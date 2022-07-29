《異動股》明源雲（００９０９）挫逾５％，報７﹒４５元

《經濟通通訊社２９日專訊》明源雲（００９０９）跌５﹒１％，報７﹒４５元，最低價
７﹒４５元，最高價７﹒８５元；成交１６３﹒６６萬股，成交金額１２３９﹒８萬元；主動買
沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１７４﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利
，金額９３﹒３５萬元，加權平均成交價７﹒５８５元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
７５﹒７３萬元，加權平均成交價７﹒５４６元。
現時，恒生指數報２０３４０，跌２８１點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報６９５６，
跌１２６點或１﹒７８％；恒生科技指數報４４１４，跌１３７點或３﹒０３％；主板成交
４１６﹒７４億元。
上證綜合指數報３２６８，跌１４點或０﹒４４％，成交１９７７﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２３３４，跌９４點或０﹒７６％，成交１２６０﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒４５０ 變動 －５﹒１０％
最高價 ７﹒８５０ 最低價 ７﹒４５０
成交股數 １６３﹒６６萬股 成交金額 １２３９﹒８萬
１０天平均 ７﹒８３６ 歷史波幅％ ７９﹒２４５
２０天平均 ９﹒０２６ 加權平均價 ７﹒５７６
５０天平均 １０﹒０２１ ＲＳＩ１４ ３１﹒９０１
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股份狀態：主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１７４﹒５１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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明源雲（００９０９） ７﹒４５ －５﹒１０
阿里健康（００２４１） ４﹒６７ －６﹒９７
騰訊（００７００） ３１２﹒８０ －２﹒４９
快手（０１０２４） ７９﹒９０ －６﹒０６
小米（０１８１０） １２﹒８２ －１﹒３８
美團（０３６９０） １８０﹒１０ －４﹒２０
京東健康（０６６１８） ６１﹒１０ －６﹒５０
京東集團（０９６１８） ２３６﹒６０ －３﹒４３
阿里（０９９８８） ９４﹒２５ －４﹒９４
網易（０９９９９） １４５﹒９０ －３﹒３８
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（ｅｄ）
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