《異動股》比亞迪電子跌逾４％失守１０天線，報２０﹒５５元

《經濟通通訊社２９日專訊》比亞迪電子（００２８５）跌４﹒２％，報２０﹒５５元，跌
穿１０天線（２０﹒９５元），最低價２０﹒３元，最高價２１﹒５元；成交４２０﹒７１萬股
，成交金額８７２０﹒１６萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４９９﹒８２萬
元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８７﹒９４萬元，加權平均成交價
２０﹒７３９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５６０﹒４６萬元，加權平均
成交價２０﹒７６元。
現時，恒生指數報２０３９５，跌２２７點或１﹒１％；恒生中國企業指數報６９７８，跌
１０３點或１﹒４６％；恒生科技指數報４４４２，跌１１０點或２﹒４３％；主板成交
３３９﹒６３億元。
上證綜合指數報３２７８，跌４點或０﹒１３％，成交１６３４﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２３８４，跌４４點或０﹒３６％，成交１０３２﹒０１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２０﹒５５０ 變動 －４﹒２０％
最高價 ２１﹒５００ 最低價 ２０﹒３００
成交股數 ４２０﹒７１萬股 成交金額 ８７２０﹒１６萬
１０天平均 ２０﹒９５０ 歷史波幅％ ５３﹒３０９
２０天平均 ２１﹒７８８ 加權平均價 ２０﹒７２８
５０天平均 ２０﹒０５５ ＲＳＩ１４ ４７﹒０２８
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４９９﹒８２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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比亞迪電子（００２８５） ２０﹒５５ －４﹒２０
偉易達（００３０３） ５３﹒９０ 無升跌
中國通信服務（００５５２） ３﹒２２ ＋０﹒３１
中興（００７６３） １７﹒２８ ＋０﹒１２
中國鐵塔（００７８８） １﹒０１ －０﹒９８
天能動力（００８１９） ９﹒４５ －０﹒５３
理士國際（００８４２） ０﹒７３ ＋４﹒２９
超威動力（００９５１） ２﹒０２ －０﹒９８
比亞迪（０１２１１） ２８８﹒００ －０﹒４１
贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒７５ －０﹒６９
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（ｅｄ）
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