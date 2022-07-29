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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌93.100 -6.050 (-6.102%)
大手異動

29/07/2022 10:30

《中概異動》阿里（９９８８）擴大至跌逾５％，市值復跌穿兩萬億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》阿里（０９９８８）跌５﹒０４％，報９４﹒１５元，較
ＡＤＲ收市低４﹒５７％，最低價９４﹒０５元，創１個月新低，最高價９８﹒７元；成交
３０４２﹒４６萬股，成交金額２９﹒１９億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入
１﹒３２億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８９０４﹒４４萬元，加權平均
成交價９５﹒８０８元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２﹒５７億元，加權平
均成交價９５﹒９３３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒８２％。
　　據外電引述知情人士表示，馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制。知情人士指，馬雲多年來一直
考慮放棄對螞蟻集團的控制權，而他之前沒有放棄控制權，是因為不想推遲螞蟻金服的ＩＰＯ計
劃。早前阿里巴巴最新年度報告時披露，所有具有螞蟻集團職銜的阿里巴巴合夥人全數退任，唯
獨馬雲至今才傳出計劃退任。
　　現時，恒生指數報２０３４４，跌２７７點或１﹒３５％；恒生中國企業指數報６９５７，
跌１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４４２１，跌１３０點或２﹒８７％；主板成交
３６２﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３２７１，跌１０點或０﹒３３％，成交１７２６﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５６，跌７２點或０﹒５８％，成交１０９５﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　９４﹒１５０　變動　　　　－５﹒０４％
　　最高價　　　　　　９８﹒７００　最低價　　　９４﹒０５０
　　成交股數　　３０４２﹒４６萬股　成交金額　　２９﹒１９億
　　１０天平均　　　１０１﹒０４０　歷史波幅％　４８﹒６０３
　　２０天平均　　　１０６﹒６８０　加權平均價　９５﹒９３４
　　５０天平均　　　１０２﹒９７１　ＲＳＩ１４　３７﹒２８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１﹒３２億元；暫連跌３
日，累計跌幅９﹒８２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　９４﹒１５　－５﹒０４
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒６０　－２﹒５６
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒８０　－６﹒１７
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８６　－１﹒０８
　　理想汽車（０２０１５）　１２９﹒３０　－０﹒６１
　　美團（０３６９０）　　　１８０﹒２０　－４﹒１５
　　京東集團（０９６１８）　２３６﹒４０　－３﹒５１
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９１﹒２０　－５﹒３５
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９４﹒２５　－１﹒７７
　　網易（０９９９９）　　　１４６﹒７０　－２﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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