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00909 明源雲
即時 按盤價 跌7.210 -0.640 (-8.153%)
大手異動

29/07/2022 10:46

《異動股》明源雲（００９０９）挫逾５％，報７﹒４５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》明源雲（００９０９）跌５﹒１％，報７﹒４５元，最低價
７﹒４５元，最高價７﹒８５元；成交１６３﹒６６萬股，成交金額１２３９﹒８萬元；主動買
沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１７４﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利
，金額９３﹒３５萬元，加權平均成交價７﹒５８５元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
７５﹒７３萬元，加權平均成交價７﹒５４６元。
　　現時，恒生指數報２０３４０，跌２８１點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報６９５６，
跌１２６點或１﹒７８％；恒生科技指數報４４１４，跌１３７點或３﹒０３％；主板成交
４１６﹒７４億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌１４點或０﹒４４％，成交１９７７﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３４，跌９４點或０﹒７６％，成交１２６０﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒４５０　變動　　　　　－５﹒１０％
　　最高價　　　　　　７﹒８５０　最低價　　　　　７﹒４５０
　　成交股數　　１６３﹒６６萬股　成交金額　　１２３９﹒８萬
　　１０天平均　　　　７﹒８３６　歷史波幅％　　７９﹒２４５
　　２０天平均　　　　９﹒０２６　加權平均價　　　７﹒５７６
　　５０天平均　　　１０﹒０２１　ＲＳＩ１４　　３１﹒９０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１７４﹒５１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　明源雲（００９０９）　　　　７﹒４５　－５﹒１０
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒６７　－６﹒９７
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒８０　－２﹒４９
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒９０　－６﹒０６
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８２　－１﹒３８
　　美團（０３６９０）　　　１８０﹒１０　－４﹒２０
　　京東健康（０６６１８）　　６１﹒１０　－６﹒５０
　　京東集團（０９６１８）　２３６﹒６０　－３﹒４３
　　阿里（０９９８８）　　　　９４﹒２５　－４﹒９４
　　網易（０９９９９）　　　１４５﹒９０　－３﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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