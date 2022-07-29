《中資異動》京東健康跌逾５％失守２５０天線，報６２元

《經濟通通訊社２９日專訊》京東健康（０６６１８）跌５﹒１３％，報６２元，跌穿

２５０天線（６２﹒５４２元），最低價６１﹒９５元，最高價６５﹒９元；成交１１５﹒３９

萬股，成交金額７３４２﹒１１萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出８４１﹒６萬

元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額６７８﹒２萬元，加權平均成交價

６３﹒９８５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額７７７﹒５１萬元，加權平均成交

價６３﹒５０２元。

現時，恒生指數報２０４３０，跌１９２點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報６９９８，

跌８３點或１﹒１８％；恒生科技指數報４４５９，跌９３點或２﹒０４％；主板成交

２９７﹒１４億元。

上證綜合指數報３２８５，升２點或０﹒０８％，成交１４３３﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２４２６，跌１點或０﹒０２％，成交８９３﹒５４億元人民幣。



基本資料

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現價 ６２﹒０００ 變動 －５﹒１３％

最高價 ６５﹒９００ 最低價 ６１﹒９５０

成交股數 １１５﹒３９萬股 成交金額 ７３４２﹒１１萬

１０天平均 ６３﹒１５０ 歷史波幅％ ２９﹒６２７

２０天平均 ６３﹒２４０ 加權平均價 ６３﹒６２７

５０天平均 ５７﹒４７２ ＲＳＩ１４ ５１﹒２６０

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出８４１﹒６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東健康（０６６１８） ６２﹒００ －５﹒１３

騰訊（００７００） ３１４﹒６０ －１﹒９３

快手（０１０２４） ８１﹒６５ －４﹒００

小米（０１８１０） １２﹒９６ －０﹒３１

美團（０３６９０） １８２﹒６０ －２﹒８７

京東集團（０９６１８） ２３９﹒２０ －２﹒３７

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９３﹒１０ －４﹒４１

百度（０９８８８） １３６﹒９０ －１﹒２３

阿里（０９９８８） ９４﹒９０ －４﹒２９

網易（０９９９９） １４７﹒４０ －２﹒３８

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（ｅｄ）

