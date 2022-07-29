《經濟通通訊社２９日專訊》龍源電力（００９１６）於１０：４２ａｍ錄得１手
５２０﹒９萬股交叉盤，每股造１２﹒７４元，較上日收市價低０﹒６２％，涉資
６６３６﹒２７萬元。
龍源電力現價跌０﹒７８％，報１２﹒７２元；成交１３３４﹒２８萬股，成交金額１﹒７
億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５２﹒５３萬元。（ｒｗ）
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29/07/2022 10:43
《大手成交》龍源電力一手約５２１萬股交叉盤，涉資６６３６萬元
《經濟通通訊社２９日專訊》龍源電力（００９１６）於１０：４２ａｍ錄得１手
５２０﹒９萬股交叉盤，每股造１２﹒７４元，較上日收市價低０﹒６２％，涉資
６６３６﹒２７萬元。
龍源電力現價跌０﹒７８％，報１２﹒７２元；成交１３３４﹒２８萬股，成交金額１﹒７
億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５２﹒５３萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰29/07/2022 14:11 《大手成交》龍源電力一手９２萬股交叉盤，涉資１１６２萬元
下一篇新聞︰29/07/2022 09:50 《大手成交》龍源電力一手５００萬股交叉盤，涉資６３７５萬元
28/07/2022 09:25 《異動股》協鑫新能源低開近１５％，折讓兩成配股籌３﹒１億
21/07/2022 15:33 《大手成交》龍源電力一手約１３０萬股交叉盤，涉資１６８４萬元
21/07/2022 13:14 《大手成交》龍源電力一手約８９萬股交叉盤，涉資１１６５萬元
21/07/2022 09:51 《大手成交》龍源電力一手約３２０萬股交叉盤，涉資４２４５萬元
20/07/2022 09:01 《大手成交》龍源電力等２家公司上午９：００市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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