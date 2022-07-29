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01801 信達生物
即時 按盤價 跌32.750 -1.100 (-3.250%)
大手異動

29/07/2022 10:54

《中資異動》信達生物（０１８０１）跌近５％，報３２﹒２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》信達生物（０１８０１）跌４﹒８７％，報３２﹒２元，最低
價３２﹒１元，創１個月新低，最高價３４﹒４元；成交２９７﹒０５萬股，成交金額
９８４２﹒５６萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４７８５﹒６４萬元。現時最
大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額８３９﹒０２萬元，加權平均成交價３３﹒３３６
元；現時最大淨被動賣出券商為銀河—聯昌證券，金額９８﹒９萬元，加權平均成交價
３２﹒２６５元。
　　現時，恒生指數報２０２９６，跌３２６點或１﹒５８％；恒生中國企業指數報６９４０，
跌１４１點或２％；恒生科技指數報４４０５，跌１４６點或３﹒２３％；主板成交
４４３﹒７８億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１６點或０﹒５％，成交２０８６﹒１８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，跌９６點或０﹒７８％，成交１３３６﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３２﹒２００　變動　　　　　　－４﹒８７％
　　最高價　　　　　３４﹒４００　最低價　　　　　３２﹒１００
　　成交股數　　２９７﹒０５萬股　成交金額　　９８４２﹒５６萬
　　１０天平均　　　３４﹒８６０　歷史波幅％　　　５４﹒５５０
　　２０天平均　　　３６﹒１１５　加權平均價　　　３３﹒１３４
　　５０天平均　　　３０﹒６７８　ＲＳＩ１４　　　４３﹒４１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４７８５﹒６４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信達生物（０１８０１）　　　３２﹒２０　－４﹒８７
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒６５　－７﹒３７
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒６０　－１﹒７１
　　平安好醫生（０１８３３）　　２０﹒４０　－３﹒７７
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　６﹒１４　－３﹒４６
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２８﹒７５　－２﹒３８
　　藥明生物（０２２６９）　　　７４﹒３５　－３﹒３８
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４５﹒３５　－５﹒５２
　　京東健康（０６６１８）　　　６１﹒０５　－６﹒５８
　　康方生物（０９９２６）　　　２１﹒４０　－４﹒８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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