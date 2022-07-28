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02600 中國鋁業
即時 按盤價 升2.870 +0.030 (+1.056%)
大手異動

28/07/2022 15:59

《大手成交》中鋁一手４３０萬股交叉盤，涉資１２３２萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中鋁（０２６００）於３：５８ｐｍ錄得１手４３０萬股交叉
盤，每股造２﹒８６５元，較上日收市價高０﹒８８％，涉資１２３１﹒９５萬元。
　　中鋁現價升０﹒７％，報２﹒８６元；成交３００６﹒８５萬股，成交金額８６６３﹒４９
萬元，主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１１３９﹒３８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
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