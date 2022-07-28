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02019 德信中國
即時 按盤價 跌2.400 -0.100 (-4.000%)
大手異動

28/07/2022 15:45

《異動股》德信中國（２０１９）跌１０％創新低，報２﹒２５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》德信中國（０２０１９）跌１０％，報２﹒２５元，最低價
２﹒２５元，創上市新低，最高價２﹒５元；成交７９﹒６萬股，成交金額１９１﹒１７萬元；
主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額２６﹒６９萬元，加權平均成交價２﹒３９４元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根大通，金額３８﹒２５萬元，加權平均成交價２﹒４０５元。
　　現時，恒生指數報２０５８９，跌８０點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７０７１，跌
１９點或０﹒２８％；恒生科技指數報４５４６，升９點或０﹒２１％；主板成交７９２﹒６６
億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒２５０　變動　　　　－１０﹒００％
　　最高價　　　　２﹒５００　最低價　　　　　２﹒２５０
　　成交股數　　７９﹒６萬股　成交金額　　１９１﹒１７萬
　　１０天平均　　２﹒４９０　歷史波幅％　　３１﹒１８１
　　２０天平均　　２﹒５５２　加權平均價　　　２﹒４０２
　　５０天平均　　２﹒６０６　ＲＳＩ１４　　２７﹒３８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９﹒９７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德信中國（０２０１９）　　　　２﹒２５　－１０﹒００
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒８５　　　　無升跌
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒１０　　－０﹒２３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２１　　　　無升跌
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒５５　　－２﹒１３
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒２５　　－１﹒０４
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒６０　　－０﹒０９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１４　　－０﹒６３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒４０　　－０﹒３９
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２６　－１１﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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