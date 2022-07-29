《異動股》東方海外（００３１６）升逾５％，報２７６﹒４元

《經濟通通訊社２９日專訊》東方海外（００３１６）升５﹒０２％，報２７６﹒４元，最

高價２７７元，創１個月新高，最低價２６７﹒８元；成交２２﹒４５萬股，成交金額

６１１２﹒３１萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２１４３﹒５２萬元。現時最

大淨被動買入券商為美銀，金額５８１﹒７４萬元，加權平均成交價２７２﹒６９１元；現時最

大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額６０７﹒９３萬元，加權平均成交價２７２﹒９２元。

現時，恒生指數報２０５９７，跌２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７０７９，跌

２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４５３４，跌１８點或０﹒４％；主板成交９０﹒１６億元

。

上證綜合指數報３２８６，升３點或０﹒１１％，成交４４５﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２４３５，升７點或０﹒０６％，成交２７２﹒２１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７６﹒４００ 變動 ＋５﹒０２％

最高價 ２７７﹒０００ 最低價 ２６７﹒８００

成交股數 ２２﹒４５萬股 成交金額 ６１１２﹒３１萬

１０天平均 ２５８﹒７６０ 歷史波幅％ ４５﹒０７３

２０天平均 ２３８﹒３２０ 加權平均價 ２７２﹒２６３

５０天平均 ２３７﹒７８１ ＲＳＩ１４ ６８﹒８５９

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２１４３﹒５２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２７６﹒４０ ＋５﹒０２

招商局港口（００１４４） １３﹒０８ 無升跌

中遠海能（０１１３８） ５﹒４５ －１﹒９８

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒８７ －０﹒８４

中遠海控（０１９１９） １１﹒９８ ＋３﹒２８

太平洋航運（０２３４３） ３﹒７２ ＋８﹒４５

中遠海發（０２８６６） １﹒３２ ＋０﹒７６

遼港股份（０２８８０） ０﹒７６ ＋４﹒１１

廈門港務（０３３７８） ２﹒２０ ＋０﹒４６

天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４

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（ｅｄ）

