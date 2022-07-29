《異動股》碧桂園（０２００７）跌近５％，報３﹒０２元

《經濟通通訊社２９日專訊》碧桂園（０２００７）跌４﹒７３％，報３﹒０２元，最低價
３﹒０１元，創５２周新低，最高價３﹒２元；成交６７３８﹒７４萬股，成交金額２﹒０８億
元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８９４﹒６５萬元，加權平均成交價
３﹒０７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１７３７﹒６萬元，加權平均成交價
３﹒０７９元。
現時，恒生指數報２０４２３，跌１９９點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報６９９５，
跌８７點或１﹒２３％；恒生科技指數報４４５６，跌９５點或２﹒１１％；主板成交
３００﹒３６億元。
上證綜合指數報３２８２，跌不足１點，成交１４５３﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，跌１５點或０﹒１２％，成交９０８﹒６６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒０２０ 變動 －４﹒７３％
最高價 ３﹒２００ 最低價 ３﹒０１０
成交股數 ６７３８﹒７４萬股 成交金額 ２﹒０８億
１０天平均 ３﹒２９８ 歷史波幅％ ９６﹒０９２
２０天平均 ３﹒７３４ 加權平均價 ３﹒０８４
５０天平均 ４﹒２７７ ＲＳＩ１４ ３２﹒３８５
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股份狀態：創５２周新低
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ３﹒０２ －４﹒７３
中海外（００６８８） ２１﹒５５ －２﹒９３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１０ －４﹒５５
龍湖（００９６０） ２６﹒４５ －４﹒８６
新城發展（０１０３０） ２﹒６９ －４﹒９５
潤地（０１１０９） ３２﹒９５ －０﹒９０
時代中國控股（０１２３３） １﹒６０ －４﹒１９
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６５ －３﹒５１
萬科企業（０２２０２） １５﹒１０ －２﹒４５
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９１ 無升跌
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（ｅｄ）
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