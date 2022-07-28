《異動股》德信中國（２０１９）跌１０％創新低，報２﹒２５元

《經濟通通訊社２８日專訊》德信中國（０２０１９）跌１０％，報２﹒２５元，最低價

２﹒２５元，創上市新低，最高價２﹒５元；成交７９﹒６萬股，成交金額１９１﹒１７萬元；

主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創

盈市場服務，金額２６﹒６９萬元，加權平均成交價２﹒３９４元；現時最大淨被動賣出券商為

摩根大通，金額３８﹒２５萬元，加權平均成交價２﹒４０５元。

現時，恒生指數報２０５８９，跌８０點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７０７１，跌

１９點或０﹒２８％；恒生科技指數報４５４６，升９點或０﹒２１％；主板成交７９２﹒６６

億元。

上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２５０ 變動 －１０﹒００％

最高價 ２﹒５００ 最低價 ２﹒２５０

成交股數 ７９﹒６萬股 成交金額 １９１﹒１７萬

１０天平均 ２﹒４９０ 歷史波幅％ ３１﹒１８１

２０天平均 ２﹒５５２ 加權平均價 ２﹒４０２

５０天平均 ２﹒６０６ ＲＳＩ１４ ２７﹒３８９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９﹒９７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德信中國（０２０１９） ２﹒２５ －１０﹒００

新地（０００１６） ９２﹒８５ 無升跌

中海外（００６８８） ２２﹒１０ －０﹒２３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２１ 無升跌

龍湖（００９６０） ２７﹒５５ －２﹒１３

潤地（０１１０９） ３３﹒２５ －１﹒０４

長實（０１１１３） ５５﹒６０ －０﹒０９

碧桂園（０２００７） ３﹒１４ －０﹒６３

萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ －０﹒３９

滙景控股（０９９６８） ０﹒２６ －１１﹒８６

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（ｅｄ）

