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01167 加科思－Ｂ
即時 按盤價 跌4.320 -0.250 (-5.470%)
大手異動

29/07/2022 09:45

《異動股》加科思－Ｂ（１１６７）跌近２％創新低，報４﹒５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》加科思－Ｂ（０１１６７）跌１﹒５３％，報４﹒５元，最低
價４﹒５元，創上市新低，最高價４﹒５７元；成交１﹒７７萬股，成交金額８﹒０６萬元；主
動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香
港，金額２﹒４５萬元，加權平均成交價４﹒５４元。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅
１１﹒０７％。
　　現時，恒生指數報２０５５６，跌６６點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報７０５７，跌
２５點或０﹒３５％；恒生科技指數報４５０５，跌４７點或１﹒０４％；主板成交
１４０﹒１２億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌１點或０﹒０５％，成交７０５﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９３，跌３５點或０﹒２８％，成交４２９﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒５００　變動　　　　－１﹒５３％
　　最高價　　　　４﹒５７０　最低價　　　　４﹒５００
　　成交股數　　１﹒７７萬股　成交金額　　　８﹒０６萬
　　１０天平均　　４﹒８２１　歷史波幅％　４０﹒４２４
　　２０天平均　　５﹒１９６　加權平均價　　４﹒５５１
　　５０天平均　　６﹒３６２　ＲＳＩ１４　１９﹒９２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出５﹒３２萬元；暫連跌６日
，累計跌幅１１﹒０７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加科思－Ｂ（０１１６７）　　　　４﹒５０　－１﹒５３
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　２９﹒４５　－０﹒６７
　　信達生物（０１８０１）　　　　３３﹒２０　－１﹒９２
　　君實生物（０１８７７）　　　　３３﹒５５　－３﹒５９
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　９﹒４８　－２﹒１７
　　藥明生物（０２２６９）　　　　７５﹒６０　－１﹒７５
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　８２﹒９５　－１﹒８３
　　康希諾（０６１８５）　　　　　６６﹒６０　＋０﹒２３
　　諾誠健華（０９９６９）　　　　１１﹒１２　＋０﹒３６
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　４６﹒２５　－１﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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