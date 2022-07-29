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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌26.200 -1.600 (-5.755%)
大手異動

29/07/2022 09:48

《異動股》龍湖（００９６０）跌近３％，報２７﹒０５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》龍湖（００９６０）跌２﹒７％，報２７﹒０５元，最低價
２６﹒９５元，最高價２７﹒８元；成交１０２﹒８萬股，成交金額２８２９﹒０２萬元；主動
買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６１７﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲
證券，金額４６﹒２５萬元，加權平均成交價２７﹒３６１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士
信貸證券香港，金額２０７﹒０７萬元，加權平均成交價２７﹒３３４元。以現價計，該股暫連
跌３日，累計跌幅８﹒１５％。
　　現時，恒生指數報２０４８６，跌１３６點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７０２１，
跌６０點或０﹒８６％；恒生科技指數報４４７４，跌７８點或１﹒７３％；主板成交
１６２﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌６點或０﹒１９％，成交８０７﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７１，跌５７點或０﹒４６％，成交４８６﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２７﹒０５０　變動　　　　　　－２﹒７０％
　　最高價　　　　２７﹒８００　最低價　　　　　２６﹒９５０
　　成交股數　　１０２﹒８萬股　成交金額　　２８２９﹒０２萬
　　１０天平均　　２８﹒０５０　歷史波幅％　　　６０﹒２０９
　　２０天平均　　３０﹒４９５　加權平均價　　　２７﹒５２０
　　５０天平均　　３２﹒９９７　ＲＳＩ１４　　　３５﹒８３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６１７﹒３６萬元；暫連跌３日，累計跌
幅８﹒１５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒０５　－２﹒７０
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒７５　－２﹒０３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０９　－５﹒００
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７２　－３﹒８９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒１５　－０﹒３０
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６６　－２﹒９２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒０５　－３﹒７９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒１２　－２﹒３３
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒９２　－１﹒００
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒９０　－０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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