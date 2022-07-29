《中資異動》信達生物（０１８０１）跌近５％，報３２﹒２元

《經濟通通訊社２９日專訊》信達生物（０１８０１）跌４﹒８７％，報３２﹒２元，最低
價３２﹒１元，創１個月新低，最高價３４﹒４元；成交２９７﹒０５萬股，成交金額
９８４２﹒５６萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４７８５﹒６４萬元。現時最
大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額８３９﹒０２萬元，加權平均成交價３３﹒３３６
元；現時最大淨被動賣出券商為銀河—聯昌證券，金額９８﹒９萬元，加權平均成交價
３２﹒２６５元。
現時，恒生指數報２０２９６，跌３２６點或１﹒５８％；恒生中國企業指數報６９４０，
跌１４１點或２％；恒生科技指數報４４０５，跌１４６點或３﹒２３％；主板成交
４４３﹒７８億元。
上證綜合指數報３２６６，跌１６點或０﹒５％，成交２０８６﹒１８億元人民幣。
深證成份指數報１２３３１，跌９６點或０﹒７８％，成交１３３６﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 ３２﹒２００ 變動 －４﹒８７％
最高價 ３４﹒４００ 最低價 ３２﹒１００
成交股數 ２９７﹒０５萬股 成交金額 ９８４２﹒５６萬
１０天平均 ３４﹒８６０ 歷史波幅％ ５４﹒５５０
２０天平均 ３６﹒１１５ 加權平均價 ３３﹒１３４
５０天平均 ３０﹒６７８ ＲＳＩ１４ ４３﹒４１７
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４７８５﹒６４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信達生物（０１８０１） ３２﹒２０ －４﹒８７
阿里健康（００２４１） ４﹒６５ －７﹒３７
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６０ －１﹒７１
平安好醫生（０１８３３） ２０﹒４０ －３﹒７７
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒１４ －３﹒４６
復星醫藥（０２１９６） ２８﹒７５ －２﹒３８
藥明生物（０２２６９） ７４﹒３５ －３﹒３８
海吉亞醫療（０６０７８） ４５﹒３５ －５﹒５２
京東健康（０６６１８） ６１﹒０５ －６﹒５８
康方生物（０９９２６） ２１﹒４０ －４﹒８９
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（ｅｄ）
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