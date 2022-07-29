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02019 德信中國
即時 按盤價 跌2.180 -0.220 (-9.167%)
大手異動

29/07/2022 11:18

《異動股》德信中國（２０１９）挫近７％創新低，報２﹒２４元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》德信中國（０２０１９）跌６﹒６７％，報２﹒２４元，最低
價２﹒２４元，創上市新低，最高價２﹒５元；成交６７﹒３２萬股，成交金額１５４﹒８１萬
元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５４﹒０１萬元，加權平均成交價
２﹒２７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１５﹒４９萬元，加權平均成交價
２﹒３０８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒４％。
　　現時，恒生指數報２０２２８，跌３９４點或１﹒９１％；恒生中國企業指數報６９１３，
跌１６８點或２﹒３８％；恒生科技指數報４３８９，跌１６３點或３﹒５９％；主板成交
５１８﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２６２，跌１９點或０﹒６％，成交２３６７﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１８，跌１１０點或０﹒８９％，成交１５２７﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒２４０　變動　　　　　－６﹒６７％
　　最高價　　　　　２﹒５００　最低價　　　　　２﹒２４０
　　成交股數　　６７﹒３２萬股　成交金額　　１５４﹒８１萬
　　１０天平均　　　２﹒４７９　歷史波幅％　　３３﹒９３９
　　２０天平均　　　２﹒５３６　加權平均價　　　２﹒３００
　　５０天平均　　　２﹒５９７　ＲＳＩ１４　　２６﹒５６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；暫連跌２日，累計跌幅１０﹒４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德信中國（０２０１９）　　　　２﹒２４０　－６﹒６７
　　新地（０００１６）　　　　　９３﹒１００　＋０﹒０５
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒９００　－１﹒３５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１６０　－１﹒８２
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒５００　－４﹒６８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒９００　－１﹒０５
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒４００　－０﹒８１
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒０６０　－３﹒４７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒０２０　－２﹒９７
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２７５　－６﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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