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09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
即時 按盤價 跌188.800 -13.200 (-6.535%)
大手異動

29/07/2022 10:09

《中概異動》嗶哩嗶哩跌近５％失守１００天線，報１９２﹒１元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌４﹒９％，報１９２﹒１元，較
ＡＤＲ收市低３﹒６９％，跌穿１００天線（１９３﹒６９４元），最低價１９１﹒８元，最高
價２０１﹒２元；成交４２﹒４萬股，成交金額８２８３﹒２６萬元；主動買沽比率５６：４４
，資金淨主動買入８７９﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額
３４０﹒５萬元，加權平均成交價１９４﹒６７７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，
金額１０２６﹒３１萬元，加權平均成交價１９５﹒２４８元。
　　現時，恒生指數報２０４３４，跌１８７點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６９９９，
跌８３點或１﹒１８％；恒生科技指數報４４６６，跌８５點或１﹒８９％；主板成交
２７７﹒４８億元。
　　上證綜合指數報３２８７，升４點或０﹒１４％，成交１３４２﹒６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３５，升６點或０﹒０５％，成交８２８﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１９２﹒１００　變動　　　　　　－４﹒９０％
　　最高價　　　２０１﹒２００　最低價　　　　１９１﹒８００
　　成交股數　　　４２﹒４萬股　成交金額　　８２８３﹒２６萬
　　１０天平均　１９８﹒９５０　歷史波幅％　　　６４﹒５９１
　　２０天平均　１９９﹒５７０　加權平均價　　１９５﹒３４４
　　５０天平均　１９７﹒２０４　ＲＳＩ１４　　　４５﹒７６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８７９﹒５９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９２﹒１０　－４﹒９０
　　騰訊（００７００）　　　３１４﹒００　－２﹒１２
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒１５　－３﹒４１
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒９４　－０﹒４６
　　理想汽車（０２０１５）　１３０﹒２０　＋０﹒０８
　　美團（０３６９０）　　　１８３﹒５０　－２﹒３９
　　京東集團（０９６１８）　２３９﹒８０　－２﹒１２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９５﹒７５　－０﹒２１
　　阿里（０９９８８）　　　　９４﹒８５　－４﹒３４
　　網易（０９９９９）　　　１４７﹒４０　－２﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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