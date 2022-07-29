《異動股》佳源國際控股跌逾８％創新低，報０﹒２７元

《經濟通通訊社２９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌８﹒４７％，報０﹒２７元，
最低價０﹒２６５元，創上市新低，最高價０﹒３元；成交１﹒５３億股，成交金額
４３１０﹒２１萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出２０８２﹒１２萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１０７２﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒２８２
元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額２９﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒２８４
元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１８﹒１８％。
現時，恒生指數報２０３８１，跌２４１點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報６９７５，
跌１０６點或１﹒５１％；恒生科技指數報４４４０，跌１１２點或２﹒４７％；主板成交
３２９﹒３４億元。
上證綜合指數報３２７５，跌７點或０﹒２２％，成交１５９４﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２３７５，跌５３點或０﹒４３％，成交１００１﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２７０ 變動 －８﹒４７％
最高價 ０﹒３００ 最低價 ０﹒２６５
成交股數 １﹒５３億股 成交金額 ４３１０﹒２１萬
１０天平均 ０﹒３１５ 歷史波幅％ ８２﹒５５０
２０天平均 ０﹒３６２ 加權平均價 ０﹒２８２
５０天平均 ０﹒４９９ ＲＳＩ１４ ２９﹒５０６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出２０８２﹒１２萬元；暫連
跌３日，累計跌幅１８﹒１８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２７ －８﹒４７
新地（０００１６） ９３﹒２５ ＋０﹒２１
中海外（００６８８） ２１﹒８０ －１﹒８０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１０ －４﹒５５
龍湖（００９６０） ２６﹒４０ －５﹒０４
潤地（０１１０９） ３２﹒９０ －１﹒０５
長實（０１１１３） ５５﹒９０ ＋０﹒０９
碧桂園（０２００７） ３﹒０３ －４﹒４２
萬科企業（０２２０２） １５﹒０８ －２﹒５８
滙景控股（０９９６８） ０﹒２５ －３﹒８５
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（ｅｄ）
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