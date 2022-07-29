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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌176.300 -11.700 (-6.223%)
大手異動

29/07/2022 11:22

《大手成交》美團一手約２０萬股交叉盤，涉資３６４４萬元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）於１１：２１ａｍ錄得１手２０﹒４９萬
股交叉盤，每股造１７７﹒８５元，較上日收市價低５﹒４％，涉資３６４４﹒１５萬元。
　　美團現價跌５﹒３２％，報１７８元；成交１２８６﹒１６萬股，成交金額２３﹒３６億元
，主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出４﹒０１億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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