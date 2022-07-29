《異動股》合景悠活（３９１３）跌近５％創新低，報１﹒６２元

《經濟通通訊社２９日專訊》合景悠活（０３９１３）跌４﹒７１％，報１﹒６２元，最低

價１﹒６２元，創上市新低，最高價１﹒７２元；成交１６５﹒５萬股，成交金額２７３﹒３１

萬元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１３８﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商

為中國創盈市場服務，金額６７﹒４萬元，加權平均成交價１﹒６５２元；現時最大淨被動賣出

券商為麥格理資本，金額１６﹒９７萬元，加權平均成交價１﹒６５８元。

現時，恒生指數報２０３１７，跌３０５點或１﹒４８％；恒生中國企業指數報６９４８，

跌１３４點或１﹒９％；恒生科技指數報４４１０，跌１４１點或３﹒１１％；主板成交

４２７﹒９４億元。

上證綜合指數報３２６６，跌１６點或０﹒５％，成交２０３６﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２３２４，跌１０４點或０﹒８４％，成交１３００﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒６２０ 變動 －４﹒７１％

最高價 １﹒７２０ 最低價 １﹒６２０

成交股數 １６５﹒５萬股 成交金額 ２７３﹒３１萬

１０天平均 １﹒７３０ 歷史波幅％ ６１﹒２１１

２０天平均 １﹒９０４ 加權平均價 １﹒６５１

５０天平均 ２﹒１７５ ＲＳＩ１４ ３１﹒０１３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１３８﹒８８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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合景悠活（０３９１３） １﹒６２ －４﹒７１

世茂服務（００８７３） ２﹒６３ －２﹒５９

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒９０ －３﹒３２

融創服務（０１５１６） ３﹒３９ －３﹒６９

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒７２ －５﹒７７

中海物業（０２６６９） ８﹒１９ －１﹒３３

保利物業（０６０４９） ４５﹒５０ －２﹒５７

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４０ －６﹒２５

金科服務（０９６６６） １５﹒５６ －３﹒７１

綠城管理（０９９７９） ６﹒５４ ＋１﹒４０

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（ｅｄ）

