《異動股》十方控股升逾７７％突破１００天線，報０﹒４７元

《經濟通通訊社２８日專訊》十方控股（０１８３１）升７７﹒３６％，報０﹒４７元，升

穿１００天線（０﹒３０８元），最高價０﹒４７元，創５２周新高，最低價０﹒２７５元；成

交４７７﹒７２萬股，成交金額１５９﹒３５萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入

４６﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額１０﹒０１萬元，加權平均成

交價０﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１１﹒３３萬元，加權平均成

交價０﹒３１３元。

現時，恒生指數報２０６０９，跌６０點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７０７９，跌

１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４５４９，升１３點或０﹒２９％；主板成交

７８５﹒８７億元。

上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４７０ 變動 ＋７７﹒３６％

最高價 ０﹒４７０ 最低價 ０﹒２７５

成交股數 ４７７﹒７２萬股 成交金額 １５９﹒３５萬

１０天平均 ０﹒２５８ 歷史波幅％ ３０２﹒０９８

２０天平均 ０﹒１７６ 加權平均價 ０﹒３３４

５０天平均 ０﹒２４４ ＲＳＩ１４ ９２﹒０３４

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股份狀態：升穿１００天線，創５２周新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入

４６﹒５６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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十方控股（０１８３１） ０﹒４７０ ＋７７﹒３６

東方企控集團（０００１８） ０﹒７１０ 無升跌

閱文集團（００７７２） ３３﹒３００ ＋０﹒４５

新華文軒（００８１１） ５﹒４４０ －０﹒９１

ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒７１０ 無升跌

華泰瑞銀（新）（０８００６） ０﹒２２８ 無升跌

大地國際集團（０８１３０） ０﹒０３７ ＋８﹒８２

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（ｅｄ）

