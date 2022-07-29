  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06618 京東健康
即時 按盤價 跌59.500 -5.850 (-8.952%)
大手異動

29/07/2022 10:14

《中資異動》京東健康跌逾５％失守２５０天線，報６２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》京東健康（０６６１８）跌５﹒１３％，報６２元，跌穿
２５０天線（６２﹒５４２元），最低價６１﹒９５元，最高價６５﹒９元；成交１１５﹒３９
萬股，成交金額７３４２﹒１１萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出８４１﹒６萬
元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額６７８﹒２萬元，加權平均成交價
６３﹒９８５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額７７７﹒５１萬元，加權平均成交
價６３﹒５０２元。
　　現時，恒生指數報２０４３０，跌１９２點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報６９９８，
跌８３點或１﹒１８％；恒生科技指數報４４５９，跌９３點或２﹒０４％；主板成交
２９７﹒１４億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升２點或０﹒０８％，成交１４３３﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２６，跌１點或０﹒０２％，成交８９３﹒５４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６２﹒０００　變動　　　　　　－５﹒１３％
　　最高價　　　　　６５﹒９００　最低價　　　　　６１﹒９５０
　　成交股數　　１１５﹒３９萬股　成交金額　　７３４２﹒１１萬
　　１０天平均　　　６３﹒１５０　歷史波幅％　　　２９﹒６２７
　　２０天平均　　　６３﹒２４０　加權平均價　　　６３﹒６２７
　　５０天平均　　　５７﹒４７２　ＲＳＩ１４　　　５１﹒２６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出８４１﹒６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東健康（０６６１８）　　６２﹒００　－５﹒１３
　　騰訊（００７００）　　　３１４﹒６０　－１﹒９３
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒６５　－４﹒００
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒９６　－０﹒３１
　　美團（０３６９０）　　　１８２﹒６０　－２﹒８７
　　京東集團（０９６１８）　２３９﹒２０　－２﹒３７
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９３﹒１０　－４﹒４１
　　百度（０９８８８）　　　１３６﹒９０　－１﹒２３
　　阿里（０９９８８）　　　　９４﹒９０　－４﹒２９
　　網易（０９９９９）　　　１４７﹒４０　－２﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰29/07/2022 13:03  《異動股》京東健康等３家公司下午１：０２異動

下一篇新聞︰12/07/2022 11:00  《大手成交》京東健康一手約７３萬股交叉盤，涉資４５１３萬元

其他大手異動
More

12/07/2022 09:35  《大手成交》京東健康一手７５萬股交叉盤，涉資４６７２萬元

12/07/2022 09:01  《大手成交》京東健康兩手共１９１萬股市前交易，涉１﹒１７億元

07/07/2022 09:40  《異動股》京東健康等２家公司上午９：３９異動

04/07/2022 15:07  《中資異動》京東健康（０６６１８）漲逾５％，報６４﹒６５元

29/06/2022 11:31  《大手成交》京東健康一手約３５萬股交叉盤，涉資２２６０萬元

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金