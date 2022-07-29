《異動股》創科實業跌近５％失守５０天線，報８６﹒８元

《經濟通通訊社２９日專訊》創科實業（００６６９）跌４﹒９８％，報８６﹒８元，跌穿

５０天線（９０﹒９０６元），最低價８６﹒６元，最高價９０﹒２５元；成交７３﹒２５萬股

，成交金額６５０１﹒０４萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２０６﹒３２萬元

。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３９８﹒４１萬元，加權平均成交價

８７﹒７５３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２８４﹒８５萬元，加權平均

成交價８７﹒０３９元。

現時，恒生指數報２０５９６，跌２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７０８５，升

３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４５５３，升１點或０﹒０２％；主板成交４４﹒６１億元

。

上證綜合指數報３２７９，跌３點或０﹒０９％，成交１５８﹒１５億元人民幣。

深證成份指數報１２４２２，跌６點或０﹒０５％，成交９９﹒９７億元人民幣。



基本資料

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現價 ８６﹒８００ 變動 －４﹒９８％

最高價 ９０﹒２５０ 最低價 ８６﹒６００

成交股數 ７３﹒２５萬股 成交金額 ６５０１﹒０４萬

１０天平均 ８９﹒４４０ 歷史波幅％ ４４﹒９７３

２０天平均 ８７﹒７６２ 加權平均價 ８８﹒７５２

５０天平均 ９０﹒９０６ ＲＳＩ１４ ４６﹒４４４

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２０６﹒３２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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創科實業（００６６９） ８６﹒８００ －４﹒９８

中國海外諾信（００４６４） ０﹒４９０ ＋１５﹒２９

海信家電（００９２１） ９﹒４４０ －０﹒３２

ＪＳ環球生活（０１６９１） ９﹒４７０ －１﹒０４

登輝控股（０１６９２） １﹒９８０ ＋２﹒５９

友和集團（０２３４７） １﹒７２０ 無升跌

海爾智家（０６６９０） ２６﹒１００ ＋０﹒５８

思摩爾（０６９６９） １９﹒２４０ －１﹒３３

濠亮環球（０８１１８） ０﹒５６０ －１﹒７５

英馬斯集團（０８１３６） ０﹒０５４ －１﹒８２

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（ｅｄ）

