《異動股》倢冠控股升逾５３％突破１００天線，報０﹒１４７元

《經濟通通訊社２９日專訊》倢冠控股（０８６０６）升５３﹒１２％，報０﹒１４７元，
升穿１００天線（０﹒１１元），最高價０﹒１５４元，創１個月新高，最低價０﹒０８８元；
成交２４２１萬股，成交金額３１１﹒４１萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入
８８﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲，金額５﹒０４萬元，加權平均成交
價０﹒１２９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額２６﹒０７萬元，加權平均成
交價０﹒１２４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９３﹒４２％。
現時，恒生指數報２０３１０，跌３１２點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報６９４４，
跌１３７點或１﹒９４％；恒生科技指數報４４０８，跌１４３點或３﹒１６％；主板成交
４７０﹒６９億元。
上證綜合指數報３２６４，跌１７點或０﹒５４％，成交２２０８﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２３３５，跌９３點或０﹒７５％，成交１４１７﹒５８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１４７ 變動 ＋５３﹒１２％
最高價 ０﹒１５４ 最低價 ０﹒０８８
成交股數 ２４２１萬股 成交金額 ３１１﹒４１萬
１０天平均 ０﹒０８４ 歷史波幅％ １０８﹒４１０
２０天平均 ０﹒０８２ 加權平均價 ０﹒１２９
５０天平均 ０﹒０９１ ＲＳＩ１４ ８１﹒９７２
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入
８８﹒７５萬元；暫連升２日，累計升幅９３﹒４２％
（ｅｄ）
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