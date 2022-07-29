《經濟通通訊社２９日專訊》康哲藥業（００８６７）於１０：２３ａｍ錄得１手
１８３﹒２萬股交叉盤，每股造１２﹒５４元，較上日收市價低２﹒７９％，涉資
２２９７﹒３３萬元。
康哲藥業現價跌２﹒７９％，報１２﹒５４元；成交２２４﹒５萬股，成交金額
２８１９﹒９４萬元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出７７﹒２３萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
29/07/2022 10:24
《大手成交》康哲藥業一手約１８３萬股交叉盤，涉資２２９７萬元
《經濟通通訊社２９日專訊》康哲藥業（００８６７）於１０：２３ａｍ錄得１手
１８３﹒２萬股交叉盤，每股造１２﹒５４元，較上日收市價低２﹒７９％，涉資
２２９７﹒３３萬元。
康哲藥業現價跌２﹒７９％，報１２﹒５４元；成交２２４﹒５萬股，成交金額
２８１９﹒９４萬元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出７７﹒２３萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰24/06/2022 09:06 《大手成交》安踏等７家公司上午９：０５市前大手交易
06/06/2022 11:05 《異動股》藥明生物擴大升幅至６﹒５％，第９個生物製劑廠投產
06/06/2022 09:49 《異動股》藥明康德升逾２％，預計第二季收入增最多６５％
02/06/2022 09:29 《異動股》麗珠醫藥低開近２％，纈沙坦膠囊通過仿製藥療效評價
26/05/2022 14:33 《大手成交》康哲藥業一手約９５萬股交叉盤，涉資１００４萬元
14/04/2022 09:25 《異動股》麗珠醫藥高開３％，新冠病毒抗原檢測試劑盒准上市
|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰