《異動股》十方控股（０１８３１）漲近６６％，報０﹒７８元

《經濟通通訊社２９日專訊》十方控股（０１８３１）升６５﹒９６％，報０﹒７８元，最
高價０﹒７９元，創５２周新高，最低價０﹒４９元；成交１４６﹒３萬股，成交金額
８６﹒６９萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４３﹒２７萬元。現時最大淨被動
買入券商為耀才證券國際，金額３﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒５４６元；現時最大淨被動
賣出券商為恆豐證券，金額９﹒２萬元，加權平均成交價０﹒５１１元。以現價計，該股暫連升
２日，累計升幅１９４﹒３４％。
現時，恒生指數報２０６１７，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報７０９１，升８
點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５４５，跌７點或０﹒１６％；主板成交７４﹒７３億元。
上證綜合指數報３２８６，升３點或０﹒１１％，成交３７０﹒２９億元人民幣。
深證成份指數報１２４４２，升１３點或０﹒１１％，成交２２３﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７８０ 變動 ＋６５﹒９６％
最高價 ０﹒７９０ 最低價 ０﹒４９０
成交股數 １４６﹒３萬股 成交金額 ８６﹒６９萬
１０天平均 ０﹒３１２ 歷史波幅％ ３５４﹒５７３
２０天平均 ０﹒２０９ 加權平均價 ０﹒５９３
５０天平均 ０﹒２５１ ＲＳＩ１４ ９５﹒８１６
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４３﹒２７萬元；暫連升
２日，累計升幅１９４﹒３４％
（ｅｄ）
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