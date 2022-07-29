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03301 融信中國
即時 按盤價 跌1.030 -0.020 (-1.905%)
大手異動

29/07/2022 10:28

《異動股》融信中國（０３３０１）微跌創新低，報１﹒０４元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》融信中國（０３３０１）跌０﹒９５％，報１﹒０４元，最低
價１﹒０２元，創上市新低，最高價１﹒０６元；成交２４６﹒９５萬股，成交金額２５６﹒３
萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７８﹒２３萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國創盈市場服務，金額１１８﹒２４萬元，加權平均成交價１﹒０３８元；現時最大淨被動賣
出券商為極訊亞太，金額２０﹒１９萬元，加權平均成交價１﹒０３９元。
　　現時，恒生指數報２０３６８，跌２５４點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報６９６８，
跌１１３點或１﹒６１％；恒生科技指數報４４２８，跌１２３點或２﹒７２％；主板成交
３５３﹒４５億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌７點或０﹒２４％，成交１６９１﹒１８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６６，跌６２點或０﹒５％，成交１０７０﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒０４０　變動　　　　－０﹒９５％
　　最高價　　　　　　１﹒０６０　最低價　　　　１﹒０２０
　　成交股數　　２４６﹒９５萬股　成交金額　　２５６﹒３萬
　　１０天平均　　　　１﹒１０７　歷史波幅％　８８﹒４２７
　　２０天平均　　　　１﹒２６４　加權平均價　　１﹒０３８
　　５０天平均　　　　１﹒６９０　ＲＳＩ１４　２４﹒２８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７８﹒２３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融信中國（０３３０１）　　　　１﹒０４　－０﹒９５
　　恒隆地產（００１０１）　　　１４﹒６２　＋０﹒２７
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒９０　－１﹒３５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１５　－２﹒２７
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６９　－４﹒９５
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒９５　－０﹒９０
　　時代中國控股（０１２３３）　　１﹒６０　－４﹒１９
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６５　－３﹒５１
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒０５　－３﹒７９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒０８　－２﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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