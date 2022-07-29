《中資異動》信達生物（０１８０１）跌近５％，報３２﹒２元

《經濟通通訊社２９日專訊》信達生物（０１８０１）跌４﹒８７％，報３２﹒２元，最低

價３２﹒１元，創１個月新低，最高價３４﹒４元；成交２９７﹒０５萬股，成交金額

９８４２﹒５６萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４７８５﹒６４萬元。現時最

大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額８３９﹒０２萬元，加權平均成交價３３﹒３３６

元；現時最大淨被動賣出券商為銀河—聯昌證券，金額９８﹒９萬元，加權平均成交價

３２﹒２６５元。

現時，恒生指數報２０２９６，跌３２６點或１﹒５８％；恒生中國企業指數報６９４０，

跌１４１點或２％；恒生科技指數報４４０５，跌１４６點或３﹒２３％；主板成交

４４３﹒７８億元。

上證綜合指數報３２６６，跌１６點或０﹒５％，成交２０８６﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，跌９６點或０﹒７８％，成交１３３６﹒０５億元人民幣。



基本資料

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現價 ３２﹒２００ 變動 －４﹒８７％

最高價 ３４﹒４００ 最低價 ３２﹒１００

成交股數 ２９７﹒０５萬股 成交金額 ９８４２﹒５６萬

１０天平均 ３４﹒８６０ 歷史波幅％ ５４﹒５５０

２０天平均 ３６﹒１１５ 加權平均價 ３３﹒１３４

５０天平均 ３０﹒６７８ ＲＳＩ１４ ４３﹒４１７

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４７８５﹒６４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信達生物（０１８０１） ３２﹒２０ －４﹒８７

阿里健康（００２４１） ４﹒６５ －７﹒３７

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６０ －１﹒７１

平安好醫生（０１８３３） ２０﹒４０ －３﹒７７

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒１４ －３﹒４６

復星醫藥（０２１９６） ２８﹒７５ －２﹒３８

藥明生物（０２２６９） ７４﹒３５ －３﹒３８

海吉亞醫療（０６０７８） ４５﹒３５ －５﹒５２

京東健康（０６６１８） ６１﹒０５ －６﹒５８

康方生物（０９９２６） ２１﹒４０ －４﹒８９

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（ｅｄ）

