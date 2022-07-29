  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00285 比亞迪電子
即時 按盤價 跌20.150 -1.300 (-6.061%)
大手異動

29/07/2022 10:24

《異動股》比亞迪電子跌逾４％失守１０天線，報２０﹒５５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》比亞迪電子（００２８５）跌４﹒２％，報２０﹒５５元，跌
穿１０天線（２０﹒９５元），最低價２０﹒３元，最高價２１﹒５元；成交４２０﹒７１萬股
，成交金額８７２０﹒１６萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４９９﹒８２萬
元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８７﹒９４萬元，加權平均成交價
２０﹒７３９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５６０﹒４６萬元，加權平均
成交價２０﹒７６元。
　　現時，恒生指數報２０３９５，跌２２７點或１﹒１％；恒生中國企業指數報６９７８，跌
１０３點或１﹒４６％；恒生科技指數報４４４２，跌１１０點或２﹒４３％；主板成交
３３９﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３２７８，跌４點或０﹒１３％，成交１６３４﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８４，跌４４點或０﹒３６％，成交１０３２﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２０﹒５５０　變動　　　　　　－４﹒２０％
　　最高價　　　　　２１﹒５００　最低價　　　　　２０﹒３００
　　成交股數　　４２０﹒７１萬股　成交金額　　８７２０﹒１６萬
　　１０天平均　　　２０﹒９５０　歷史波幅％　　　５３﹒３０９
　　２０天平均　　　２１﹒７８８　加權平均價　　　２０﹒７２８
　　５０天平均　　　２０﹒０５５　ＲＳＩ１４　　　４７﹒０２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４９９﹒８２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　２０﹒５５　－４﹒２０
　　偉易達（００３０３）　　　　　５３﹒９０　　　無升跌
　　中國通信服務（００５５２）　　　３﹒２２　＋０﹒３１
　　中興（００７６３）　　　　　　１７﹒２８　＋０﹒１２
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　　１﹒０１　－０﹒９８
　　天能動力（００８１９）　　　　　９﹒４５　－０﹒５３
　　理士國際（００８４２）　　　　　０﹒７３　＋４﹒２９
　　超威動力（００９５１）　　　　　２﹒０２　－０﹒９８
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２８８﹒００　－０﹒４１
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　７１﹒７５　－０﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰28/07/2022 09:57  《異動股》首控集團等２家公司上午９：５６異動

其他大手異動
More

22/07/2022 10:55  《異動股》比亞迪電子（００２８５）跌逾３％，報２０﹒４５元

21/07/2022 09:28  《異動股》思摩爾高開近４％，獲內地煙草專賣生產企業許可證

19/07/2022 09:47  《異動股》首程控股等２家公司上午９：４６異動

18/07/2022 09:41  《異動股》泡泡瑪特等３家公司上午９：４０異動

14/07/2022 10:12  《異動股》比亞迪電子升近５％突破２０天線，報２２﹒１５元

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金