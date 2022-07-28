《異動股》煜盛文化（０１８５９）跌近２％，報０﹒３元

《經濟通通訊社２８日專訊》煜盛文化（０１８５９）跌１﹒６４％，報０﹒３元，最低價

０﹒２８元，創１個月新低，最高價０﹒３７元；成交３３９６﹒６５萬股，成交金額

１０３５﹒８３萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出６６７﹒７萬元。現時最大淨

被動買入券商為盈透證券香港，金額１０２﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３０４元；現時最

大淨被動賣出券商為元庫證券，金額２０﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒２９５元。以現價計

，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒０９％。

現時，恒生指數報２０６０３，跌６６點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報７０７８，跌

１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４５５１，升１５點或０﹒３３％；主板成交

７６５﹒１１億元。

上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３００ 變動 －１﹒６４％

最高價 ０﹒３７０ 最低價 ０﹒２８０

成交股數 ３３９６﹒６５萬股 成交金額 １０３５﹒８３萬

１０天平均 ０﹒３４５ 歷史波幅％ ６４﹒１６４

２０天平均 ０﹒３７０ 加權平均價 ０﹒３０５

５０天平均 ０﹒４１２ ＲＳＩ１４ ２６﹒８９９

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出６６７﹒７萬元；暫連跌

３日，累計跌幅９﹒０９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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煜盛文化（０１８５９） ０﹒３００ －１﹒６４

數字王國（００５４７） ０﹒４３０ 無升跌

阿里影業（０１０６０） ０﹒７００ ＋２﹒９４

貓眼娛樂（０１８９６） ７﹒１８０ ＋０﹒８４

ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０） ７﹒１１０ －０﹒９７

稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒２２０ ＋０﹒４５

比高集團（０８２２０） ０﹒２１２ －１４﹒５２

國藝集團控股（０８２２８） ０﹒０２０ －９﹒０９

ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６） １１﹒２６０ ＋１﹒０８

力天影業（０９９５８） １﹒２４０ ＋５﹒０８

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（ｅｄ）

