《中概異動》網易跌逾３％失守２５０天線，報１４６﹒４元

《經濟通通訊社２９日專訊》網易（０９９９９）跌３﹒０５％，報１４６﹒４元，較
ＡＤＲ收市低２﹒９８％，跌穿２５０天線（１４８﹒８１元），最低價１４６﹒４元，最高價
１５０﹒３元；成交１４０﹒４９萬股，成交金額２﹒０９億元；主動買沽比率４９：５１，資
金淨主動賣出３２９﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額５６２﹒３７萬
元，加權平均成交價１４８﹒３２９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８０２﹒４８萬
元，加權平均成交價１４８﹒５１３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒５６％。
現時，恒生指數報２０３３７，跌２８４點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報６９５６，
跌１２５點或１﹒７８％；恒生科技指數報４４２１，跌１３１點或２﹒８８％；主板成交
３７２﹒８１億元。
上證綜合指數報３２７０，跌１２點或０﹒３７％，成交１７７３﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２３５９，跌６９點或０﹒５６％，成交１１２３﹒５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １４６﹒４００ 變動 －３﹒０５％
最高價 １５０﹒３００ 最低價 １４６﹒４００
成交股數 １４０﹒４９萬股 成交金額 ２﹒０９億
１０天平均 １４７﹒４２０ 歷史波幅％ ３５﹒２３３
２０天平均 １４３﹒７３０ 加權平均價 １４８﹒６１９
５０天平均 １５０﹒９６７ ＲＳＩ１４ ４９﹒５３２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３２９﹒０８萬元；暫
連跌３日，累計跌幅３﹒５６％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
網易（０９９９９） １４６﹒４０ －３﹒０５
騰訊（００７００） ３１２﹒８０ －２﹒４９
快手（０１０２４） ７９﹒８５ －６﹒１１
小米（０１８１０） １２﹒８８ －０﹒９２
理想汽車（０２０１５） １２９﹒３０ －０﹒６１
美團（０３６９０） １７９﹒８０ －４﹒３６
京東集團（０９６１８） ２３６﹒８０ －３﹒３５
小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒３０ －１﹒７２
百度（０９８８８） １３５﹒７０ －２﹒０９
阿里（０９９８８） ９４﹒０５ －５﹒１４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動