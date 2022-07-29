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01831 十方控股
即時 按盤價 升0.700 +0.230 (+48.936%)
大手異動

29/07/2022 09:36

《異動股》十方控股（０１８３１）漲近６６％，報０﹒７８元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》十方控股（０１８３１）升６５﹒９６％，報０﹒７８元，最
高價０﹒７９元，創５２周新高，最低價０﹒４９元；成交１４６﹒３萬股，成交金額
８６﹒６９萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４３﹒２７萬元。現時最大淨被動
買入券商為耀才證券國際，金額３﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒５４６元；現時最大淨被動
賣出券商為恆豐證券，金額９﹒２萬元，加權平均成交價０﹒５１１元。以現價計，該股暫連升
２日，累計升幅１９４﹒３４％。
　　現時，恒生指數報２０６１７，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報７０９１，升８
點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５４５，跌７點或０﹒１６％；主板成交７４﹒７３億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升３點或０﹒１１％，成交３７０﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４２，升１３點或０﹒１１％，成交２２３﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒７８０　變動　　　　＋６５﹒９６％
　　最高價　　　　　０﹒７９０　最低價　　　　　０﹒４９０
　　成交股數　　１４６﹒３萬股　成交金額　　　８６﹒６９萬
　　１０天平均　　　０﹒３１２　歷史波幅％　３５４﹒５７３
　　２０天平均　　　０﹒２０９　加權平均價　　　０﹒５９３
　　５０天平均　　　０﹒２５１　ＲＳＩ１４　　９５﹒８１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４３﹒２７萬元；暫連升
２日，累計升幅１９４﹒３４％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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