《中概異動》嗶哩嗶哩跌近５％失守１００天線，報１９２﹒１元

《經濟通通訊社２９日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌４﹒９％，報１９２﹒１元，較

ＡＤＲ收市低３﹒６９％，跌穿１００天線（１９３﹒６９４元），最低價１９１﹒８元，最高

價２０１﹒２元；成交４２﹒４萬股，成交金額８２８３﹒２６萬元；主動買沽比率５６：４４

，資金淨主動買入８７９﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額

３４０﹒５萬元，加權平均成交價１９４﹒６７７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，

金額１０２６﹒３１萬元，加權平均成交價１９５﹒２４８元。

現時，恒生指數報２０４３４，跌１８７點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６９９９，

跌８３點或１﹒１８％；恒生科技指數報４４６６，跌８５點或１﹒８９％；主板成交

２７７﹒４８億元。

上證綜合指數報３２８７，升４點或０﹒１４％，成交１３４２﹒６億元人民幣。

深證成份指數報１２４３５，升６點或０﹒０５％，成交８２８﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 １９２﹒１００ 變動 －４﹒９０％

最高價 ２０１﹒２００ 最低價 １９１﹒８００

成交股數 ４２﹒４萬股 成交金額 ８２８３﹒２６萬

１０天平均 １９８﹒９５０ 歷史波幅％ ６４﹒５９１

２０天平均 １９９﹒５７０ 加權平均價 １９５﹒３４４

５０天平均 １９７﹒２０４ ＲＳＩ１４ ４５﹒７６７

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８７９﹒５９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １９２﹒１０ －４﹒９０

騰訊（００７００） ３１４﹒００ －２﹒１２

快手（０１０２４） ８２﹒１５ －３﹒４１

小米（０１８１０） １２﹒９４ －０﹒４６

理想汽車（０２０１５） １３０﹒２０ ＋０﹒０８

美團（０３６９０） １８３﹒５０ －２﹒３９

京東集團（０９６１８） ２３９﹒８０ －２﹒１２

小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒７５ －０﹒２１

阿里（０９９８８） ９４﹒８５ －４﹒３４

網易（０９９９９） １４７﹒４０ －２﹒３８

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（ｅｄ）

