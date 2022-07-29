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02768 佳源國際控股
即時 按盤價 跌0.270 -0.025 (-8.475%)
大手異動

29/07/2022 09:37

《異動股》佳源國際控股無升跌惟曾創新低，報０﹒２９５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）無升跌，報０﹒２９５元，最高
價０﹒３元，最低價０﹒２８５元，創上市新低；成交３０１２﹒８萬股，成交金額
８８７﹒５４萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出３６１﹒５萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國創盈市場服務，金額１３１﹒１２萬元，加權平均成交價０﹒２９４元；現時
最大淨被動賣出券商為凱敏證券，金額２３﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒３元。
　　現時，恒生指數報２０５９９，跌２３點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報７０８２，升
不足１點；恒生科技指數報４５３６，跌１６點或０﹒３６％；主板成交８２﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升１點或０﹒０６％，成交４０８﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３２，升３點或０﹒０３％，成交２５０﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２９５　變動　　　　　＋０﹒００％
　　最高價　　　　　　０﹒３００　最低價　　　　　０﹒２８５
　　成交股數　　３０１２﹒８萬股　成交金額　　８８７﹒５４萬
　　１０天平均　　　　０﹒３１８　歷史波幅％　　８２﹒５５０
　　２０天平均　　　　０﹒３６３　加權平均價　　　０﹒２９５
　　５０天平均　　　　０﹒５００　ＲＳＩ１４　　３２﹒２８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出３６１﹒５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２９５　　　無升跌
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒６５０　＋０﹒７３
　　新地（０００１６）　　　　　９３﹒６００　＋０﹒５９
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒９００　－１﹒３５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１５０　－２﹒２７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒４５０　－１﹒２６
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒１５０　－０﹒３０
　　長實（０１１１３）　　　　　５６﹒０５０　＋０﹒３６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１００　－２﹒２１
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２６５　＋１﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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