《中概異動》京東集團跌近３％失守５０天線，報２３７﹒８元

《經濟通通訊社２９日專訊》京東集團（０９６１８）跌２﹒９４％，報２３７﹒８元，較
ＡＤＲ收市低２﹒４８％，跌穿５０天線（２３９﹒３２元），最低價２３７﹒６元，最高價
２４９元；成交１８０﹒４１萬股，成交金額４﹒３９億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨
主動買入１３８４﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額
１４３５﹒４５萬元，加權平均成交價２４４﹒９１２元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金
額２９４３﹒８４萬元，加權平均成交價２４３﹒４４３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計
跌幅５﹒４１％。
現時，恒生指數報２０３７７，跌２４４點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報６９７３，
跌１０９點或１﹒５４％；恒生科技指數報４４３４，跌１１７點或２﹒５９％；主板成交
３４５﹒６４億元。
上證綜合指數報３２７６，跌６點或０﹒２％，成交１６５８﹒８５億元人民幣。
深證成份指數報１２３７７，跌５１點或０﹒４１％，成交１０４８﹒２６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３７﹒８００ 變動 －２﹒９４％
最高價 ２４９﹒０００ 最低價 ２３７﹒６００
成交股數 １８０﹒４１萬股 成交金額 ４﹒３９億
１０天平均 ２４５﹒５００ 歷史波幅％ ３６﹒２２７
２０天平均 ２４５﹒２１０ 加權平均價 ２４３﹒５９８
５０天平均 ２３９﹒３２０ ＲＳＩ１４ ４５﹒２３１
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１３８４﹒６７萬元；暫
連跌３日，累計跌幅５﹒４１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東集團（０９６１８） ２３７﹒８０ －２﹒９４
騰訊（００７００） ３１４﹒００ －２﹒１２
快手（０１０２４） ８０﹒３０ －５﹒５８
小米（０１８１０） １２﹒９２ －０﹒６２
理想汽車（０２０１５） １３０﹒００ －０﹒０８
美團（０３６９０） １８０﹒６０ －３﹒９４
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９２﹒１０ －４﹒９０
小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒７５ －１﹒２５
阿里（０９９８８） ９４﹒３０ －４﹒８９
網易（０９９９９） １４６﹒９０ －２﹒７２
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（ｅｄ）
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