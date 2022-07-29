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09999 網易－Ｓ
即時 按盤價 跌144.700 -6.300 (-4.172%)
大手異動

29/07/2022 10:32

《中概異動》網易跌逾３％失守２５０天線，報１４６﹒４元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》網易（０９９９９）跌３﹒０５％，報１４６﹒４元，較
ＡＤＲ收市低２﹒９８％，跌穿２５０天線（１４８﹒８１元），最低價１４６﹒４元，最高價
１５０﹒３元；成交１４０﹒４９萬股，成交金額２﹒０９億元；主動買沽比率４９：５１，資
金淨主動賣出３２９﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額５６２﹒３７萬
元，加權平均成交價１４８﹒３２９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８０２﹒４８萬
元，加權平均成交價１４８﹒５１３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒５６％。
　　現時，恒生指數報２０３３７，跌２８４點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報６９５６，
跌１２５點或１﹒７８％；恒生科技指數報４４２１，跌１３１點或２﹒８８％；主板成交
３７２﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌１２點或０﹒３７％，成交１７７３﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５９，跌６９點或０﹒５６％，成交１１２３﹒５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１４６﹒４００　變動　　　　　－３﹒０５％
　　最高價　　　　１５０﹒３００　最低價　　　１４６﹒４００
　　成交股數　　１４０﹒４９萬股　成交金額　　　　２﹒０９億
　　１０天平均　　１４７﹒４２０　歷史波幅％　　３５﹒２３３
　　２０天平均　　１４３﹒７３０　加權平均價　１４８﹒６１９
　　５０天平均　　１５０﹒９６７　ＲＳＩ１４　　４９﹒５３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３２９﹒０８萬元；暫
連跌３日，累計跌幅３﹒５６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１４６﹒４０　－３﹒０５
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒８０　－２﹒４９
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒８５　－６﹒１１
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８８　－０﹒９２
　　理想汽車（０２０１５）　１２９﹒３０　－０﹒６１
　　美團（０３６９０）　　　１７９﹒８０　－４﹒３６
　　京東集團（０９６１８）　２３６﹒８０　－３﹒３５
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９４﹒３０　－１﹒７２
　　百度（０９８８８）　　　１３５﹒７０　－２﹒０９
　　阿里（０９９８８）　　　　９４﹒０５　－５﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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