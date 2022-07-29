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02331 李寧
即時 按盤價 跌63.600 -2.800 (-4.217%)
大手異動

29/07/2022 11:25

《異動股》李寧跌近５％失守５０天線，報６３﹒２５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》李寧（０２３３１）跌４﹒７４％，報６３﹒２５元，跌穿
５０天線（６４﹒５６９元），最低價６３﹒０５元，創１個月新低，最高價６６﹒８元；成交
７２５﹒０６萬股，成交金額４﹒７億元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出
６７６７﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９１０９﹒８萬元，加權平
均成交價６４﹒８７１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額３０３９﹒２３
萬元，加權平均成交價６５﹒０５８元。
　　現時，恒生指數報２０１９３，跌４２９點或２﹒０８％；恒生中國企業指數報６８９８，
跌１８３點或２﹒６％；恒生科技指數報４３７７，跌１７４點或３﹒８４％；主板成交
５４０﹒１億元。
　　上證綜合指數報３２６０，跌２１點或０﹒６６％，成交２４３２﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０１，跌１２７點或１﹒０２％，成交１５７７﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６３﹒２５０　變動　　　　－４﹒７４％
　　最高價　　　　　６６﹒８００　最低價　　　６３﹒０５０
　　成交股數　　７２５﹒０６萬股　成交金額　　　　４﹒７億
　　１０天平均　　　６６﹒７５５　歷史波幅％　３３﹒６０３
　　２０天平均　　　６８﹒３２２　加權平均價　６４﹒８７３
　　５０天平均　　　６４﹒５６９　ＲＳＩ１４　４０﹒５８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出
６７６７﹒４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６３﹒２５　－４﹒７４
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒６０　－２﹒８５
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒７８　－１﹒９９
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒４０　－５﹒４９
　　安踏體育（０２０２０）　８６﹒０５　－２﹒８８
　　申洲國際（０２３１３）　８１﹒５５　－１﹒３３
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒２０　－０﹒８２
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９５　－１﹒１４
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒６２　－２﹒３８
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒２６　－５﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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