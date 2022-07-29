《異動股》創科實業跌近５％失守５０天線，報８６﹒８元

《經濟通通訊社２９日專訊》創科實業（００６６９）跌４﹒９８％，報８６﹒８元，跌穿
５０天線（９０﹒９０６元），最低價８６﹒６元，最高價９０﹒２５元；成交７３﹒２５萬股
，成交金額６５０１﹒０４萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２０６﹒３２萬元
。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３９８﹒４１萬元，加權平均成交價
８７﹒７５３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２８４﹒８５萬元，加權平均
成交價８７﹒０３９元。
現時，恒生指數報２０５９６，跌２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７０８５，升
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４５５３，升１點或０﹒０２％；主板成交４４﹒６１億元
。
上證綜合指數報３２７９，跌３點或０﹒０９％，成交１５８﹒１５億元人民幣。
深證成份指數報１２４２２，跌６點或０﹒０５％，成交９９﹒９７億元人民幣。
基本資料
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現價 ８６﹒８００ 變動 －４﹒９８％
最高價 ９０﹒２５０ 最低價 ８６﹒６００
成交股數 ７３﹒２５萬股 成交金額 ６５０１﹒０４萬
１０天平均 ８９﹒４４０ 歷史波幅％ ４４﹒９７３
２０天平均 ８７﹒７６２ 加權平均價 ８８﹒７５２
５０天平均 ９０﹒９０６ ＲＳＩ１４ ４６﹒４４４
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２０６﹒３２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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創科實業（００６６９） ８６﹒８００ －４﹒９８
中國海外諾信（００４６４） ０﹒４９０ ＋１５﹒２９
海信家電（００９２１） ９﹒４４０ －０﹒３２
ＪＳ環球生活（０１６９１） ９﹒４７０ －１﹒０４
登輝控股（０１６９２） １﹒９８０ ＋２﹒５９
友和集團（０２３４７） １﹒７２０ 無升跌
海爾智家（０６６９０） ２６﹒１００ ＋０﹒５８
思摩爾（０６９６９） １９﹒２４０ －１﹒３３
濠亮環球（０８１１８） ０﹒５６０ －１﹒７５
英馬斯集團（０８１３６） ０﹒０５４ －１﹒８２
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（ｅｄ）
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