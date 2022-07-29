《異動股》龍湖（００９６０）跌近３％，報２７﹒０５元

《經濟通通訊社２９日專訊》龍湖（００９６０）跌２﹒７％，報２７﹒０５元，最低價
２６﹒９５元，最高價２７﹒８元；成交１０２﹒８萬股，成交金額２８２９﹒０２萬元；主動
買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６１７﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲
證券，金額４６﹒２５萬元，加權平均成交價２７﹒３６１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士
信貸證券香港，金額２０７﹒０７萬元，加權平均成交價２７﹒３３４元。以現價計，該股暫連
跌３日，累計跌幅８﹒１５％。
現時，恒生指數報２０４８６，跌１３６點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７０２１，
跌６０點或０﹒８６％；恒生科技指數報４４７４，跌７８點或１﹒７３％；主板成交
１６２﹒３５億元。
上證綜合指數報３２７６，跌６點或０﹒１９％，成交８０７﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２３７１，跌５７點或０﹒４６％，成交４８６﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７﹒０５０ 變動 －２﹒７０％
最高價 ２７﹒８００ 最低價 ２６﹒９５０
成交股數 １０２﹒８萬股 成交金額 ２８２９﹒０２萬
１０天平均 ２８﹒０５０ 歷史波幅％ ６０﹒２０９
２０天平均 ３０﹒４９５ 加權平均價 ２７﹒５２０
５０天平均 ３２﹒９９７ ＲＳＩ１４ ３５﹒８３１
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股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６１７﹒３６萬元；暫連跌３日，累計跌
幅８﹒１５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２７﹒０５ －２﹒７０
中海外（００６８８） ２１﹒７５ －２﹒０３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０９ －５﹒００
新城發展（０１０３０） ２﹒７２ －３﹒８９
潤地（０１１０９） ３３﹒１５ －０﹒３０
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６６ －２﹒９２
碧桂園（０２００７） ３﹒０５ －３﹒７９
萬科企業（０２２０２） １５﹒１２ －２﹒３３
綠城（０３９００） １５﹒９２ －１﹒００
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９０ －０﹒５２
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（ｅｄ）
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