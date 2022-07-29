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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌3.030 -0.140 (-4.416%)
大手異動

29/07/2022 10:15

《異動股》碧桂園（０２００７）跌近５％，報３﹒０２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》碧桂園（０２００７）跌４﹒７３％，報３﹒０２元，最低價
３﹒０１元，創５２周新低，最高價３﹒２元；成交６７３８﹒７４萬股，成交金額２﹒０８億
元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８９４﹒６５萬元，加權平均成交價
３﹒０７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１７３７﹒６萬元，加權平均成交價
３﹒０７９元。
　　現時，恒生指數報２０４２３，跌１９９點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報６９９５，
跌８７點或１﹒２３％；恒生科技指數報４４５６，跌９５點或２﹒１１％；主板成交
３００﹒３６億元。
　　上證綜合指數報３２８２，跌不足１點，成交１４５３﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，跌１５點或０﹒１２％，成交９０８﹒６６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　３﹒０２０　變動　　　　－４﹒７３％
　　最高價　　　　　　　３﹒２００　最低價　　　　３﹒０１０
　　成交股數　　６７３８﹒７４萬股　成交金額　　　２﹒０８億
　　１０天平均　　　　　３﹒２９８　歷史波幅％　９６﹒０９２
　　２０天平均　　　　　３﹒７３４　加權平均價　　３﹒０８４
　　５０天平均　　　　　４﹒２７７　ＲＳＩ１４　３２﹒３８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新低
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒０２　－４﹒７３
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒５５　－２﹒９３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１０　－４﹒５５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒４５　－４﹒８６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６９　－４﹒９５
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒９５　－０﹒９０
　　時代中國控股（０１２３３）　　１﹒６０　－４﹒１９
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６５　－３﹒５１
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒１０　－２﹒４５
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒９１　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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