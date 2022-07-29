《中概異動》網易跌逾３％失守２５０天線，報１４６﹒４元

《經濟通通訊社２９日專訊》網易（０９９９９）跌３﹒０５％，報１４６﹒４元，較

ＡＤＲ收市低２﹒９８％，跌穿２５０天線（１４８﹒８１元），最低價１４６﹒４元，最高價

１５０﹒３元；成交１４０﹒４９萬股，成交金額２﹒０９億元；主動買沽比率４９：５１，資

金淨主動賣出３２９﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額５６２﹒３７萬

元，加權平均成交價１４８﹒３２９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８０２﹒４８萬

元，加權平均成交價１４８﹒５１３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒５６％。

現時，恒生指數報２０３３７，跌２８４點或１﹒３８％；恒生中國企業指數報６９５６，

跌１２５點或１﹒７８％；恒生科技指數報４４２１，跌１３１點或２﹒８８％；主板成交

３７２﹒８１億元。

上證綜合指數報３２７０，跌１２點或０﹒３７％，成交１７７３﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２３５９，跌６９點或０﹒５６％，成交１１２３﹒５億元人民幣。



基本資料

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現價 １４６﹒４００ 變動 －３﹒０５％

最高價 １５０﹒３００ 最低價 １４６﹒４００

成交股數 １４０﹒４９萬股 成交金額 ２﹒０９億

１０天平均 １４７﹒４２０ 歷史波幅％ ３５﹒２３３

２０天平均 １４３﹒７３０ 加權平均價 １４８﹒６１９

５０天平均 １５０﹒９６７ ＲＳＩ１４ ４９﹒５３２

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３２９﹒０８萬元；暫

連跌３日，累計跌幅３﹒５６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １４６﹒４０ －３﹒０５

騰訊（００７００） ３１２﹒８０ －２﹒４９

快手（０１０２４） ７９﹒８５ －６﹒１１

小米（０１８１０） １２﹒８８ －０﹒９２

理想汽車（０２０１５） １２９﹒３０ －０﹒６１

美團（０３６９０） １７９﹒８０ －４﹒３６

京東集團（０９６１８） ２３６﹒８０ －３﹒３５

小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒３０ －１﹒７２

百度（０９８８８） １３５﹒７０ －２﹒０９

阿里（０９９８８） ９４﹒０５ －５﹒１４

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（ｅｄ）

