《異動股》泰和小貸（０１９１５）漲逾２０％，報２﹒４８元

《經濟通通訊社２９日專訊》泰和小貸（０１９１５）升２０﹒３９％，報２﹒４８元，最

高價２﹒４８元，創５２周新高，最低價２﹒２８元；成交７２﹒６萬股，成交金額

１７０﹒８４萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入４４﹒０７萬元。現時最大淨被

動買入券商為元庫證券，金額３４﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒３４５元；現時最大淨被動

賣出券商為華盛資本証券，金額５７﹒６１萬元，加權平均成交價２﹒３６９元。以現價計，該

股暫連升３日，累計升幅４７﹒６２％。

現時，恒生指數報２０５５３，跌６８點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報７０５８，跌

２４點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５０８，跌４３點或０﹒９６％；主板成交

１３５﹒２９億元。

上證綜合指數報３２８１，跌１點或０﹒０４％，成交６７１﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２３９７，跌３１點或０﹒２５％，成交４１０﹒６５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒４８０ 變動 ＋２０﹒３９％

最高價 ２﹒４８０ 最低價 ２﹒２８０

成交股數 ７２﹒６萬股 成交金額 １７０﹒８４萬

１０天平均 １﹒７６９ 歷史波幅％ １１８﹒７５２

２０天平均 １﹒７８８ 加權平均價 ２﹒３５３

５０天平均 １﹒８４１ ＲＳＩ１４ ７７﹒４５２

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入４４﹒０７萬元；暫連升

３日，累計升幅４７﹒６２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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泰和小貸（０１９１５） ２﹒４８０ ＋２０﹒３９

長盈集團（控股）（００６８９） ０﹒０４３ －１０﹒４２

中基長壽科學（００７６７） ０﹒０６８ ＋１﹒４９

隆成金融（０１２２５） ０﹒２６５ －５﹒３６

友聯租賃（０１５６３） ４﹒０６０ －０﹒４９

海通恆信（０１９０５） ０﹒８４０ 無升跌

山高金融（０２９４７） ３﹒３６０ 無升跌

中國船舶租賃（０３８７７） １﹒４５０ －０﹒６８

盛業（０６０６９） ５﹒５６０ 無升跌

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９２０ ＋０﹒５２

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（ｅｄ）

