《異動股》十方控股（０１８３１）升逾２１％，報０﹒５７元

《經濟通通訊社２９日專訊》十方控股（０１８３１）升２１﹒２８％，報０﹒５７元，最

高價０﹒６５元，創５２周新高，最低價０﹒４９元；成交８０萬股，成交金額４１﹒７１萬元

；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入２１﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才

證券國際，金額２﹒５萬元，加權平均成交價０﹒５元；現時最大淨被動賣出券商為恆豐證券，

金額９﹒２萬元，加權平均成交價０﹒５１１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１１５﹒０９％。

現時，恒生指數報２０５８４，跌３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７０７７，跌

５點或０﹒０７％；恒生科技指數報４５４１，跌１０點或０﹒２３％；主板成交５１﹒８８億

元。

上證綜合指數報３２８０，跌１點或０﹒０５％，成交２１７﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１６點或０﹒１４％，成交１３６﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒５７０ 變動 ＋２１﹒２８％

最高價 ０﹒６５０ 最低價 ０﹒４９０

成交股數 ８０萬股 成交金額 ４１﹒７１萬

１０天平均 ０﹒２９１ 歷史波幅％ ３５４﹒５７３

２０天平均 ０﹒１９８ 加權平均價 ０﹒５２１

５０天平均 ０﹒２４７ ＲＳＩ１４ ９３﹒８３３

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入２１﹒４７萬元；暫連升

２日，累計升幅１１５﹒０９％



（ｅｄ）

