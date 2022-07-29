《經濟通通訊社２９日專訊》華潤萬象生活（０１２０９）於９：５７ａｍ錄得１手３０萬
股交叉盤，每股造３５﹒５７５元，較上日收市價低１﹒４５％，涉資１０６７﹒２５萬元。
華潤萬象生活現價跌１﹒９４％，報３５﹒４元；成交９２﹒４２萬股，成交金額
３２９５﹒２５萬元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１６５﹒１９萬元。（ｒｗ）
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29/07/2022 09:58
《大手成交》華潤萬象生活一手３０萬股交叉盤，涉資１０６７萬元
《經濟通通訊社２９日專訊》華潤萬象生活（０１２０９）於９：５７ａｍ錄得１手３０萬
股交叉盤，每股造３５﹒５７５元，較上日收市價低１﹒４５％，涉資１０６７﹒２５萬元。
華潤萬象生活現價跌１﹒９４％，報３５﹒４元；成交９２﹒４２萬股，成交金額
３２９５﹒２５萬元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１６５﹒１９萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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