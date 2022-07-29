《中概異動》騰訊（００７００）跌近３％，報３１１﹒２元

《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）跌２﹒９９％，報３１１﹒２元，較

ＡＤＲ收市低２﹒５％，最低價３１１元，創１個月新低，最高價３２３﹒４元；成交

１０８７﹒３６萬股，成交金額３４﹒３２億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出

１﹒４７億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２﹒５７億元，加權平均成交價

３１４﹒８４４元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２﹒３億元，加權平均成交價

３１５﹒５８２元。

現時，恒生指數報２０２２２，跌４００點或１﹒９４％；恒生中國企業指數報６９１３，

跌１６９點或２﹒３９％；恒生科技指數報４３８６，跌１６５點或３﹒６４％；主板成交

５０９﹒５９億元。

上證綜合指數報３２６２，跌２０點或０﹒６２％，成交２３３２﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２３１５，跌１１２點或０﹒９１％，成交１５０６﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 ３１１﹒２００ 變動 －２﹒９９％

最高價 ３２３﹒４００ 最低價 ３１１﹒０００

成交股數 １０８７﹒３６萬股 成交金額 ３４﹒３２億

１０天平均 ３２７﹒８４０ 歷史波幅％ ２５﹒１６６

２０天平均 ３３５﹒０８０ 加權平均價 ３１５﹒６００

５０天平均 ３５３﹒０５２ ＲＳＩ１４ ２９﹒９８１

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１﹒４７億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３１１﹒２０ －２﹒９９

快手（０１０２４） ７８﹒７５ －７﹒４１

小米（０１８１０） １２﹒７２ －２﹒１５

理想汽車（０２０１５） １２８﹒００ －１﹒６１

美團（０３６９０） １７８﹒００ －５﹒３２

京東集團（０９６１８） ２３４﹒８０ －４﹒１６

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒９０ －２﹒１４

百度（０９８８８） １３５﹒００ －２﹒６０

阿里（０９９８８） ９３﹒７０ －５﹒５０

網易（０９９９９） １４５﹒２０ －３﹒８４

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（ｅｄ）

