《異動股》佳源國際控股無升跌惟曾創新低，報０﹒２９５元

《經濟通通訊社２９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）無升跌，報０﹒２９５元，最高
價０﹒３元，最低價０﹒２８５元，創上市新低；成交３０１２﹒８萬股，成交金額
８８７﹒５４萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出３６１﹒５萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國創盈市場服務，金額１３１﹒１２萬元，加權平均成交價０﹒２９４元；現時
最大淨被動賣出券商為凱敏證券，金額２３﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒３元。
現時，恒生指數報２０５９９，跌２３點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報７０８２，升
不足１點；恒生科技指數報４５３６，跌１６點或０﹒３６％；主板成交８２﹒４９億元。
上證綜合指數報３２８４，升１點或０﹒０６％，成交４０８﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２４３２，升３點或０﹒０３％，成交２５０﹒４８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２９５ 變動 ＋０﹒００％
最高價 ０﹒３００ 最低價 ０﹒２８５
成交股數 ３０１２﹒８萬股 成交金額 ８８７﹒５４萬
１０天平均 ０﹒３１８ 歷史波幅％ ８２﹒５５０
２０天平均 ０﹒３６３ 加權平均價 ０﹒２９５
５０天平均 ０﹒５００ ＲＳＩ１４ ３２﹒２８４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出３６１﹒５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２９５ 無升跌
恒地（０００１２） ２７﹒６５０ ＋０﹒７３
新地（０００１６） ９３﹒６００ ＋０﹒５９
中海外（００６８８） ２１﹒９００ －１﹒３５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１５０ －２﹒２７
龍湖（００９６０） ２７﹒４５０ －１﹒２６
潤地（０１１０９） ３３﹒１５０ －０﹒３０
長實（０１１１３） ５６﹒０５０ ＋０﹒３６
碧桂園（０２００７） ３﹒１００ －２﹒２１
滙景控股（０９９６８） ０﹒２６５ ＋１﹒９２
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（ｅｄ）
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