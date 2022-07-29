《異動股》加科思－Ｂ（１１６７）跌近２％創新低，報４﹒５元

《經濟通通訊社２９日專訊》加科思－Ｂ（０１１６７）跌１﹒５３％，報４﹒５元，最低
價４﹒５元，創上市新低，最高價４﹒５７元；成交１﹒７７萬股，成交金額８﹒０６萬元；主
動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香
港，金額２﹒４５萬元，加權平均成交價４﹒５４元。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅
１１﹒０７％。
現時，恒生指數報２０５５６，跌６６點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報７０５７，跌
２５點或０﹒３５％；恒生科技指數報４５０５，跌４７點或１﹒０４％；主板成交
１４０﹒１２億元。
上證綜合指數報３２８１，跌１點或０﹒０５％，成交７０５﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１２３９３，跌３５點或０﹒２８％，成交４２９﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒５００ 變動 －１﹒５３％
最高價 ４﹒５７０ 最低價 ４﹒５００
成交股數 １﹒７７萬股 成交金額 ８﹒０６萬
１０天平均 ４﹒８２１ 歷史波幅％ ４０﹒４２４
２０天平均 ５﹒１９６ 加權平均價 ４﹒５５１
５０天平均 ６﹒３６２ ＲＳＩ１４ １９﹒９２１
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出５﹒３２萬元；暫連跌６日
，累計跌幅１１﹒０７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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加科思－Ｂ（０１１６７） ４﹒５０ －１﹒５３
金斯瑞生物科技（０１５４８） ２９﹒４５ －０﹒６７
信達生物（０１８０１） ３３﹒２０ －１﹒９２
君實生物（０１８７７） ３３﹒５５ －３﹒５９
騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ９﹒４８ －２﹒１７
藥明生物（０２２６９） ７５﹒６０ －１﹒７５
泰格醫藥（０３３４７） ８２﹒９５ －１﹒８３
康希諾（０６１８５） ６６﹒６０ ＋０﹒２３
諾誠健華（０９９６９） １１﹒１２ ＋０﹒３６
榮昌生物（０９９９５） ４６﹒２５ －１﹒４９
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（ｅｄ）
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