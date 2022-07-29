《異動股》弘陽地產（１９９６）跌近５％創新低，報１﹒４３元

《經濟通通訊社２９日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌４﹒６７％，報１﹒４３元，最低

價１﹒４３元，創上市新低，最高價１﹒５５元；成交１６﹒７萬股，成交金額２４﹒４６萬元

；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１５﹒８４萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿

亞太證券，金額１﹒６１萬元，加權平均成交價１﹒４６５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀

，金額９﹒１５萬元，加權平均成交價１﹒４６１元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

１１﹒１８％。

現時，恒生指數報２０３７８，跌２４４點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報６９７４，

跌１０８點或１﹒５３％；恒生科技指數報４４３４，跌１１８點或２﹒５９％；主板成交

３４９﹒５４億元。

上證綜合指數報３２７５，跌６點或０﹒２％，成交１６７４﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１２３７２，跌５５點或０﹒４５％，成交１０５９﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒４３０ 變動 －４﹒６７％

最高價 １﹒５５０ 最低價 １﹒４３０

成交股數 １６﹒７萬股 成交金額 ２４﹒４６萬

１０天平均 １﹒６３８ 歷史波幅％ ７４﹒３５３

２０天平均 １﹒９９３ 加權平均價 １﹒４６４

５０天平均 ２﹒２８３ ＲＳＩ１４ １９﹒９０５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１５﹒８４萬元；暫連跌４

日，累計跌幅１１﹒１８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘陽地產（０１９９６） １﹒４３０ －４﹒６７

新地（０００１６） ９３﹒３００ ＋０﹒２７

中海外（００６８８） ２１﹒９００ －１﹒３５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１５０ －２﹒２７

龍湖（００９６０） ２６﹒４００ －５﹒０４

潤地（０１１０９） ３２﹒９５０ －０﹒９０

長實（０１１１３） ５５﹒９００ ＋０﹒０９

碧桂園（０２００７） ３﹒０５０ －３﹒７９

萬科企業（０２２０２） １５﹒０８０ －２﹒５８

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２７５ －６﹒７８

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（ｅｄ）

