《異動股》合景悠活（３９１３）跌近５％創新低，報１﹒６２元

《經濟通通訊社２９日專訊》合景悠活（０３９１３）跌４﹒７１％，報１﹒６２元，最低
價１﹒６２元，創上市新低，最高價１﹒７２元；成交１６５﹒５萬股，成交金額２７３﹒３１
萬元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１３８﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額６７﹒４萬元，加權平均成交價１﹒６５２元；現時最大淨被動賣出
券商為麥格理資本，金額１６﹒９７萬元，加權平均成交價１﹒６５８元。
現時，恒生指數報２０３１７，跌３０５點或１﹒４８％；恒生中國企業指數報６９４８，
跌１３４點或１﹒９％；恒生科技指數報４４１０，跌１４１點或３﹒１１％；主板成交
４２７﹒９４億元。
上證綜合指數報３２６６，跌１６點或０﹒５％，成交２０３６﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２３２４，跌１０４點或０﹒８４％，成交１３００﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒６２０ 變動 －４﹒７１％
最高價 １﹒７２０ 最低價 １﹒６２０
成交股數 １６５﹒５萬股 成交金額 ２７３﹒３１萬
１０天平均 １﹒７３０ 歷史波幅％ ６１﹒２１１
２０天平均 １﹒９０４ 加權平均價 １﹒６５１
５０天平均 ２﹒１７５ ＲＳＩ１４ ３１﹒０１３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１３８﹒８８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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合景悠活（０３９１３） １﹒６２ －４﹒７１
世茂服務（００８７３） ２﹒６３ －２﹒５９
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒９０ －３﹒３２
融創服務（０１５１６） ３﹒３９ －３﹒６９
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒７２ －５﹒７７
中海物業（０２６６９） ８﹒１９ －１﹒３３
保利物業（０６０４９） ４５﹒５０ －２﹒５７
碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４０ －６﹒２５
金科服務（０９６６６） １５﹒５６ －３﹒７１
綠城管理（０９９７９） ６﹒５４ ＋１﹒４０
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（ｅｄ）
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