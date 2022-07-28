《異動股》煜盛文化（０１８５９）跌近２％，報０﹒３元

《經濟通通訊社２８日專訊》煜盛文化（０１８５９）跌１﹒６４％，報０﹒３元，最低價
０﹒２８元，創１個月新低，最高價０﹒３７元；成交３３９６﹒６５萬股，成交金額
１０３５﹒８３萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出６６７﹒７萬元。現時最大淨
被動買入券商為盈透證券香港，金額１０２﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３０４元；現時最
大淨被動賣出券商為元庫證券，金額２０﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒２９５元。以現價計
，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒０９％。
現時，恒生指數報２０６０３，跌６６點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報７０７８，跌
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４５５１，升１５點或０﹒３３％；主板成交
７６５﹒１１億元。
上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３００ 變動 －１﹒６４％
最高價 ０﹒３７０ 最低價 ０﹒２８０
成交股數 ３３９６﹒６５萬股 成交金額 １０３５﹒８３萬
１０天平均 ０﹒３４５ 歷史波幅％ ６４﹒１６４
２０天平均 ０﹒３７０ 加權平均價 ０﹒３０５
５０天平均 ０﹒４１２ ＲＳＩ１４ ２６﹒８９９
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出６６７﹒７萬元；暫連跌
３日，累計跌幅９﹒０９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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煜盛文化（０１８５９） ０﹒３００ －１﹒６４
數字王國（００５４７） ０﹒４３０ 無升跌
阿里影業（０１０６０） ０﹒７００ ＋２﹒９４
貓眼娛樂（０１８９６） ７﹒１８０ ＋０﹒８４
ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０） ７﹒１１０ －０﹒９７
稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒２２０ ＋０﹒４５
比高集團（０８２２０） ０﹒２１２ －１４﹒５２
國藝集團控股（０８２２８） ０﹒０２０ －９﹒０９
ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６） １１﹒２６０ ＋１﹒０８
力天影業（０９９５８） １﹒２４０ ＋５﹒０８
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（ｅｄ）
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