《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）於１１：２７ａｍ錄得１手１１﹒９萬股
交叉盤，每股造３１１﹒１元，較上日收市價低３﹒０２％，涉資３７０２﹒０９萬元。
騰訊現價跌３﹒０５％，報３１１元；成交１１６９﹒０４萬股，成交金額３６﹒８６億元
，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１﹒２８億元。（ｒｗ）
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29/07/2022 11:28
《大手成交》騰訊一手約１２萬股交叉盤，涉資３７０２萬元
《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）於１１：２７ａｍ錄得１手１１﹒９萬股
交叉盤，每股造３１１﹒１元，較上日收市價低３﹒０２％，涉資３７０２﹒０９萬元。
騰訊現價跌３﹒０５％，報３１１元；成交１１６９﹒０４萬股，成交金額３６﹒８６億元
，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１﹒２８億元。（ｒｗ）
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29/07/2022 11:58 《大手成交》騰訊一手約１１萬股交叉盤，涉資３３３２萬元
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28/07/2022 14:39 《大手成交》騰訊一手約２３萬股交叉盤，涉資７３７７萬元
28/07/2022 13:40 《大手成交》騰訊一手約１１萬股交叉盤，涉資３４１２萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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