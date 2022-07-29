  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00669 創科實業
即時 按盤價 跌87.050 -4.300 (-4.707%)
大手異動

29/07/2022 09:32

《異動股》創科實業跌近５％失守５０天線，報８６﹒８元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》創科實業（００６６９）跌４﹒９８％，報８６﹒８元，跌穿
５０天線（９０﹒９０６元），最低價８６﹒６元，最高價９０﹒２５元；成交７３﹒２５萬股
，成交金額６５０１﹒０４萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２０６﹒３２萬元
。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３９８﹒４１萬元，加權平均成交價
８７﹒７５３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２８４﹒８５萬元，加權平均
成交價８７﹒０３９元。
　　現時，恒生指數報２０５９６，跌２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７０８５，升
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４５５３，升１點或０﹒０２％；主板成交４４﹒６１億元

　　上證綜合指數報３２７９，跌３點或０﹒０９％，成交１５８﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２２，跌６點或０﹒０５％，成交９９﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８６﹒８００　變動　　　　　　－４﹒９８％
　　最高價　　　　９０﹒２５０　最低價　　　　　８６﹒６００
　　成交股數　　７３﹒２５萬股　成交金額　　６５０１﹒０４萬
　　１０天平均　　８９﹒４４０　歷史波幅％　　　４４﹒９７３
　　２０天平均　　８７﹒７６２　加權平均價　　　８８﹒７５２
　　５０天平均　　９０﹒９０６　ＲＳＩ１４　　　４６﹒４４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２０６﹒３２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　８６﹒８００　　－４﹒９８
　　中國海外諾信（００４６４）　　０﹒４９０　＋１５﹒２９
　　海信家電（００９２１）　　　　９﹒４４０　　－０﹒３２
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　９﹒４７０　　－１﹒０４
　　登輝控股（０１６９２）　　　　１﹒９８０　　＋２﹒５９
　　友和集團（０２３４７）　　　　１﹒７２０　　　　無升跌
　　海爾智家（０６６９０）　　　２６﹒１００　　＋０﹒５８
　　思摩爾（０６９６９）　　　　１９﹒２４０　　－１﹒３３
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　０﹒５６０　　－１﹒７５
　　英馬斯集團（０８１３６）　　　０﹒０５４　　－１﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰29/07/2022 09:31  《異動股》中建富通等５家公司上午９：３０異動

其他大手異動
More

28/07/2022 09:35  《異動股》天立國際控股等２家公司上午９：３４異動

28/07/2022 09:03  《大手成交》創科實業等３家公司上午９：０２市前大手交易

27/07/2022 09:06  《大手成交》龍湖等５家公司上午９：０５市前大手交易

26/07/2022 09:47  《異動股》創科實業跌逾３％失守１０天線，報８７﹒８元

22/07/2022 09:36  《異動股》華滋國際海洋等３家公司上午９：３５異動

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金