《中概異動》美團（０３６９０）跌５％，報１７８﹒６元

《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）跌５％，報１７８﹒６元，較ＡＤＲ收市

低４％，最低價１７８﹒５元，最高價１８９﹒８元；成交８８５﹒８７萬股，成交金額

１６﹒２２億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３﹒０２億元。現時最大淨被動買

入券商為富途證券國際，金額６１６７﹒６２萬元，加權平均成交價１８２﹒８０２元；現時最

大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額９０００﹒９１萬元，加權平均成交價１８３﹒８３１

元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒３５％。

現時，恒生指數報２０３０９，跌３１３點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報６９４５，

跌１３７點或１﹒９３％；恒生科技指數報４４０６，跌１４６點或３﹒２１％；主板成交

４３１﹒４７億元。

上證綜合指數報３２６８，跌１３點或０﹒４２％，成交２０５１﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２３４０，跌８８點或０﹒７１％，成交１３１２﹒８７億元人民幣。



基本資料

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現價 １７８﹒６００ 變動 －５﹒００％

最高價 １８９﹒８００ 最低價 １７８﹒５００

成交股數 ８８５﹒８７萬股 成交金額 １６﹒２２億

１０天平均 １８９﹒１２０ 歷史波幅％ ４１﹒１６８

２０天平均 １８８﹒７２５ 加權平均價 １８３﹒１０２

５０天平均 １８８﹒３２０ ＲＳＩ１４ ４１﹒１０１

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股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３﹒０２億元；暫連跌３日，累計跌幅

６﹒３５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １７８﹒６０ －５﹒００

騰訊（００７００） ３１３﹒００ －２﹒４３

快手（０１０２４） ７９﹒７０ －６﹒２９

小米（０１８１０） １２﹒８０ －１﹒５４

理想汽車（０２０１５） １２８﹒５０ －１﹒２３

京東集團（０９６１８） ２３６﹒６０ －３﹒４３

小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒００ －２﹒０３

百度（０９８８８） １３５﹒１０ －２﹒５３

阿里（０９９８８） ９４﹒１５ －５﹒０４

網易（０９９９９） １４５﹒８０ －３﹒４４

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（ｅｄ）

