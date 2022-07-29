《異動股》比亞迪電子跌逾４％失守１０天線，報２０﹒５５元

《經濟通通訊社２９日專訊》比亞迪電子（００２８５）跌４﹒２％，報２０﹒５５元，跌

穿１０天線（２０﹒９５元），最低價２０﹒３元，最高價２１﹒５元；成交４２０﹒７１萬股

，成交金額８７２０﹒１６萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４９９﹒８２萬

元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８７﹒９４萬元，加權平均成交價

２０﹒７３９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５６０﹒４６萬元，加權平均

成交價２０﹒７６元。

現時，恒生指數報２０３９５，跌２２７點或１﹒１％；恒生中國企業指數報６９７８，跌

１０３點或１﹒４６％；恒生科技指數報４４４２，跌１１０點或２﹒４３％；主板成交

３３９﹒６３億元。

上證綜合指數報３２７８，跌４點或０﹒１３％，成交１６３４﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２３８４，跌４４點或０﹒３６％，成交１０３２﹒０１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２０﹒５５０ 變動 －４﹒２０％

最高價 ２１﹒５００ 最低價 ２０﹒３００

成交股數 ４２０﹒７１萬股 成交金額 ８７２０﹒１６萬

１０天平均 ２０﹒９５０ 歷史波幅％ ５３﹒３０９

２０天平均 ２１﹒７８８ 加權平均價 ２０﹒７２８

５０天平均 ２０﹒０５５ ＲＳＩ１４ ４７﹒０２８

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４９９﹒８２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪電子（００２８５） ２０﹒５５ －４﹒２０

偉易達（００３０３） ５３﹒９０ 無升跌

中國通信服務（００５５２） ３﹒２２ ＋０﹒３１

中興（００７６３） １７﹒２８ ＋０﹒１２

中國鐵塔（００７８８） １﹒０１ －０﹒９８

天能動力（００８１９） ９﹒４５ －０﹒５３

理士國際（００８４２） ０﹒７３ ＋４﹒２９

超威動力（００９５１） ２﹒０２ －０﹒９８

比亞迪（０１２１１） ２８８﹒００ －０﹒４１

贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒７５ －０﹒６９

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（ｅｄ）

