《異動股》德信中國（２０１９）挫近７％創新低，報２﹒２４元

《經濟通通訊社２９日專訊》德信中國（０２０１９）跌６﹒６７％，報２﹒２４元，最低

價２﹒２４元，創上市新低，最高價２﹒５元；成交６７﹒３２萬股，成交金額１５４﹒８１萬

元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５４﹒０１萬元，加權平均成交價

２﹒２７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１５﹒４９萬元，加權平均成交價

２﹒３０８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒４％。

現時，恒生指數報２０２２８，跌３９４點或１﹒９１％；恒生中國企業指數報６９１３，

跌１６８點或２﹒３８％；恒生科技指數報４３８９，跌１６３點或３﹒５９％；主板成交

５１８﹒８１億元。

上證綜合指數報３２６２，跌１９點或０﹒６％，成交２３６７﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２３１８，跌１１０點或０﹒８９％，成交１５２７﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２４０ 變動 －６﹒６７％

最高價 ２﹒５００ 最低價 ２﹒２４０

成交股數 ６７﹒３２萬股 成交金額 １５４﹒８１萬

１０天平均 ２﹒４７９ 歷史波幅％ ３３﹒９３９

２０天平均 ２﹒５３６ 加權平均價 ２﹒３００

５０天平均 ２﹒５９７ ＲＳＩ１４ ２６﹒５６４

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股份狀態：創上市新低；暫連跌２日，累計跌幅１０﹒４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德信中國（０２０１９） ２﹒２４０ －６﹒６７

新地（０００１６） ９３﹒１００ ＋０﹒０５

中海外（００６８８） ２１﹒９００ －１﹒３５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１６０ －１﹒８２

龍湖（００９６０） ２６﹒５００ －４﹒６８

潤地（０１１０９） ３２﹒９００ －１﹒０５

長實（０１１１３） ５５﹒４００ －０﹒８１

碧桂園（０２００７） ３﹒０６０ －３﹒４７

萬科企業（０２２０２） １５﹒０２０ －２﹒９７

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２７５ －６﹒７８

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（ｅｄ）

