《異動股》華寶國際（００３３６）升近１０％，報４﹒４９元

《經濟通通訊社２９日專訊》華寶國際（００３３６）升９﹒５１％，報４﹒４９元，最高

價４﹒５１元，最低價４﹒１元；成交１０４３﹒６萬股，成交金額４４９８﹒３萬元；主動買

沽比率８０：２０，資金淨主動買入２６７５﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，

金額１９﹒２１萬元，加權平均成交價４﹒４３元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金

額２１７﹒４７萬元，加權平均成交價４﹒２８５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

９﹒７８％。

現時，恒生指數報２０１８５，跌４３７點或２﹒１２％；恒生中國企業指數報６８９５，

跌１８６點或２﹒６４％；恒生科技指數報４３７４，跌１７７點或３﹒９１％；主板成交

５４６﹒１５億元。

上證綜合指數報３２５９，跌２２點或０﹒６９％，成交２４５２﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１５９２﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒４９０ 變動 ＋９﹒５１％

最高價 ４﹒５１０ 最低價 ４﹒１００

成交股數 １０４３﹒６萬股 成交金額 ４４９８﹒３萬

１０天平均 ５﹒３０５ 歷史波幅％ １８１﹒１３６

２０天平均 ５﹒８３９ 加權平均價 ４﹒３１０

５０天平均 ４﹒９７３ ＲＳＩ１４ ４１﹒３１７

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股份狀態：主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入２６７５﹒３萬元；暫連升２日，累計升

幅９﹒７８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華寶國際（００３３６） ４﹒４９０ ＋９﹒５１

阜豐集團（００５４６） ４﹒５８０ －２﹒５５

常茂生物（００９５４） ０﹒６６０ －２﹒９４

綠新親水膠體（０１０８４） ３﹒４３０ ＋１﹒１８

頤海國際（０１５７９） ２２﹒９００ －４﹒５８

欣融國際（０１５８７） ０﹒７５０ 無升跌

椰豐集團（０１６９５） ０﹒０７２ 無升跌

中國波頓（０３３１８） ３﹒２９０ 無升跌

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（ｅｄ）

