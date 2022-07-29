《中資異動》京東健康跌逾５％失守２５０天線，報６２元

《經濟通通訊社２９日專訊》京東健康（０６６１８）跌５﹒１３％，報６２元，跌穿
２５０天線（６２﹒５４２元），最低價６１﹒９５元，最高價６５﹒９元；成交１１５﹒３９
萬股，成交金額７３４２﹒１１萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出８４１﹒６萬
元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額６７８﹒２萬元，加權平均成交價
６３﹒９８５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額７７７﹒５１萬元，加權平均成交
價６３﹒５０２元。
現時，恒生指數報２０４３０，跌１９２點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報６９９８，
跌８３點或１﹒１８％；恒生科技指數報４４５９，跌９３點或２﹒０４％；主板成交
２９７﹒１４億元。
上證綜合指數報３２８５，升２點或０﹒０８％，成交１４３３﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２４２６，跌１點或０﹒０２％，成交８９３﹒５４億元人民幣。
基本資料
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現價 ６２﹒０００ 變動 －５﹒１３％
最高價 ６５﹒９００ 最低價 ６１﹒９５０
成交股數 １１５﹒３９萬股 成交金額 ７３４２﹒１１萬
１０天平均 ６３﹒１５０ 歷史波幅％ ２９﹒６２７
２０天平均 ６３﹒２４０ 加權平均價 ６３﹒６２７
５０天平均 ５７﹒４７２ ＲＳＩ１４ ５１﹒２６０
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出８４１﹒６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東健康（０６６１８） ６２﹒００ －５﹒１３
騰訊（００７００） ３１４﹒６０ －１﹒９３
快手（０１０２４） ８１﹒６５ －４﹒００
小米（０１８１０） １２﹒９６ －０﹒３１
美團（０３６９０） １８２﹒６０ －２﹒８７
京東集團（０９６１８） ２３９﹒２０ －２﹒３７
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９３﹒１０ －４﹒４１
百度（０９８８８） １３６﹒９０ －１﹒２３
阿里（０９９８８） ９４﹒９０ －４﹒２９
網易（０９９９９） １４７﹒４０ －２﹒３８
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（ｅｄ）
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