《中概異動》美團（０３６９０）跌５％，報１７８﹒６元

《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）跌５％，報１７８﹒６元，較ＡＤＲ收市
低４％，最低價１７８﹒５元，最高價１８９﹒８元；成交８８５﹒８７萬股，成交金額
１６﹒２２億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３﹒０２億元。現時最大淨被動買
入券商為富途證券國際，金額６１６７﹒６２萬元，加權平均成交價１８２﹒８０２元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額９０００﹒９１萬元，加權平均成交價１８３﹒８３１
元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒３５％。
現時，恒生指數報２０３０９，跌３１３點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報６９４５，
跌１３７點或１﹒９３％；恒生科技指數報４４０６，跌１４６點或３﹒２１％；主板成交
４３１﹒４７億元。
上證綜合指數報３２６８，跌１３點或０﹒４２％，成交２０５１﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２３４０，跌８８點或０﹒７１％，成交１３１２﹒８７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １７８﹒６００ 變動 －５﹒００％
最高價 １８９﹒８００ 最低價 １７８﹒５００
成交股數 ８８５﹒８７萬股 成交金額 １６﹒２２億
１０天平均 １８９﹒１２０ 歷史波幅％ ４１﹒１６８
２０天平均 １８８﹒７２５ 加權平均價 １８３﹒１０２
５０天平均 １８８﹒３２０ ＲＳＩ１４ ４１﹒１０１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３﹒０２億元；暫連跌３日，累計跌幅
６﹒３５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美團（０３６９０） １７８﹒６０ －５﹒００
騰訊（００７００） ３１３﹒００ －２﹒４３
快手（０１０２４） ７９﹒７０ －６﹒２９
小米（０１８１０） １２﹒８０ －１﹒５４
理想汽車（０２０１５） １２８﹒５０ －１﹒２３
京東集團（０９６１８） ２３６﹒６０ －３﹒４３
小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒００ －２﹒０３
百度（０９８８８） １３５﹒１０ －２﹒５３
阿里（０９９８８） ９４﹒１５ －５﹒０４
網易（０９９９９） １４５﹒８０ －３﹒４４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動