《中概異動》騰訊（００７００）跌近３％，報３１１﹒２元

《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）跌２﹒９９％，報３１１﹒２元，較
ＡＤＲ收市低２﹒５％，最低價３１１元，創１個月新低，最高價３２３﹒４元；成交
１０８７﹒３６萬股，成交金額３４﹒３２億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出
１﹒４７億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２﹒５７億元，加權平均成交價
３１４﹒８４４元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２﹒３億元，加權平均成交價
３１５﹒５８２元。
現時，恒生指數報２０２２２，跌４００點或１﹒９４％；恒生中國企業指數報６９１３，
跌１６９點或２﹒３９％；恒生科技指數報４３８６，跌１６５點或３﹒６４％；主板成交
５０９﹒５９億元。
上證綜合指數報３２６２，跌２０點或０﹒６２％，成交２３３２﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２３１５，跌１１２點或０﹒９１％，成交１５０６﹒２４億元人民幣。
基本資料
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現價 ３１１﹒２００ 變動 －２﹒９９％
最高價 ３２３﹒４００ 最低價 ３１１﹒０００
成交股數 １０８７﹒３６萬股 成交金額 ３４﹒３２億
１０天平均 ３２７﹒８４０ 歷史波幅％ ２５﹒１６６
２０天平均 ３３５﹒０８０ 加權平均價 ３１５﹒６００
５０天平均 ３５３﹒０５２ ＲＳＩ１４ ２９﹒９８１
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１﹒４７億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ３１１﹒２０ －２﹒９９
快手（０１０２４） ７８﹒７５ －７﹒４１
小米（０１８１０） １２﹒７２ －２﹒１５
理想汽車（０２０１５） １２８﹒００ －１﹒６１
美團（０３６９０） １７８﹒００ －５﹒３２
京東集團（０９６１８） ２３４﹒８０ －４﹒１６
小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒９０ －２﹒１４
百度（０９８８８） １３５﹒００ －２﹒６０
阿里（０９９８８） ９３﹒７０ －５﹒５０
網易（０９９９９） １４５﹒２０ －３﹒８４
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（ｅｄ）
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