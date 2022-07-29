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03913 合景悠活
即時 按盤價 跌1.600 -0.100 (-5.882%)
大手異動

29/07/2022 10:50

《異動股》合景悠活（３９１３）跌近５％創新低，報１﹒６２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》合景悠活（０３９１３）跌４﹒７１％，報１﹒６２元，最低
價１﹒６２元，創上市新低，最高價１﹒７２元；成交１６５﹒５萬股，成交金額２７３﹒３１
萬元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１３８﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額６７﹒４萬元，加權平均成交價１﹒６５２元；現時最大淨被動賣出
券商為麥格理資本，金額１６﹒９７萬元，加權平均成交價１﹒６５８元。
　　現時，恒生指數報２０３１７，跌３０５點或１﹒４８％；恒生中國企業指數報６９４８，
跌１３４點或１﹒９％；恒生科技指數報４４１０，跌１４１點或３﹒１１％；主板成交
４２７﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１６點或０﹒５％，成交２０３６﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２４，跌１０４點或０﹒８４％，成交１３００﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒６２０　變動　　　　　－４﹒７１％
　　最高價　　　　　１﹒７２０　最低價　　　　　１﹒６２０
　　成交股數　　１６５﹒５萬股　成交金額　　２７３﹒３１萬
　　１０天平均　　　１﹒７３０　歷史波幅％　　６１﹒２１１
　　２０天平均　　　１﹒９０４　加權平均價　　　１﹒６５１
　　５０天平均　　　２﹒１７５　ＲＳＩ１４　　３１﹒０１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１３８﹒８８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　合景悠活（０３９１３）　　　　１﹒６２　－４﹒７１
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒６３　－２﹒５９
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒９０　－３﹒３２
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒３９　－３﹒６９
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒７２　－５﹒７７
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒１９　－１﹒３３
　　保利物業（０６０４９）　　　４５﹒５０　－２﹒５７
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１７﹒４０　－６﹒２５
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒５６　－３﹒７１
　　綠城管理（０９９７９）　　　　６﹒５４　＋１﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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