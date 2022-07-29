《經濟通通訊社２９日專訊》東莞農行（０９８８９）於９：００ａｍ錄得１手
２７１２﹒５萬股非自動對盤，每股造７﹒３１元，較上日收市價高０﹒８３％，涉資１﹒９８
億元。（ｒｗ）
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29/07/2022 09:01
《大手成交》東莞農行一手２７１２萬股非自動對盤，涉１﹒９８億
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２７１２﹒５萬股非自動對盤，每股造７﹒３１元，較上日收市價高０﹒８３％，涉資１﹒９８
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|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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