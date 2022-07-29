《異動股》融信中國（０３３０１）微跌創新低，報１﹒０４元

《經濟通通訊社２９日專訊》融信中國（０３３０１）跌０﹒９５％，報１﹒０４元，最低

價１﹒０２元，創上市新低，最高價１﹒０６元；成交２４６﹒９５萬股，成交金額２５６﹒３

萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７８﹒２３萬元。現時最大淨被動買入券商為

中國創盈市場服務，金額１１８﹒２４萬元，加權平均成交價１﹒０３８元；現時最大淨被動賣

出券商為極訊亞太，金額２０﹒１９萬元，加權平均成交價１﹒０３９元。

現時，恒生指數報２０３６８，跌２５４點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報６９６８，

跌１１３點或１﹒６１％；恒生科技指數報４４２８，跌１２３點或２﹒７２％；主板成交

３５３﹒４５億元。

上證綜合指數報３２７４，跌７點或０﹒２４％，成交１６９１﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１２３６６，跌６２點或０﹒５％，成交１０７０﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒０４０ 變動 －０﹒９５％

最高價 １﹒０６０ 最低價 １﹒０２０

成交股數 ２４６﹒９５萬股 成交金額 ２５６﹒３萬

１０天平均 １﹒１０７ 歷史波幅％ ８８﹒４２７

２０天平均 １﹒２６４ 加權平均價 １﹒０３８

５０天平均 １﹒６９０ ＲＳＩ１４ ２４﹒２８７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７８﹒２３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融信中國（０３３０１） １﹒０４ －０﹒９５

恒隆地產（００１０１） １４﹒６２ ＋０﹒２７

中海外（００６８８） ２１﹒９０ －１﹒３５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１５ －２﹒２７

新城發展（０１０３０） ２﹒６９ －４﹒９５

潤地（０１１０９） ３２﹒９５ －０﹒９０

時代中國控股（０１２３３） １﹒６０ －４﹒１９

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６５ －３﹒５１

碧桂園（０２００７） ３﹒０５ －３﹒７９

萬科企業（０２２０２） １５﹒０８ －２﹒５８

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（ｅｄ）

