《中概異動》京東集團跌近３％失守５０天線，報２３７﹒８元

《經濟通通訊社２９日專訊》京東集團（０９６１８）跌２﹒９４％，報２３７﹒８元，較

ＡＤＲ收市低２﹒４８％，跌穿５０天線（２３９﹒３２元），最低價２３７﹒６元，最高價

２４９元；成交１８０﹒４１萬股，成交金額４﹒３９億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨

主動買入１３８４﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額

１４３５﹒４５萬元，加權平均成交價２４４﹒９１２元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金

額２９４３﹒８４萬元，加權平均成交價２４３﹒４４３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計

跌幅５﹒４１％。

現時，恒生指數報２０３７７，跌２４４點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報６９７３，

跌１０９點或１﹒５４％；恒生科技指數報４４３４，跌１１７點或２﹒５９％；主板成交

３４５﹒６４億元。

上證綜合指數報３２７６，跌６點或０﹒２％，成交１６５８﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２３７７，跌５１點或０﹒４１％，成交１０４８﹒２６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３７﹒８００ 變動 －２﹒９４％

最高價 ２４９﹒０００ 最低價 ２３７﹒６００

成交股數 １８０﹒４１萬股 成交金額 ４﹒３９億

１０天平均 ２４５﹒５００ 歷史波幅％ ３６﹒２２７

２０天平均 ２４５﹒２１０ 加權平均價 ２４３﹒５９８

５０天平均 ２３９﹒３２０ ＲＳＩ１４ ４５﹒２３１

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１３８４﹒６７萬元；暫

連跌３日，累計跌幅５﹒４１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２３７﹒８０ －２﹒９４

騰訊（００７００） ３１４﹒００ －２﹒１２

快手（０１０２４） ８０﹒３０ －５﹒５８

小米（０１８１０） １２﹒９２ －０﹒６２

理想汽車（０２０１５） １３０﹒００ －０﹒０８

美團（０３６９０） １８０﹒６０ －３﹒９４

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９２﹒１０ －４﹒９０

小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒７５ －１﹒２５

阿里（０９９８８） ９４﹒３０ －４﹒８９

網易（０９９９９） １４６﹒９０ －２﹒７２

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（ｅｄ）

