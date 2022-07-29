《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報１７﹒９４元

《經濟通通訊社２９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒３４％，報１７﹒９４元，
最低價１７﹒９元，最高價１８﹒５６元；成交３２３﹒５萬股，成交金額５９２７﹒２２萬元
；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１３０３﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國投資信息，金額３０８﹒４８萬元，加權平均成交價１８﹒１２６元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根大通，金額１８２﹒８７萬元，加權平均成交價１８﹒３２７元。
現時，恒生指數報２０５８１，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７０７０，跌
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４５２４，跌２８點或０﹒６３％；主板成交９７﹒０３
億元。
上證綜合指數報３２８４，升１點或０﹒０６％，成交４８４﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２４２７，跌１點或０﹒０１％，成交２９５﹒０８億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒９４０ 變動 －３﹒３４％
最高價 １８﹒５６０ 最低價 １７﹒９００
成交股數 ３２３﹒５萬股 成交金額 ５９２７﹒２２萬
１０天平均 ２０﹒７６９ 歷史波幅％ １１６﹒３１９
２０天平均 ２５﹒０１７ 加權平均價 １８﹒３２２
５０天平均 ２８﹒３６７ ＲＳＩ１４ ２９﹒９４８
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股份狀態：主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１３０３﹒７９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １７﹒９４ －３﹒３４
世茂服務（００８７３） ２﹒６９ －０﹒３７
華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒６５ －１﹒２５
融創服務（０１５１６） ３﹒４１ －３﹒１２
新城悅服務（０１７５５） ６﹒７７ －１﹒０２
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒０２ －０﹒８２
中海物業（０２６６９） ８﹒２９ －０﹒１２
雅生活（０３３１９） １０﹒００ －０﹒６０
保利物業（０６０４９） ４６﹒２０ －１﹒０７
金科服務（０９６６６） １５﹒７４ －２﹒６０
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（ｅｄ）
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