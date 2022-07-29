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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌176.300 -11.700 (-6.223%)
大手異動

29/07/2022 10:51

《中概異動》美團（０３６９０）跌５％，報１７８﹒６元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）跌５％，報１７８﹒６元，較ＡＤＲ收市
低４％，最低價１７８﹒５元，最高價１８９﹒８元；成交８８５﹒８７萬股，成交金額
１６﹒２２億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３﹒０２億元。現時最大淨被動買
入券商為富途證券國際，金額６１６７﹒６２萬元，加權平均成交價１８２﹒８０２元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額９０００﹒９１萬元，加權平均成交價１８３﹒８３１
元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒３５％。
　　現時，恒生指數報２０３０９，跌３１３點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報６９４５，
跌１３７點或１﹒９３％；恒生科技指數報４４０６，跌１４６點或３﹒２１％；主板成交
４３１﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌１３點或０﹒４２％，成交２０５１﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４０，跌８８點或０﹒７１％，成交１３１２﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１７８﹒６００　變動　　　　　－５﹒００％
　　最高價　　　　１８９﹒８００　最低價　　　１７８﹒５００
　　成交股數　　８８５﹒８７萬股　成交金額　　　１６﹒２２億
　　１０天平均　　１８９﹒１２０　歷史波幅％　　４１﹒１６８
　　２０天平均　　１８８﹒７２５　加權平均價　１８３﹒１０２
　　５０天平均　　１８８﹒３２０　ＲＳＩ１４　　４１﹒１０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３﹒０２億元；暫連跌３日，累計跌幅
６﹒３５％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７８﹒６０　－５﹒００
　　騰訊（００７００）　　　３１３﹒００　－２﹒４３
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒７０　－６﹒２９
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８０　－１﹒５４
　　理想汽車（０２０１５）　１２８﹒５０　－１﹒２３
　　京東集團（０９６１８）　２３６﹒６０　－３﹒４３
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９４﹒００　－２﹒０３
　　百度（０９８８８）　　　１３５﹒１０　－２﹒５３
　　阿里（０９９８８）　　　　９４﹒１５　－５﹒０４
　　網易（０９９９９）　　　１４５﹒８０　－３﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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