《異動股》百威亞太跌逾５％失守２０天線，報２２﹒４５元

《經濟通通訊社２９日專訊》百威亞太（０１８７６）跌５﹒２７％，報２２﹒４５元，跌

穿２０天線（２２﹒８元），最低價２２﹒２元，最高價２３﹒５５元；成交２３４﹒８萬股，

成交金額５３６７﹒４５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８５９﹒４９萬元。

現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３６５﹒６７萬元，加權平均成交價

２２﹒７７１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３６５﹒７４萬元，加權平均成交

價２２﹒８８元。

現時，恒生指數報２０５４５，跌７７點或０﹒３７％；恒生中國企業指數報７０４７，跌

３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４４９４，跌５８點或１﹒２８％；主板成交１４７﹒２８

億元。

上證綜合指數報３２８０，跌２點或０﹒０７％，成交７４０﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２３８９，跌３９點或０﹒３１％，成交４４８﹒４３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒４５０ 變動 －５﹒２７％

最高價 ２３﹒５５０ 最低價 ２２﹒２００

成交股數 ２３４﹒８萬股 成交金額 ５３６７﹒４５萬

１０天平均 ２２﹒８１５ 歷史波幅％ １９﹒７２６

２０天平均 ２２﹒８００ 加權平均價 ２２﹒８６０

５０天平均 ２１﹒７３５ ＲＳＩ１４ ４９﹒４８５

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８５９﹒４９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百威亞太（０１８７６） ２２﹒４５ －５﹒２７

潤啤（００２９１） ５４﹒５０ －３﹒０２

特步國際（０１３６８） １３﹒１２ ＋０﹒６１

安踏體育（０２０２０） ８９﹒２０ ＋０﹒６８

申洲國際（０２３１３） ８３﹒１０ ＋０﹒５４

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒４０ －０﹒２７

李寧（０２３３１） ６６﹒０５ －０﹒５３

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０３ 無升跌

海底撈（０６８６２） １５﹒８４ －１﹒００

九毛九（０９９２２） １７﹒９６ －１﹒７５

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（ｅｄ）

