《異動股》倢冠控股升近４１％突破１００天線，報０﹒１３５元

《經濟通通訊社２９日專訊》倢冠控股（０８６０６）升４０﹒６２％，報０﹒１３５元，

升穿１００天線（０﹒１１元），最高價０﹒１３５元，創１個月新高，最低價０﹒０８８元；

成交１１８８萬股，成交金額１３５﹒４９萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入

２１﹒８９萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲，金額４﹒９萬元，加權平均成交價

０﹒１２９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１５﹒４８萬元，加權平均成交

價０﹒１０７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７７﹒６３％。

現時，恒生指數報２０３４４，跌２７８點或１﹒３５％；恒生中國企業指數報６９６０，

跌１２１點或１﹒７２％；恒生科技指數報４４２２，跌１２９點或２﹒８６％；主板成交

３９８﹒２１億元。

上證綜合指數報３２７１，跌１０點或０﹒３２％，成交１８９４﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２３５５，跌７３點或０﹒５９％，成交１２０６﹒３６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒１３５ 變動 ＋４０﹒６２％

最高價 ０﹒１３５ 最低價 ０﹒０８８

成交股數 １１８８萬股 成交金額 １３５﹒４９萬

１０天平均 ０﹒０８３ 歷史波幅％ １０８﹒４１０

２０天平均 ０﹒０８２ 加權平均價 ０﹒１１４

５０天平均 ０﹒０９１ ＲＳＩ１４ ７９﹒５３５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入

２１﹒８９萬元；暫連升２日，累計升幅７７﹒６３％



（ｅｄ）

