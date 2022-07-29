《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報１７﹒９４元

《經濟通通訊社２９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒３４％，報１７﹒９４元，

最低價１７﹒９元，最高價１８﹒５６元；成交３２３﹒５萬股，成交金額５９２７﹒２２萬元

；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１３０３﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為

中國投資信息，金額３０８﹒４８萬元，加權平均成交價１８﹒１２６元；現時最大淨被動賣出

券商為摩根大通，金額１８２﹒８７萬元，加權平均成交價１８﹒３２７元。

現時，恒生指數報２０５８１，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７０７０，跌

１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４５２４，跌２８點或０﹒６３％；主板成交９７﹒０３

億元。

上證綜合指數報３２８４，升１點或０﹒０６％，成交４８４﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２４２７，跌１點或０﹒０１％，成交２９５﹒０８億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒９４０ 變動 －３﹒３４％

最高價 １８﹒５６０ 最低價 １７﹒９００

成交股數 ３２３﹒５萬股 成交金額 ５９２７﹒２２萬

１０天平均 ２０﹒７６９ 歷史波幅％ １１６﹒３１９

２０天平均 ２５﹒０１７ 加權平均價 １８﹒３２２

５０天平均 ２８﹒３６７ ＲＳＩ１４ ２９﹒９４８

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股份狀態：主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１３０３﹒７９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １７﹒９４ －３﹒３４

世茂服務（００８７３） ２﹒６９ －０﹒３７

華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒６５ －１﹒２５

融創服務（０１５１６） ３﹒４１ －３﹒１２

新城悅服務（０１７５５） ６﹒７７ －１﹒０２

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒０２ －０﹒８２

中海物業（０２６６９） ８﹒２９ －０﹒１２

雅生活（０３３１９） １０﹒００ －０﹒６０

保利物業（０６０４９） ４６﹒２０ －１﹒０７

金科服務（０９６６６） １５﹒７４ －２﹒６０

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（ｅｄ）

