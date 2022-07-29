《異動股》倢冠控股升近４１％突破１００天線，報０﹒１３５元

《經濟通通訊社２９日專訊》倢冠控股（０８６０６）升４０﹒６２％，報０﹒１３５元，
升穿１００天線（０﹒１１元），最高價０﹒１３５元，創１個月新高，最低價０﹒０８８元；
成交１１８８萬股，成交金額１３５﹒４９萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入
２１﹒８９萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲，金額４﹒９萬元，加權平均成交價
０﹒１２９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１５﹒４８萬元，加權平均成交
價０﹒１０７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７７﹒６３％。
現時，恒生指數報２０３４４，跌２７８點或１﹒３５％；恒生中國企業指數報６９６０，
跌１２１點或１﹒７２％；恒生科技指數報４４２２，跌１２９點或２﹒８６％；主板成交
３９８﹒２１億元。
上證綜合指數報３２７１，跌１０點或０﹒３２％，成交１８９４﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２３５５，跌７３點或０﹒５９％，成交１２０６﹒３６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３５ 變動 ＋４０﹒６２％
最高價 ０﹒１３５ 最低價 ０﹒０８８
成交股數 １１８８萬股 成交金額 １３５﹒４９萬
１０天平均 ０﹒０８３ 歷史波幅％ １０８﹒４１０
２０天平均 ０﹒０８２ 加權平均價 ０﹒１１４
５０天平均 ０﹒０９１ ＲＳＩ１４ ７９﹒５３５
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入
２１﹒８９萬元；暫連升２日，累計升幅７７﹒６３％
（ｅｄ）
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