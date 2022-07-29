《中概異動》阿里（９９８８）擴大至跌逾５％，市值復跌穿兩萬億

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里（０９９８８）跌５﹒０４％，報９４﹒１５元，較

ＡＤＲ收市低４﹒５７％，最低價９４﹒０５元，創１個月新低，最高價９８﹒７元；成交

３０４２﹒４６萬股，成交金額２９﹒１９億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入

１﹒３２億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８９０４﹒４４萬元，加權平均

成交價９５﹒８０８元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２﹒５７億元，加權平

均成交價９５﹒９３３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒８２％。

據外電引述知情人士表示，馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制。知情人士指，馬雲多年來一直

考慮放棄對螞蟻集團的控制權，而他之前沒有放棄控制權，是因為不想推遲螞蟻金服的ＩＰＯ計

劃。早前阿里巴巴最新年度報告時披露，所有具有螞蟻集團職銜的阿里巴巴合夥人全數退任，唯

獨馬雲至今才傳出計劃退任。

現時，恒生指數報２０３４４，跌２７７點或１﹒３５％；恒生中國企業指數報６９５７，

跌１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４４２１，跌１３０點或２﹒８７％；主板成交

３６２﹒１３億元。

上證綜合指數報３２７１，跌１０點或０﹒３３％，成交１７２６﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１２３５６，跌７２點或０﹒５８％，成交１０９５﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 ９４﹒１５０ 變動 －５﹒０４％

最高價 ９８﹒７００ 最低價 ９４﹒０５０

成交股數 ３０４２﹒４６萬股 成交金額 ２９﹒１９億

１０天平均 １０１﹒０４０ 歷史波幅％ ４８﹒６０３

２０天平均 １０６﹒６８０ 加權平均價 ９５﹒９３４

５０天平均 １０２﹒９７１ ＲＳＩ１４ ３７﹒２８７

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１﹒３２億元；暫連跌３

日，累計跌幅９﹒８２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ９４﹒１５ －５﹒０４

騰訊（００７００） ３１２﹒６０ －２﹒５６

快手（０１０２４） ７９﹒８０ －６﹒１７

小米（０１８１０） １２﹒８６ －１﹒０８

理想汽車（０２０１５） １２９﹒３０ －０﹒６１

美團（０３６９０） １８０﹒２０ －４﹒１５

京東集團（０９６１８） ２３６﹒４０ －３﹒５１

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９１﹒２０ －５﹒３５

小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒２５ －１﹒７７

網易（０９９９９） １４６﹒７０ －２﹒８５

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（ｈｃ）

