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01876 百威亞太
即時 按盤價 跌21.750 -1.950 (-8.228%)
大手異動

29/07/2022 09:46

《異動股》百威亞太跌逾５％失守２０天線，報２２﹒４５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》百威亞太（０１８７６）跌５﹒２７％，報２２﹒４５元，跌
穿２０天線（２２﹒８元），最低價２２﹒２元，最高價２３﹒５５元；成交２３４﹒８萬股，
成交金額５３６７﹒４５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８５９﹒４９萬元。
現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３６５﹒６７萬元，加權平均成交價
２２﹒７７１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３６５﹒７４萬元，加權平均成交
價２２﹒８８元。
　　現時，恒生指數報２０５４５，跌７７點或０﹒３７％；恒生中國企業指數報７０４７，跌
３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４４９４，跌５８點或１﹒２８％；主板成交１４７﹒２８
億元。
　　上證綜合指數報３２８０，跌２點或０﹒０７％，成交７４０﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８９，跌３９點或０﹒３１％，成交４４８﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２２﹒４５０　變動　　　　　　－５﹒２７％
　　最高價　　　　２３﹒５５０　最低價　　　　　２２﹒２００
　　成交股數　　２３４﹒８萬股　成交金額　　５３６７﹒４５萬
　　１０天平均　　２２﹒８１５　歷史波幅％　　　１９﹒７２６
　　２０天平均　　２２﹒８００　加權平均價　　　２２﹒８６０
　　５０天平均　　２１﹒７３５　ＲＳＩ１４　　　４９﹒４８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８５９﹒４９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒４５　－５﹒２７
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒５０　－３﹒０２
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒１２　＋０﹒６１
　　安踏體育（０２０２０）　８９﹒２０　＋０﹒６８
　　申洲國際（０２３１３）　８３﹒１０　＋０﹒５４
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒４０　－０﹒２７
　　李寧（０２３３１）　　　６６﹒０５　－０﹒５３
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒０３　　　無升跌
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒８４　－１﹒００
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒９６　－１﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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