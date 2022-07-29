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01996 弘陽地產
即時 按盤價 跌1.440 -0.060 (-4.000%)
大手異動

29/07/2022 10:27

《異動股》弘陽地產（１９９６）跌近５％創新低，報１﹒４３元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌４﹒６７％，報１﹒４３元，最低
價１﹒４３元，創上市新低，最高價１﹒５５元；成交１６﹒７萬股，成交金額２４﹒４６萬元
；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１５﹒８４萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿
亞太證券，金額１﹒６１萬元，加權平均成交價１﹒４６５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀
，金額９﹒１５萬元，加權平均成交價１﹒４６１元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
１１﹒１８％。
　　現時，恒生指數報２０３７８，跌２４４點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報６９７４，
跌１０８點或１﹒５３％；恒生科技指數報４４３４，跌１１８點或２﹒５９％；主板成交
３４９﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌６點或０﹒２％，成交１６７４﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７２，跌５５點或０﹒４５％，成交１０５９﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒４３０　變動　　　　－４﹒６７％
　　最高價　　　　１﹒５５０　最低價　　　　１﹒４３０
　　成交股數　　１６﹒７萬股　成交金額　　２４﹒４６萬
　　１０天平均　　１﹒６３８　歷史波幅％　７４﹒３５３
　　２０天平均　　１﹒９９３　加權平均價　　１﹒４６４
　　５０天平均　　２﹒２８３　ＲＳＩ１４　１９﹒９０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１５﹒８４萬元；暫連跌４
日，累計跌幅１１﹒１８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘陽地產（０１９９６）　　　　１﹒４３０　－４﹒６７
　　新地（０００１６）　　　　　９３﹒３００　＋０﹒２７
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒９００　－１﹒３５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１５０　－２﹒２７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒４００　－５﹒０４
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒９５０　－０﹒９０
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒９００　＋０﹒０９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒０５０　－３﹒７９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒０８０　－２﹒５８
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２７５　－６﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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