０２１元

《經濟通通訊社２８日專訊》新明中國（０２６９９）跌１６％，報０﹒０２１元，最低價
０﹒０２１元，創上市新低，最高價０﹒０２３元；成交８１﹒２萬股，成交金額１﹒８３萬元
；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為世博證
券，金額９２００元，加權平均成交價０﹒０２３元。
現時，恒生指數報２０６２６，跌４３點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８４，跌
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４５５６，升１９點或０﹒４４％；主板成交７４５﹒３億元
。
上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０２１ 變動 －１６﹒００％
最高價 ０﹒０２３ 最低價 ０﹒０２１
成交股數 ８１﹒２萬股 成交金額 １﹒８３萬
１０天平均 ０﹒０２６ 歷史波幅％ ２０４﹒３１６
２０天平均 ０﹒０２９ 加權平均價 ０﹒０２２
５０天平均 ０﹒０３２ ＲＳＩ１４ ３５﹒２１６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒８３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新明中國（０２６９９） ０﹒０２１ －１６﹒００
新地（０００１６） ９２﹒７５０ －０﹒１１
中海外（００６８８） ２２﹒１５０ 無升跌
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２２０ ＋０﹒４５
龍湖（００９６０） ２７﹒６５０ －１﹒７８
潤地（０１１０９） ３３﹒２５０ －１﹒０４
長實（０１１１３） ５５﹒５５０ －０﹒１８
碧桂園（０２００７） ３﹒１４０ －０﹒６３
萬科企業（０２２０２） １５﹒３８０ －０﹒５２
滙景控股（０９９６８） ０﹒２５０ －１５﹒２５
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（ｅｄ）
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