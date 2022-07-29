《異動股》十方控股（０１８３１）漲近６６％，報０﹒７８元

《經濟通通訊社２９日專訊》十方控股（０１８３１）升６５﹒９６％，報０﹒７８元，最

高價０﹒７９元，創５２周新高，最低價０﹒４９元；成交１４６﹒３萬股，成交金額

８６﹒６９萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４３﹒２７萬元。現時最大淨被動

買入券商為耀才證券國際，金額３﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒５４６元；現時最大淨被動

賣出券商為恆豐證券，金額９﹒２萬元，加權平均成交價０﹒５１１元。以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅１９４﹒３４％。

現時，恒生指數報２０６１７，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報７０９１，升８

點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５４５，跌７點或０﹒１６％；主板成交７４﹒７３億元。

上證綜合指數報３２８６，升３點或０﹒１１％，成交３７０﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１２４４２，升１３點或０﹒１１％，成交２２３﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７８０ 變動 ＋６５﹒９６％

最高價 ０﹒７９０ 最低價 ０﹒４９０

成交股數 １４６﹒３萬股 成交金額 ８６﹒６９萬

１０天平均 ０﹒３１２ 歷史波幅％ ３５４﹒５７３

２０天平均 ０﹒２０９ 加權平均價 ０﹒５９３

５０天平均 ０﹒２５１ ＲＳＩ１４ ９５﹒８１６

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４３﹒２７萬元；暫連升

２日，累計升幅１９４﹒３４％



（ｅｄ）

