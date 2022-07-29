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09845 ＧＸ中國電車－Ｕ
即時 按盤價 跌19.100 -0.240 (-1.241%)
大手異動

29/07/2022 09:02

《大手成交》ＧＸ中國電車－Ｕ１４萬股交叉盤，涉資２７２萬美元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》ＧＸ中國電車－Ｕ（０９８４５）於９：０１ａｍ錄得１手
１４萬股交叉盤，每股造１９﹒４２３美元，較上日收市價高０﹒４３％，涉資２７１﹒９２萬
美元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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