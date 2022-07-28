《異動股》德信中國（２０１９）跌１０％創新低，報２﹒２５元

《經濟通通訊社２８日專訊》德信中國（０２０１９）跌１０％，報２﹒２５元，最低價
２﹒２５元，創上市新低，最高價２﹒５元；成交７９﹒６萬股，成交金額１９１﹒１７萬元；
主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額２６﹒６９萬元，加權平均成交價２﹒３９４元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根大通，金額３８﹒２５萬元，加權平均成交價２﹒４０５元。
現時，恒生指數報２０５８９，跌８０點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７０７１，跌
１９點或０﹒２８％；恒生科技指數報４５４６，升９點或０﹒２１％；主板成交７９２﹒６６
億元。
上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒２５０ 變動 －１０﹒００％
最高價 ２﹒５００ 最低價 ２﹒２５０
成交股數 ７９﹒６萬股 成交金額 １９１﹒１７萬
１０天平均 ２﹒４９０ 歷史波幅％ ３１﹒１８１
２０天平均 ２﹒５５２ 加權平均價 ２﹒４０２
５０天平均 ２﹒６０６ ＲＳＩ１４ ２７﹒３８９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９﹒９７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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德信中國（０２０１９） ２﹒２５ －１０﹒００
新地（０００１６） ９２﹒８５ 無升跌
中海外（００６８８） ２２﹒１０ －０﹒２３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２１ 無升跌
龍湖（００９６０） ２７﹒５５ －２﹒１３
潤地（０１１０９） ３３﹒２５ －１﹒０４
長實（０１１１３） ５５﹒６０ －０﹒０９
碧桂園（０２００７） ３﹒１４ －０﹒６３
萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ －０﹒３９
滙景控股（０９９６８） ０﹒２６ －１１﹒８６
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（ｅｄ）
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