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00336 華寶國際
即時 按盤價 升4.230 +0.130 (+3.171%)
大手異動

29/07/2022 11:27

《異動股》華寶國際（００３３６）升近１０％，報４﹒４９元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》華寶國際（００３３６）升９﹒５１％，報４﹒４９元，最高
價４﹒５１元，最低價４﹒１元；成交１０４３﹒６萬股，成交金額４４９８﹒３萬元；主動買
沽比率８０：２０，資金淨主動買入２６７５﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，
金額１９﹒２１萬元，加權平均成交價４﹒４３元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金
額２１７﹒４７萬元，加權平均成交價４﹒２８５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
９﹒７８％。
　　現時，恒生指數報２０１８５，跌４３７點或２﹒１２％；恒生中國企業指數報６８９５，
跌１８６點或２﹒６４％；恒生科技指數報４３７４，跌１７７點或３﹒９１％；主板成交
５４６﹒１５億元。
　　上證綜合指數報３２５９，跌２２點或０﹒６９％，成交２４５２﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１５９２﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒４９０　變動　　　　　＋９﹒５１％
　　最高價　　　　　　４﹒５１０　最低價　　　　　４﹒１００
　　成交股數　　１０４３﹒６萬股　成交金額　　４４９８﹒３萬
　　１０天平均　　　　５﹒３０５　歷史波幅％　１８１﹒１３６
　　２０天平均　　　　５﹒８３９　加權平均價　　　４﹒３１０
　　５０天平均　　　　４﹒９７３　ＲＳＩ１４　　４１﹒３１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入２６７５﹒３萬元；暫連升２日，累計升
幅９﹒７８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華寶國際（００３３６）　　　　４﹒４９０　＋９﹒５１
　　阜豐集團（００５４６）　　　　４﹒５８０　－２﹒５５
　　常茂生物（００９５４）　　　　０﹒６６０　－２﹒９４
　　綠新親水膠體（０１０８４）　　３﹒４３０　＋１﹒１８
　　頤海國際（０１５７９）　　　２２﹒９００　－４﹒５８
　　欣融國際（０１５８７）　　　　０﹒７５０　　　無升跌
　　椰豐集團（０１６９５）　　　　０﹒０７２　　　無升跌
　　中國波頓（０３３１８）　　　　３﹒２９０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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