《異動股》東方海外（００３１６）升逾５％，報２７６﹒４元

《經濟通通訊社２９日專訊》東方海外（００３１６）升５﹒０２％，報２７６﹒４元，最
高價２７７元，創１個月新高，最低價２６７﹒８元；成交２２﹒４５萬股，成交金額
６１１２﹒３１萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２１４３﹒５２萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額５８１﹒７４萬元，加權平均成交價２７２﹒６９１元；現時最
大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額６０７﹒９３萬元，加權平均成交價２７２﹒９２元。
現時，恒生指數報２０５９７，跌２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７０７９，跌
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４５３４，跌１８點或０﹒４％；主板成交９０﹒１６億元
。
上證綜合指數報３２８６，升３點或０﹒１１％，成交４４５﹒８３億元人民幣。
深證成份指數報１２４３５，升７點或０﹒０６％，成交２７２﹒２１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７６﹒４００ 變動 ＋５﹒０２％
最高價 ２７７﹒０００ 最低價 ２６７﹒８００
成交股數 ２２﹒４５萬股 成交金額 ６１１２﹒３１萬
１０天平均 ２５８﹒７６０ 歷史波幅％ ４５﹒０７３
２０天平均 ２３８﹒３２０ 加權平均價 ２７２﹒２６３
５０天平均 ２３７﹒７８１ ＲＳＩ１４ ６８﹒８５９
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２１４３﹒５２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２７６﹒４０ ＋５﹒０２
招商局港口（００１４４） １３﹒０８ 無升跌
中遠海能（０１１３８） ５﹒４５ －１﹒９８
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒８７ －０﹒８４
中遠海控（０１９１９） １１﹒９８ ＋３﹒２８
太平洋航運（０２３４３） ３﹒７２ ＋８﹒４５
中遠海發（０２８６６） １﹒３２ ＋０﹒７６
遼港股份（０２８８０） ０﹒７６ ＋４﹒１１
廈門港務（０３３７８） ２﹒２０ ＋０﹒４６
天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４
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（ｅｄ）
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