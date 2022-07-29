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08606 倢冠控股
即時 按盤價 跌0.083 -0.013 (-13.542%)
大手異動

29/07/2022 11:03

《異動股》倢冠控股升逾５３％突破１００天線，報０﹒１４７元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》倢冠控股（０８６０６）升５３﹒１２％，報０﹒１４７元，
升穿１００天線（０﹒１１元），最高價０﹒１５４元，創１個月新高，最低價０﹒０８８元；
成交２４２１萬股，成交金額３１１﹒４１萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入
８８﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲，金額５﹒０４萬元，加權平均成交
價０﹒１２９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額２６﹒０７萬元，加權平均成
交價０﹒１２４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９３﹒４２％。
　　現時，恒生指數報２０３１０，跌３１２點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報６９４４，
跌１３７點或１﹒９４％；恒生科技指數報４４０８，跌１４３點或３﹒１６％；主板成交
４７０﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２６４，跌１７點或０﹒５４％，成交２２０８﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３５，跌９３點或０﹒７５％，成交１４１７﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１４７　變動　　　　＋５３﹒１２％
　　最高價　　　　０﹒１５４　最低價　　　　　０﹒０８８
　　成交股數　　２４２１萬股　成交金額　　３１１﹒４１萬
　　１０天平均　　０﹒０８４　歷史波幅％　１０８﹒４１０
　　２０天平均　　０﹒０８２　加權平均價　　　０﹒１２９
　　５０天平均　　０﹒０９１　ＲＳＩ１４　　８１﹒９７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入
８８﹒７５萬元；暫連升２日，累計升幅９３﹒４２％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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