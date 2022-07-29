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00867 康哲藥業
即時 按盤價 跌12.500 -0.400 (-3.101%)
大手異動

29/07/2022 10:24

《大手成交》康哲藥業一手約１８３萬股交叉盤，涉資２２９７萬元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》康哲藥業（００８６７）於１０：２３ａｍ錄得１手
１８３﹒２萬股交叉盤，每股造１２﹒５４元，較上日收市價低２﹒７９％，涉資
２２９７﹒３３萬元。
　　康哲藥業現價跌２﹒７９％，報１２﹒５４元；成交２２４﹒５萬股，成交金額
２８１９﹒９４萬元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出７７﹒２３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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