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01915 泰和小貸
即時 按盤價 升2.230 +0.170 (+8.252%)
大手異動

29/07/2022 09:44

《異動股》泰和小貸（０１９１５）漲逾２０％，報２﹒４８元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》泰和小貸（０１９１５）升２０﹒３９％，報２﹒４８元，最
高價２﹒４８元，創５２周新高，最低價２﹒２８元；成交７２﹒６萬股，成交金額
１７０﹒８４萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入４４﹒０７萬元。現時最大淨被
動買入券商為元庫證券，金額３４﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒３４５元；現時最大淨被動
賣出券商為華盛資本証券，金額５７﹒６１萬元，加權平均成交價２﹒３６９元。以現價計，該
股暫連升３日，累計升幅４７﹒６２％。
　　現時，恒生指數報２０５５３，跌６８點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報７０５８，跌
２４點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５０８，跌４３點或０﹒９６％；主板成交
１３５﹒２９億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌１點或０﹒０４％，成交６７１﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９７，跌３１點或０﹒２５％，成交４１０﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒４８０　變動　　　　＋２０﹒３９％
　　最高價　　　　２﹒４８０　最低價　　　　　２﹒２８０
　　成交股數　　７２﹒６萬股　成交金額　　１７０﹒８４萬
　　１０天平均　　１﹒７６９　歷史波幅％　１１８﹒７５２
　　２０天平均　　１﹒７８８　加權平均價　　　２﹒３５３
　　５０天平均　　１﹒８４１　ＲＳＩ１４　　７７﹒４５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入４４﹒０７萬元；暫連升
３日，累計升幅４７﹒６２％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泰和小貸（０１９１５）　　　　　２﹒４８０　＋２０﹒３９
　　長盈集團（控股）（００６８９）　０﹒０４３　－１０﹒４２
　　中基長壽科學（００７６７）　　　０﹒０６８　　＋１﹒４９
　　隆成金融（０１２２５）　　　　　０﹒２６５　　－５﹒３６
　　友聯租賃（０１５６３）　　　　　４﹒０６０　　－０﹒４９
　　海通恆信（０１９０５）　　　　　０﹒８４０　　　　無升跌
　　山高金融（０２９４７）　　　　　３﹒３６０　　　　無升跌
　　中國船舶租賃（０３８７７）　　　１﹒４５０　　－０﹒６８
　　盛業（０６０６９）　　　　　　　５﹒５６０　　　　無升跌
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　　１﹒９２０　　＋０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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