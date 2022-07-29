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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌233.800 -11.200 (-4.571%)
大手異動

29/07/2022 10:26

《中概異動》京東集團跌近３％失守５０天線，報２３７﹒８元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》京東集團（０９６１８）跌２﹒９４％，報２３７﹒８元，較
ＡＤＲ收市低２﹒４８％，跌穿５０天線（２３９﹒３２元），最低價２３７﹒６元，最高價
２４９元；成交１８０﹒４１萬股，成交金額４﹒３９億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨
主動買入１３８４﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額
１４３５﹒４５萬元，加權平均成交價２４４﹒９１２元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金
額２９４３﹒８４萬元，加權平均成交價２４３﹒４４３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計
跌幅５﹒４１％。
　　現時，恒生指數報２０３７７，跌２４４點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報６９７３，
跌１０９點或１﹒５４％；恒生科技指數報４４３４，跌１１７點或２﹒５９％；主板成交
３４５﹒６４億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌６點或０﹒２％，成交１６５８﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７７，跌５１點或０﹒４１％，成交１０４８﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２３７﹒８００　變動　　　　　－２﹒９４％
　　最高價　　　　２４９﹒０００　最低價　　　２３７﹒６００
　　成交股數　　１８０﹒４１萬股　成交金額　　　　４﹒３９億
　　１０天平均　　２４５﹒５００　歷史波幅％　　３６﹒２２７
　　２０天平均　　２４５﹒２１０　加權平均價　２４３﹒５９８
　　５０天平均　　２３９﹒３２０　ＲＳＩ１４　　４５﹒２３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１３８４﹒６７萬元；暫
連跌３日，累計跌幅５﹒４１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２３７﹒８０　－２﹒９４
　　騰訊（００７００）　　　３１４﹒００　－２﹒１２
　　快手（０１０２４）　　　　８０﹒３０　－５﹒５８
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒９２　－０﹒６２
　　理想汽車（０２０１５）　１３０﹒００　－０﹒０８
　　美團（０３６９０）　　　１８０﹒６０　－３﹒９４
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９２﹒１０　－４﹒９０
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９４﹒７５　－１﹒２５
　　阿里（０９９８８）　　　　９４﹒３０　－４﹒８９
　　網易（０９９９９）　　　１４６﹒９０　－２﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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