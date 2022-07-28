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01859 煜盛文化
即時 按盤價 升0.320 +0.015 (+4.918%)
大手異動

28/07/2022 15:33

《異動股》煜盛文化（０１８５９）跌近２％，報０﹒３元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》煜盛文化（０１８５９）跌１﹒６４％，報０﹒３元，最低價
０﹒２８元，創１個月新低，最高價０﹒３７元；成交３３９６﹒６５萬股，成交金額
１０３５﹒８３萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出６６７﹒７萬元。現時最大淨
被動買入券商為盈透證券香港，金額１０２﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３０４元；現時最
大淨被動賣出券商為元庫證券，金額２０﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒２９５元。以現價計
，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒０９％。
　　現時，恒生指數報２０６０３，跌６６點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報７０７８，跌
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４５５１，升１５點或０﹒３３％；主板成交
７６５﹒１１億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒３００　變動　　　　　　－１﹒６４％
　　最高價　　　　　　　０﹒３７０　最低價　　　　　　０﹒２８０
　　成交股數　　３３９６﹒６５萬股　成交金額　　１０３５﹒８３萬
　　１０天平均　　　　　０﹒３４５　歷史波幅％　　　６４﹒１６４
　　２０天平均　　　　　０﹒３７０　加權平均價　　　　０﹒３０５
　　５０天平均　　　　　０﹒４１２　ＲＳＩ１４　　　２６﹒８９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出６６７﹒７萬元；暫連跌
３日，累計跌幅９﹒０９％
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　煜盛文化（０１８５９）　　　　　　　　　　０﹒３００　　－１﹒６４
　　數字王國（００５４７）　　　　　　　　　　０﹒４３０　　　　無升跌
　　阿里影業（０１０６０）　　　　　　　　　　０﹒７００　　＋２﹒９４
　　貓眼娛樂（０１８９６）　　　　　　　　　　７﹒１８０　　＋０﹒８４
　　ＩＭＡＸ　ＣＨＩＮＡ（０１９７０）　　　　７﹒１１０　　－０﹒９７
　　稻草熊娛樂（０２１２５）　　　　　　　　　２﹒２２０　　＋０﹒４５
　　比高集團（０８２２０）　　　　　　　　　　０﹒２１２　－１４﹒５２
　　國藝集團控股（０８２２８）　　　　　　　　０﹒０２０　　－９﹒０９
　　ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）　１１﹒２６０　　＋１﹒０８
　　力天影業（０９９５８）　　　　　　　　　　１﹒２４０　　＋５﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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