《異動股》十方控股漲逾４９％突破１００天線，報０﹒３９５元

《經濟通通訊社２８日專訊》十方控股（０１８３１）升４９﹒０６％，報０﹒３９５元，
升穿１００天線（０﹒３０７元），最高價０﹒３９５元，最低價０﹒２７５元；成交
３８３﹒４２萬股，成交金額１１９﹒３２萬元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入
２０﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額１０﹒０１萬元，加權平均成
交價０﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額９﹒４９萬元，加權平均成交
價０﹒３元。
現時，恒生指數報２０６１３，跌５６點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７０７９，跌
１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４５５３，升１６點或０﹒３７％；主板成交
７５１﹒４７億元。
上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３９５ 變動 ＋４９﹒０６％
最高價 ０﹒３９５ 最低價 ０﹒２７５
成交股數 ３８３﹒４２萬股 成交金額 １１９﹒３２萬
１０天平均 ０﹒２５０ 歷史波幅％ ３０２﹒０９８
２０天平均 ０﹒１７２ 加權平均價 ０﹒３１１
５０天平均 ０﹒２４２ ＲＳＩ１４ ９０﹒００３
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０﹒７４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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十方控股（０１８３１） ０﹒３９５ ＋４９﹒０６
東方企控集團（０００１８） ０﹒７１０ 無升跌
閱文集團（００７７２） ３３﹒４００ ＋０﹒７５
新華文軒（００８１１） ５﹒４４０ －０﹒９１
ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒７１０ 無升跌
華泰瑞銀（新）（０８００６） ０﹒２２８ 無升跌
大地國際集團（０８１３０） ０﹒０３７ ＋８﹒８２
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（ｅｄ）
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