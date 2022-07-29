《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）於１１：２１ａｍ錄得１手２０﹒４９萬
股交叉盤，每股造１７７﹒８５元，較上日收市價低５﹒４％，涉資３６４４﹒１５萬元。
美團現價跌５﹒３２％，報１７８元；成交１２８６﹒１６萬股，成交金額２３﹒３６億元
，主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出４﹒０１億元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
29/07/2022 11:22
《大手成交》美團一手約２０萬股交叉盤，涉資３６４４萬元
《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）於１１：２１ａｍ錄得１手２０﹒４９萬
股交叉盤，每股造１７７﹒８５元，較上日收市價低５﹒４％，涉資３６４４﹒１５萬元。
美團現價跌５﹒３２％，報１７８元；成交１２８６﹒１６萬股，成交金額２３﹒３６億元
，主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出４﹒０１億元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰29/07/2022 14:38 《異動股》恒指午後跌幅再次擴大至逾５００點，ＡＴＭＸＪ皆墨
下一篇新聞︰29/07/2022 10:51 《中概異動》美團（０３６９０）跌５％，報１７８﹒６元
29/07/2022 10:16 《異動股》阿里健康等２家公司上午１０：１５異動
29/07/2022 09:25 《異動股》美團開市微升，杭州市監局約談美團、餓了麼
29/07/2022 09:24 《中概異動》阿里低開近０﹒５％，傳馬雲擬放棄對螞蟻集團控制權
28/07/2022 09:23 《中概異動》美團高開近１％，惟遭沈南鵬三日減持共６５４萬股
28/07/2022 09:05 《大手成交》美團等３家公司上午９：０４大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰