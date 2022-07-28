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01831 十方控股
即時 按盤價 升0.470 +0.205 (+77.358%)
大手異動

28/07/2022 15:43

《異動股》十方控股升逾７７％突破１００天線，報０﹒４７元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》十方控股（０１８３１）升７７﹒３６％，報０﹒４７元，升
穿１００天線（０﹒３０８元），最高價０﹒４７元，創５２周新高，最低價０﹒２７５元；成
交４７７﹒７２萬股，成交金額１５９﹒３５萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
４６﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額１０﹒０１萬元，加權平均成
交價０﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１１﹒３３萬元，加權平均成
交價０﹒３１３元。
　　現時，恒生指數報２０６０９，跌６０點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７０７９，跌
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４５４９，升１３點或０﹒２９％；主板成交
７８５﹒８７億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒４７０　變動　　　　＋７７﹒３６％
　　最高價　　　　　　０﹒４７０　最低價　　　　　０﹒２７５
　　成交股數　　４７７﹒７２萬股　成交金額　　１５９﹒３５萬
　　１０天平均　　　　０﹒２５８　歷史波幅％　３０２﹒０９８
　　２０天平均　　　　０﹒１７６　加權平均價　　　０﹒３３４
　　５０天平均　　　　０﹒２４４　ＲＳＩ１４　　９２﹒０３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創５２周新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
４６﹒５６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　十方控股（０１８３１）　　　　　０﹒４７０　＋７７﹒３６
　　東方企控集團（０００１８）　　　０﹒７１０　　　　無升跌
　　閱文集團（００７７２）　　　　３３﹒３００　　＋０﹒４５
　　新華文軒（００８１１）　　　　　５﹒４４０　　－０﹒９１
　　ＴＯＭ（０２３８３）　　　　　　０﹒７１０　　　　無升跌
　　華泰瑞銀（新）（０８００６）　　０﹒２２８　　　　無升跌
　　大地國際集團（０８１３０）　　　０﹒０３７　　＋８﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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