《經濟通通訊社２９日專訊》ＧＸ中國電車－Ｕ（０９８４５）於９：０１ａｍ錄得１手
１４萬股交叉盤，每股造１９﹒４２３美元，較上日收市價高０﹒４３％，涉資２７１﹒９２萬
美元。（ｒｗ）
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29/07/2022 09:02
《大手成交》ＧＸ中國電車－Ｕ１４萬股交叉盤，涉資２７２萬美元
《經濟通通訊社２９日專訊》ＧＸ中國電車－Ｕ（０９８４５）於９：０１ａｍ錄得１手
１４萬股交叉盤，每股造１９﹒４２３美元，較上日收市價高０﹒４３％，涉資２７１﹒９２萬
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|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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