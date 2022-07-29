《異動股》華寶國際（００３３６）升近１０％，報４﹒４９元

《經濟通通訊社２９日專訊》華寶國際（００３３６）升９﹒５１％，報４﹒４９元，最高
價４﹒５１元，最低價４﹒１元；成交１０４３﹒６萬股，成交金額４４９８﹒３萬元；主動買
沽比率８０：２０，資金淨主動買入２６７５﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，
金額１９﹒２１萬元，加權平均成交價４﹒４３元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金
額２１７﹒４７萬元，加權平均成交價４﹒２８５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
９﹒７８％。
現時，恒生指數報２０１８５，跌４３７點或２﹒１２％；恒生中國企業指數報６８９５，
跌１８６點或２﹒６４％；恒生科技指數報４３７４，跌１７７點或３﹒９１％；主板成交
５４６﹒１５億元。
上證綜合指數報３２５９，跌２２點或０﹒６９％，成交２４５２﹒３１億元人民幣。
深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１５９２﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒４９０ 變動 ＋９﹒５１％
最高價 ４﹒５１０ 最低價 ４﹒１００
成交股數 １０４３﹒６萬股 成交金額 ４４９８﹒３萬
１０天平均 ５﹒３０５ 歷史波幅％ １８１﹒１３６
２０天平均 ５﹒８３９ 加權平均價 ４﹒３１０
５０天平均 ４﹒９７３ ＲＳＩ１４ ４１﹒３１７
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股份狀態：主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入２６７５﹒３萬元；暫連升２日，累計升
幅９﹒７８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華寶國際（００３３６） ４﹒４９０ ＋９﹒５１
阜豐集團（００５４６） ４﹒５８０ －２﹒５５
常茂生物（００９５４） ０﹒６６０ －２﹒９４
綠新親水膠體（０１０８４） ３﹒４３０ ＋１﹒１８
頤海國際（０１５７９） ２２﹒９００ －４﹒５８
欣融國際（０１５８７） ０﹒７５０ 無升跌
椰豐集團（０１６９５） ０﹒０７２ 無升跌
中國波頓（０３３１８） ３﹒２９０ 無升跌
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（ｅｄ）
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