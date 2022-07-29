《異動股》明源雲（００９０９）挫逾５％，報７﹒４５元

《經濟通通訊社２９日專訊》明源雲（００９０９）跌５﹒１％，報７﹒４５元，最低價

７﹒４５元，最高價７﹒８５元；成交１６３﹒６６萬股，成交金額１２３９﹒８萬元；主動買

沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１７４﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利

，金額９３﹒３５萬元，加權平均成交價７﹒５８５元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額

７５﹒７３萬元，加權平均成交價７﹒５４６元。

現時，恒生指數報２０３４０，跌２８１點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報６９５６，

跌１２６點或１﹒７８％；恒生科技指數報４４１４，跌１３７點或３﹒０３％；主板成交

４１６﹒７４億元。

上證綜合指數報３２６８，跌１４點或０﹒４４％，成交１９７７﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２３３４，跌９４點或０﹒７６％，成交１２６０﹒５３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ７﹒４５０ 變動 －５﹒１０％

最高價 ７﹒８５０ 最低價 ７﹒４５０

成交股數 １６３﹒６６萬股 成交金額 １２３９﹒８萬

１０天平均 ７﹒８３６ 歷史波幅％ ７９﹒２４５

２０天平均 ９﹒０２６ 加權平均價 ７﹒５７６

５０天平均 １０﹒０２１ ＲＳＩ１４ ３１﹒９０１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１７４﹒５１萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

明源雲（００９０９） ７﹒４５ －５﹒１０

阿里健康（００２４１） ４﹒６７ －６﹒９７

騰訊（００７００） ３１２﹒８０ －２﹒４９

快手（０１０２４） ７９﹒９０ －６﹒０６

小米（０１８１０） １２﹒８２ －１﹒３８

美團（０３６９０） １８０﹒１０ －４﹒２０

京東健康（０６６１８） ６１﹒１０ －６﹒５０

京東集團（０９６１８） ２３６﹒６０ －３﹒４３

阿里（０９９８８） ９４﹒２５ －４﹒９４

網易（０９９９９） １４５﹒９０ －３﹒３８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

