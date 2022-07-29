《異動股》李寧跌近５％失守５０天線，報６３﹒２５元

《經濟通通訊社２９日專訊》李寧（０２３３１）跌４﹒７４％，報６３﹒２５元，跌穿

５０天線（６４﹒５６９元），最低價６３﹒０５元，創１個月新低，最高價６６﹒８元；成交

７２５﹒０６萬股，成交金額４﹒７億元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出

６７６７﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９１０９﹒８萬元，加權平

均成交價６４﹒８７１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額３０３９﹒２３

萬元，加權平均成交價６５﹒０５８元。

現時，恒生指數報２０１９３，跌４２９點或２﹒０８％；恒生中國企業指數報６８９８，

跌１８３點或２﹒６％；恒生科技指數報４３７７，跌１７４點或３﹒８４％；主板成交

５４０﹒１億元。

上證綜合指數報３２６０，跌２１點或０﹒６６％，成交２４３２﹒４３億元人民幣。

深證成份指數報１２３０１，跌１２７點或１﹒０２％，成交１５７７﹒７４億元人民幣。



基本資料

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現價 ６３﹒２５０ 變動 －４﹒７４％

最高價 ６６﹒８００ 最低價 ６３﹒０５０

成交股數 ７２５﹒０６萬股 成交金額 ４﹒７億

１０天平均 ６６﹒７５５ 歷史波幅％ ３３﹒６０３

２０天平均 ６８﹒３２２ 加權平均價 ６４﹒８７３

５０天平均 ６４﹒５６９ ＲＳＩ１４ ４０﹒５８９

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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出

６７６７﹒４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６３﹒２５ －４﹒７４

潤啤（００２９１） ５４﹒６０ －２﹒８５

特步國際（０１３６８） １２﹒７８ －１﹒９９

百威亞太（０１８７６） ２２﹒４０ －５﹒４９

安踏體育（０２０２０） ８６﹒０５ －２﹒８８

申洲國際（０２３１３） ８１﹒５５ －１﹒３３

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒２０ －０﹒８２

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９５ －１﹒１４

海底撈（０６８６２） １５﹒６２ －２﹒３８

九毛九（０９９２２） １７﹒２６ －５﹒５８

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（ｅｄ）

