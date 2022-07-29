  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌306.800 -14.000 (-4.364%)
大手異動

29/07/2022 11:15

《中概異動》騰訊（００７００）跌近３％，報３１１﹒２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）跌２﹒９９％，報３１１﹒２元，較
ＡＤＲ收市低２﹒５％，最低價３１１元，創１個月新低，最高價３２３﹒４元；成交
１０８７﹒３６萬股，成交金額３４﹒３２億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出
１﹒４７億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２﹒５７億元，加權平均成交價
３１４﹒８４４元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２﹒３億元，加權平均成交價
３１５﹒５８２元。
　　現時，恒生指數報２０２２２，跌４００點或１﹒９４％；恒生中國企業指數報６９１３，
跌１６９點或２﹒３９％；恒生科技指數報４３８６，跌１６５點或３﹒６４％；主板成交
５０９﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３２６２，跌２０點或０﹒６２％，成交２３３２﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１５，跌１１２點或０﹒９１％，成交１５０６﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３１１﹒２００　變動　　　　　－２﹒９９％
　　最高價　　　　　３２３﹒４００　最低價　　　３１１﹒０００
　　成交股數　　１０８７﹒３６萬股　成交金額　　　３４﹒３２億
　　１０天平均　　　３２７﹒８４０　歷史波幅％　　２５﹒１６６
　　２０天平均　　　３３５﹒０８０　加權平均價　３１５﹒６００
　　５０天平均　　　３５３﹒０５２　ＲＳＩ１４　　２９﹒９８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１﹒４７億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３１１﹒２０　－２﹒９９
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒７５　－７﹒４１
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒７２　－２﹒１５
　　理想汽車（０２０１５）　１２８﹒００　－１﹒６１
　　美團（０３６９０）　　　１７８﹒００　－５﹒３２
　　京東集團（０９６１８）　２３４﹒８０　－４﹒１６
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒９０　－２﹒１４
　　百度（０９８８８）　　　１３５﹒００　－２﹒６０
　　阿里（０９９８８）　　　　９３﹒７０　－５﹒５０
　　網易（０９９９９）　　　１４５﹒２０　－３﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰29/07/2022 11:28  《大手成交》騰訊一手約１２萬股交叉盤，涉資３７０２萬元

下一篇新聞︰29/07/2022 09:24  《中概異動》阿里低開近０﹒５％，傳馬雲擬放棄對螞蟻集團控制權

其他大手異動
More

29/07/2022 14:38  《異動股》恒指午後跌幅再次擴大至逾５００點，ＡＴＭＸＪ皆墨

29/07/2022 11:58  《大手成交》騰訊一手約１１萬股交叉盤，涉資３３３２萬元

29/07/2022 11:47  《大手成交》騰訊一手約１６萬股交叉盤，涉資４９９５萬元

28/07/2022 14:39  《大手成交》騰訊一手約２３萬股交叉盤，涉資７３７７萬元

28/07/2022 13:40  《大手成交》騰訊一手約１１萬股交叉盤，涉資３４１２萬元

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金