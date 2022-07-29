《異動股》碧桂園（０２００７）跌近５％，報３﹒０２元

《經濟通通訊社２９日專訊》碧桂園（０２００７）跌４﹒７３％，報３﹒０２元，最低價

３﹒０１元，創５２周新低，最高價３﹒２元；成交６７３８﹒７４萬股，成交金額２﹒０８億

元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８９４﹒６５萬元，加權平均成交價

３﹒０７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１７３７﹒６萬元，加權平均成交價

３﹒０７９元。

現時，恒生指數報２０４２３，跌１９９點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報６９９５，

跌８７點或１﹒２３％；恒生科技指數報４４５６，跌９５點或２﹒１１％；主板成交

３００﹒３６億元。

上證綜合指數報３２８２，跌不足１點，成交１４５３﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，跌１５點或０﹒１２％，成交９０８﹒６６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒０２０ 變動 －４﹒７３％

最高價 ３﹒２００ 最低價 ３﹒０１０

成交股數 ６７３８﹒７４萬股 成交金額 ２﹒０８億

１０天平均 ３﹒２９８ 歷史波幅％ ９６﹒０９２

２０天平均 ３﹒７３４ 加權平均價 ３﹒０８４

５０天平均 ４﹒２７７ ＲＳＩ１４ ３２﹒３８５

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股份狀態：創５２周新低



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒０２ －４﹒７３

中海外（００６８８） ２１﹒５５ －２﹒９３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１０ －４﹒５５

龍湖（００９６０） ２６﹒４５ －４﹒８６

新城發展（０１０３０） ２﹒６９ －４﹒９５

潤地（０１１０９） ３２﹒９５ －０﹒９０

時代中國控股（０１２３３） １﹒６０ －４﹒１９

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６５ －３﹒５１

萬科企業（０２２０２） １５﹒１０ －２﹒４５

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９１ 無升跌

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（ｅｄ）

