《異動股》泰和小貸（０１９１５）漲逾２０％，報２﹒４８元

《經濟通通訊社２９日專訊》泰和小貸（０１９１５）升２０﹒３９％，報２﹒４８元，最
高價２﹒４８元，創５２周新高，最低價２﹒２８元；成交７２﹒６萬股，成交金額
１７０﹒８４萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入４４﹒０７萬元。現時最大淨被
動買入券商為元庫證券，金額３４﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒３４５元；現時最大淨被動
賣出券商為華盛資本証券，金額５７﹒６１萬元，加權平均成交價２﹒３６９元。以現價計，該
股暫連升３日，累計升幅４７﹒６２％。
現時，恒生指數報２０５５３，跌６８點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報７０５８，跌
２４點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５０８，跌４３點或０﹒９６％；主板成交
１３５﹒２９億元。
上證綜合指數報３２８１，跌１點或０﹒０４％，成交６７１﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２３９７，跌３１點或０﹒２５％，成交４１０﹒６５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒４８０ 變動 ＋２０﹒３９％
最高價 ２﹒４８０ 最低價 ２﹒２８０
成交股數 ７２﹒６萬股 成交金額 １７０﹒８４萬
１０天平均 １﹒７６９ 歷史波幅％ １１８﹒７５２
２０天平均 １﹒７８８ 加權平均價 ２﹒３５３
５０天平均 １﹒８４１ ＲＳＩ１４ ７７﹒４５２
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入４４﹒０７萬元；暫連升
３日，累計升幅４７﹒６２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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泰和小貸（０１９１５） ２﹒４８０ ＋２０﹒３９
長盈集團（控股）（００６８９） ０﹒０４３ －１０﹒４２
中基長壽科學（００７６７） ０﹒０６８ ＋１﹒４９
隆成金融（０１２２５） ０﹒２６５ －５﹒３６
友聯租賃（０１５６３） ４﹒０６０ －０﹒４９
海通恆信（０１９０５） ０﹒８４０ 無升跌
山高金融（０２９４７） ３﹒３６０ 無升跌
中國船舶租賃（０３８７７） １﹒４５０ －０﹒６８
盛業（０６０６９） ５﹒５６０ 無升跌
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９２０ ＋０﹒５２
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（ｅｄ）
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