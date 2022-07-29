《異動股》倢冠控股升逾５３％突破１００天線，報０﹒１４７元

《經濟通通訊社２９日專訊》倢冠控股（０８６０６）升５３﹒１２％，報０﹒１４７元，

升穿１００天線（０﹒１１元），最高價０﹒１５４元，創１個月新高，最低價０﹒０８８元；

成交２４２１萬股，成交金額３１１﹒４１萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入

８８﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲，金額５﹒０４萬元，加權平均成交

價０﹒１２９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額２６﹒０７萬元，加權平均成

交價０﹒１２４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９３﹒４２％。

現時，恒生指數報２０３１０，跌３１２點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報６９４４，

跌１３７點或１﹒９４％；恒生科技指數報４４０８，跌１４３點或３﹒１６％；主板成交

４７０﹒６９億元。

上證綜合指數報３２６４，跌１７點或０﹒５４％，成交２２０８﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２３３５，跌９３點或０﹒７５％，成交１４１７﹒５８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１４７ 變動 ＋５３﹒１２％

最高價 ０﹒１５４ 最低價 ０﹒０８８

成交股數 ２４２１萬股 成交金額 ３１１﹒４１萬

１０天平均 ０﹒０８４ 歷史波幅％ １０８﹒４１０

２０天平均 ０﹒０８２ 加權平均價 ０﹒１２９

５０天平均 ０﹒０９１ ＲＳＩ１４ ８１﹒９７２

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入

８８﹒７５萬元；暫連升２日，累計升幅９３﹒４２％



（ｅｄ）

