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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌17.480 -1.080 (-5.819%)
大手異動

29/07/2022 09:39

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報１７﹒９４元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒３４％，報１７﹒９４元，
最低價１７﹒９元，最高價１８﹒５６元；成交３２３﹒５萬股，成交金額５９２７﹒２２萬元
；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１３０３﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國投資信息，金額３０８﹒４８萬元，加權平均成交價１８﹒１２６元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根大通，金額１８２﹒８７萬元，加權平均成交價１８﹒３２７元。
　　現時，恒生指數報２０５８１，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７０７０，跌
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４５２４，跌２８點或０﹒６３％；主板成交９７﹒０３
億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升１點或０﹒０６％，成交４８４﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２７，跌１點或０﹒０１％，成交２９５﹒０８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１７﹒９４０　變動　　　　　　－３﹒３４％
　　最高價　　　　１８﹒５６０　最低價　　　　　１７﹒９００
　　成交股數　　３２３﹒５萬股　成交金額　　５９２７﹒２２萬
　　１０天平均　　２０﹒７６９　歷史波幅％　　１１６﹒３１９
　　２０天平均　　２５﹒０１７　加權平均價　　　１８﹒３２２
　　５０天平均　　２８﹒３６７　ＲＳＩ１４　　　２９﹒９４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１３０３﹒７９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１７﹒９４　－３﹒３４
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒６９　－０﹒３７
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３５﹒６５　－１﹒２５
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒４１　－３﹒１２
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒７７　－１﹒０２
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒０２　－０﹒８２
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒２９　－０﹒１２
　　雅生活（０３３１９）　　　　１０﹒００　－０﹒６０
　　保利物業（０６０４９）　　　４６﹒２０　－１﹒０７
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒７４　－２﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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