《中概異動》嗶哩嗶哩跌近５％失守１００天線，報１９２﹒１元

《經濟通通訊社２９日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌４﹒９％，報１９２﹒１元，較
ＡＤＲ收市低３﹒６９％，跌穿１００天線（１９３﹒６９４元），最低價１９１﹒８元，最高
價２０１﹒２元；成交４２﹒４萬股，成交金額８２８３﹒２６萬元；主動買沽比率５６：４４
，資金淨主動買入８７９﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額
３４０﹒５萬元，加權平均成交價１９４﹒６７７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，
金額１０２６﹒３１萬元，加權平均成交價１９５﹒２４８元。
現時，恒生指數報２０４３４，跌１８７點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６９９９，
跌８３點或１﹒１８％；恒生科技指數報４４６６，跌８５點或１﹒８９％；主板成交
２７７﹒４８億元。
上證綜合指數報３２８７，升４點或０﹒１４％，成交１３４２﹒６億元人民幣。
深證成份指數報１２４３５，升６點或０﹒０５％，成交８２８﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 １９２﹒１００ 變動 －４﹒９０％
最高價 ２０１﹒２００ 最低價 １９１﹒８００
成交股數 ４２﹒４萬股 成交金額 ８２８３﹒２６萬
１０天平均 １９８﹒９５０ 歷史波幅％ ６４﹒５９１
２０天平均 １９９﹒５７０ 加權平均價 １９５﹒３４４
５０天平均 １９７﹒２０４ ＲＳＩ１４ ４５﹒７６７
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８７９﹒５９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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嗶哩嗶哩（０９６２６） １９２﹒１０ －４﹒９０
騰訊（００７００） ３１４﹒００ －２﹒１２
快手（０１０２４） ８２﹒１５ －３﹒４１
小米（０１８１０） １２﹒９４ －０﹒４６
理想汽車（０２０１５） １３０﹒２０ ＋０﹒０８
美團（０３６９０） １８３﹒５０ －２﹒３９
京東集團（０９６１８） ２３９﹒８０ －２﹒１２
小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒７５ －０﹒２１
阿里（０９９８８） ９４﹒８５ －４﹒３４
網易（０９９９９） １４７﹒４０ －２﹒３８
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（ｅｄ）
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