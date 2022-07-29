《異動股》佳源國際控股跌逾８％創新低，報０﹒２７元

《經濟通通訊社２９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌８﹒４７％，報０﹒２７元，

最低價０﹒２６５元，創上市新低，最高價０﹒３元；成交１﹒５３億股，成交金額

４３１０﹒２１萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出２０８２﹒１２萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１０７２﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒２８２

元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額２９﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒２８４

元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１８﹒１８％。

現時，恒生指數報２０３８１，跌２４１點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報６９７５，

跌１０６點或１﹒５１％；恒生科技指數報４４４０，跌１１２點或２﹒４７％；主板成交

３２９﹒３４億元。

上證綜合指數報３２７５，跌７點或０﹒２２％，成交１５９４﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２３７５，跌５３點或０﹒４３％，成交１００１﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２７０ 變動 －８﹒４７％

最高價 ０﹒３００ 最低價 ０﹒２６５

成交股數 １﹒５３億股 成交金額 ４３１０﹒２１萬

１０天平均 ０﹒３１５ 歷史波幅％ ８２﹒５５０

２０天平均 ０﹒３６２ 加權平均價 ０﹒２８２

５０天平均 ０﹒４９９ ＲＳＩ１４ ２９﹒５０６

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出２０８２﹒１２萬元；暫連

跌３日，累計跌幅１８﹒１８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２７ －８﹒４７

新地（０００１６） ９３﹒２５ ＋０﹒２１

中海外（００６８８） ２１﹒８０ －１﹒８０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１０ －４﹒５５

龍湖（００９６０） ２６﹒４０ －５﹒０４

潤地（０１１０９） ３２﹒９０ －１﹒０５

長實（０１１１３） ５５﹒９０ ＋０﹒０９

碧桂園（０２００７） ３﹒０３ －４﹒４２

萬科企業（０２２０２） １５﹒０８ －２﹒５８

滙景控股（０９９６８） ０﹒２５ －３﹒８５

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（ｅｄ）

