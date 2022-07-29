《異動股》弘陽地產（１９９６）跌近５％創新低，報１﹒４３元

《經濟通通訊社２９日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌４﹒６７％，報１﹒４３元，最低
價１﹒４３元，創上市新低，最高價１﹒５５元；成交１６﹒７萬股，成交金額２４﹒４６萬元
；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１５﹒８４萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿
亞太證券，金額１﹒６１萬元，加權平均成交價１﹒４６５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀
，金額９﹒１５萬元，加權平均成交價１﹒４６１元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
１１﹒１８％。
現時，恒生指數報２０３７８，跌２４４點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報６９７４，
跌１０８點或１﹒５３％；恒生科技指數報４４３４，跌１１８點或２﹒５９％；主板成交
３４９﹒５４億元。
上證綜合指數報３２７５，跌６點或０﹒２％，成交１６７４﹒７９億元人民幣。
深證成份指數報１２３７２，跌５５點或０﹒４５％，成交１０５９﹒５９億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４３０ 變動 －４﹒６７％
最高價 １﹒５５０ 最低價 １﹒４３０
成交股數 １６﹒７萬股 成交金額 ２４﹒４６萬
１０天平均 １﹒６３８ 歷史波幅％ ７４﹒３５３
２０天平均 １﹒９９３ 加權平均價 １﹒４６４
５０天平均 ２﹒２８３ ＲＳＩ１４ １９﹒９０５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１５﹒８４萬元；暫連跌４
日，累計跌幅１１﹒１８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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弘陽地產（０１９９６） １﹒４３０ －４﹒６７
新地（０００１６） ９３﹒３００ ＋０﹒２７
中海外（００６８８） ２１﹒９００ －１﹒３５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１５０ －２﹒２７
龍湖（００９６０） ２６﹒４００ －５﹒０４
潤地（０１１０９） ３２﹒９５０ －０﹒９０
長實（０１１１３） ５５﹒９００ ＋０﹒０９
碧桂園（０２００７） ３﹒０５０ －３﹒７９
萬科企業（０２２０２） １５﹒０８０ －２﹒５８
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２７５ －６﹒７８
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（ｅｄ）
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