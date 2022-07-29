《異動股》融信中國（０３３０１）微跌創新低，報１﹒０４元

《經濟通通訊社２９日專訊》融信中國（０３３０１）跌０﹒９５％，報１﹒０４元，最低
價１﹒０２元，創上市新低，最高價１﹒０６元；成交２４６﹒９５萬股，成交金額２５６﹒３
萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７８﹒２３萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國創盈市場服務，金額１１８﹒２４萬元，加權平均成交價１﹒０３８元；現時最大淨被動賣
出券商為極訊亞太，金額２０﹒１９萬元，加權平均成交價１﹒０３９元。
現時，恒生指數報２０３６８，跌２５４點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報６９６８，
跌１１３點或１﹒６１％；恒生科技指數報４４２８，跌１２３點或２﹒７２％；主板成交
３５３﹒４５億元。
上證綜合指數報３２７４，跌７點或０﹒２４％，成交１６９１﹒１８億元人民幣。
深證成份指數報１２３６６，跌６２點或０﹒５％，成交１０７０﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒０４０ 變動 －０﹒９５％
最高價 １﹒０６０ 最低價 １﹒０２０
成交股數 ２４６﹒９５萬股 成交金額 ２５６﹒３萬
１０天平均 １﹒１０７ 歷史波幅％ ８８﹒４２７
２０天平均 １﹒２６４ 加權平均價 １﹒０３８
５０天平均 １﹒６９０ ＲＳＩ１４ ２４﹒２８７
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７８﹒２３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融信中國（０３３０１） １﹒０４ －０﹒９５
恒隆地產（００１０１） １４﹒６２ ＋０﹒２７
中海外（００６８８） ２１﹒９０ －１﹒３５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１５ －２﹒２７
新城發展（０１０３０） ２﹒６９ －４﹒９５
潤地（０１１０９） ３２﹒９５ －０﹒９０
時代中國控股（０１２３３） １﹒６０ －４﹒１９
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６５ －３﹒５１
碧桂園（０２００７） ３﹒０５ －３﹒７９
萬科企業（０２２０２） １５﹒０８ －２﹒５８
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（ｅｄ）
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