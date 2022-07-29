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00316 東方海外國際
即時 按盤價 升273.000 +9.800 (+3.723%)
大手異動

29/07/2022 09:38

《異動股》東方海外（００３１６）升逾５％，報２７６﹒４元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》東方海外（００３１６）升５﹒０２％，報２７６﹒４元，最
高價２７７元，創１個月新高，最低價２６７﹒８元；成交２２﹒４５萬股，成交金額
６１１２﹒３１萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２１４３﹒５２萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額５８１﹒７４萬元，加權平均成交價２７２﹒６９１元；現時最
大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額６０７﹒９３萬元，加權平均成交價２７２﹒９２元。
　　現時，恒生指數報２０５９７，跌２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７０７９，跌
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４５３４，跌１８點或０﹒４％；主板成交９０﹒１６億元

　　上證綜合指數報３２８６，升３點或０﹒１１％，成交４４５﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３５，升７點或０﹒０６％，成交２７２﹒２１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２７６﹒４００　變動　　　　　　＋５﹒０２％
　　最高價　　　２７７﹒０００　最低價　　　　２６７﹒８００
　　成交股數　　２２﹒４５萬股　成交金額　　６１１２﹒３１萬
　　１０天平均　２５８﹒７６０　歷史波幅％　　　４５﹒０７３
　　２０天平均　２３８﹒３２０　加權平均價　　２７２﹒２６３
　　５０天平均　２３７﹒７８１　ＲＳＩ１４　　　６８﹒８５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２１４３﹒５２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２７６﹒４０　＋５﹒０２
　　招商局港口（００１４４）　　　１３﹒０８　　　無升跌
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒４５　－１﹒９８
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒８７　－０﹒８４
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒９８　＋３﹒２８
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒７２　＋８﹒４５
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒３２　＋０﹒７６
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７６　＋４﹒１１
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒２０　＋０﹒４６
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６２　＋１﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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