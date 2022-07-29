《異動股》龍湖（００９６０）跌近３％，報２７﹒０５元

《經濟通通訊社２９日專訊》龍湖（００９６０）跌２﹒７％，報２７﹒０５元，最低價

２６﹒９５元，最高價２７﹒８元；成交１０２﹒８萬股，成交金額２８２９﹒０２萬元；主動

買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６１７﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲

證券，金額４６﹒２５萬元，加權平均成交價２７﹒３６１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士

信貸證券香港，金額２０７﹒０７萬元，加權平均成交價２７﹒３３４元。以現價計，該股暫連

跌３日，累計跌幅８﹒１５％。

現時，恒生指數報２０４８６，跌１３６點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７０２１，

跌６０點或０﹒８６％；恒生科技指數報４４７４，跌７８點或１﹒７３％；主板成交

１６２﹒３５億元。

上證綜合指數報３２７６，跌６點或０﹒１９％，成交８０７﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２３７１，跌５７點或０﹒４６％，成交４８６﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７﹒０５０ 變動 －２﹒７０％

最高價 ２７﹒８００ 最低價 ２６﹒９５０

成交股數 １０２﹒８萬股 成交金額 ２８２９﹒０２萬

１０天平均 ２８﹒０５０ 歷史波幅％ ６０﹒２０９

２０天平均 ３０﹒４９５ 加權平均價 ２７﹒５２０

５０天平均 ３２﹒９９７ ＲＳＩ１４ ３５﹒８３１

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股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６１７﹒３６萬元；暫連跌３日，累計跌

幅８﹒１５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２７﹒０５ －２﹒７０

中海外（００６８８） ２１﹒７５ －２﹒０３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０９ －５﹒００

新城發展（０１０３０） ２﹒７２ －３﹒８９

潤地（０１１０９） ３３﹒１５ －０﹒３０

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６６ －２﹒９２

碧桂園（０２００７） ３﹒０５ －３﹒７９

萬科企業（０２２０２） １５﹒１２ －２﹒３３

綠城（０３９００） １５﹒９２ －１﹒００

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９０ －０﹒５２

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（ｅｄ）

