《中概異動》阿里（９９８８）擴大至跌逾５％，市值復跌穿兩萬億

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里（０９９８８）跌５﹒０４％，報９４﹒１５元，較
ＡＤＲ收市低４﹒５７％，最低價９４﹒０５元，創１個月新低，最高價９８﹒７元；成交
３０４２﹒４６萬股，成交金額２９﹒１９億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入
１﹒３２億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８９０４﹒４４萬元，加權平均
成交價９５﹒８０８元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２﹒５７億元，加權平
均成交價９５﹒９３３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒８２％。
據外電引述知情人士表示，馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制。知情人士指，馬雲多年來一直
考慮放棄對螞蟻集團的控制權，而他之前沒有放棄控制權，是因為不想推遲螞蟻金服的ＩＰＯ計
劃。早前阿里巴巴最新年度報告時披露，所有具有螞蟻集團職銜的阿里巴巴合夥人全數退任，唯
獨馬雲至今才傳出計劃退任。
現時，恒生指數報２０３４４，跌２７７點或１﹒３５％；恒生中國企業指數報６９５７，
跌１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４４２１，跌１３０點或２﹒８７％；主板成交
３６２﹒１３億元。
上證綜合指數報３２７１，跌１０點或０﹒３３％，成交１７２６﹒２９億元人民幣。
深證成份指數報１２３５６，跌７２點或０﹒５８％，成交１０９５﹒０９億元人民幣。
基本資料
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現價 ９４﹒１５０ 變動 －５﹒０４％
最高價 ９８﹒７００ 最低價 ９４﹒０５０
成交股數 ３０４２﹒４６萬股 成交金額 ２９﹒１９億
１０天平均 １０１﹒０４０ 歷史波幅％ ４８﹒６０３
２０天平均 １０６﹒６８０ 加權平均價 ９５﹒９３４
５０天平均 １０２﹒９７１ ＲＳＩ１４ ３７﹒２８７
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１﹒３２億元；暫連跌３
日，累計跌幅９﹒８２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） ９４﹒１５ －５﹒０４
騰訊（００７００） ３１２﹒６０ －２﹒５６
快手（０１０２４） ７９﹒８０ －６﹒１７
小米（０１８１０） １２﹒８６ －１﹒０８
理想汽車（０２０１５） １２９﹒３０ －０﹒６１
美團（０３６９０） １８０﹒２０ －４﹒１５
京東集團（０９６１８） ２３６﹒４０ －３﹒５１
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９１﹒２０ －５﹒３５
小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒２５ －１﹒７７
網易（０９９９９） １４６﹒７０ －２﹒８５
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（ｈｃ）
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