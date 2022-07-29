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00688 中國海外發展
即時 按盤價 跌21.650 -0.550 (-2.477%)
大手異動

29/07/2022 10:00

《異動股》中海外（００６８８）跌近３％，報２１﹒５５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒９３％，報２１﹒５５元，最低
價２１﹒５元，最高價２２﹒２元；成交５８６﹒４６萬股，成交金額１﹒２８億元；主動買沽
比率３５：６５，資金淨主動賣出３４６８﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
７０５﹒８４萬元，加權平均成交價２１﹒７３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金
額１１６２﹒４９萬元，加權平均成交價２１﹒７５１元。
　　現時，恒生指數報２０５６７，跌５５點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７０５６，跌
２６點或０﹒３７％；恒生科技指數報４５１２，跌４０點或０﹒８９％；主板成交
２２９﹒５１億元。
　　上證綜合指數報３２９３，升１０點或０﹒３３％，成交１１４０﹒８８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，升２６點或０﹒２１％，成交６９２﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２１﹒５５０　變動　　　　－２﹒９３％
　　最高價　　　　　２２﹒２００　最低價　　　２１﹒５００
　　成交股數　　５８６﹒４６萬股　成交金額　　　１﹒２８億
　　１０天平均　　　２２﹒１４５　歷史波幅％　３７﹒８９９
　　２０天平均　　　２３﹒０８３　加權平均價　２１﹒７５５
　　５０天平均　　　２２﹒７２３　ＲＳＩ１４　４０﹒９３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出３４６８﹒０８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒５５　－２﹒９３
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒８５　－１﹒０７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１０　－４﹒５５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒９０　－３﹒２４
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６９　－４﹒９５
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒１５　－０﹒３０
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６５　－３﹒５１
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒０６　－３﹒４７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒２０　－１﹒８１
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒９１　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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