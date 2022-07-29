《異動股》中海外（００６８８）跌近３％，報２１﹒５５元

《經濟通通訊社２９日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒９３％，報２１﹒５５元，最低
價２１﹒５元，最高價２２﹒２元；成交５８６﹒４６萬股，成交金額１﹒２８億元；主動買沽
比率３５：６５，資金淨主動賣出３４６８﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
７０５﹒８４萬元，加權平均成交價２１﹒７３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金
額１１６２﹒４９萬元，加權平均成交價２１﹒７５１元。
現時，恒生指數報２０５６７，跌５５點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７０５６，跌
２６點或０﹒３７％；恒生科技指數報４５１２，跌４０點或０﹒８９％；主板成交
２２９﹒５１億元。
上證綜合指數報３２９３，升１０點或０﹒３３％，成交１１４０﹒８８億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，升２６點或０﹒２１％，成交６９２﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒５５０ 變動 －２﹒９３％
最高價 ２２﹒２００ 最低價 ２１﹒５００
成交股數 ５８６﹒４６萬股 成交金額 １﹒２８億
１０天平均 ２２﹒１４５ 歷史波幅％ ３７﹒８９９
２０天平均 ２３﹒０８３ 加權平均價 ２１﹒７５５
５０天平均 ２２﹒７２３ ＲＳＩ１４ ４０﹒９３１
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股份狀態：主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出３４６８﹒０８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２１﹒５５ －２﹒９３
中國金茂（００８１７） １﹒８５ －１﹒０７
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１０ －４﹒５５
龍湖（００９６０） ２６﹒９０ －３﹒２４
新城發展（０１０３０） ２﹒６９ －４﹒９５
潤地（０１１０９） ３３﹒１５ －０﹒３０
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６５ －３﹒５１
碧桂園（０２００７） ３﹒０６ －３﹒４７
萬科企業（０２２０２） １５﹒２０ －１﹒８１
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９１ 無升跌
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（ｅｄ）
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