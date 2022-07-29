  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
09961 攜程集團—Ｓ
即時 按盤價 跌198.100 -9.700 (-4.668%)
大手異動

29/07/2022 11:28

《中概異動》攜程跌逾５％失守２５０天線，報１９７﹒３元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》攜程（０９９６１）跌５﹒０５％，報１９７﹒３元，較
ＡＤＲ收市低３﹒９６％，跌穿２５０天線（２０３﹒２７５元），最低價１９７﹒３元，最高
價２０７﹒２元；成交２７﹒５６萬股，成交金額５５６５﹒８萬元；主動買沽比率４９：５１
，資金淨主動賣出７０﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２３６﹒７８萬
元，加權平均成交價２００﹒６７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４４７﹒５３萬
元，加權平均成交價２０１﹒７５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒３７％。
　　現時，恒生指數報２０１７４，跌４４８點或２﹒１７％；恒生中國企業指數報６８９１，
跌１９１點或２﹒７％；恒生科技指數報４３７１，跌１８０點或３﹒９７％；主板成交
５５０﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２５９，跌２３點或０﹒７１％，成交２４６７﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３００，跌１２８點或１﹒０３％，成交１６０３﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１９７﹒３００　變動　　　　　－５﹒０５％
　　最高價　　　２０７﹒２００　最低價　　　１９７﹒３００
　　成交股數　　２７﹒５６萬股　成交金額　　５５６５﹒８萬
　　１０天平均　２０６﹒９７０　歷史波幅％　　５１﹒６４６
　　２０天平均　２０５﹒５１５　加權平均價　２０１﹒９５１
　　５０天平均　１８９﹒８４６　ＲＳＩ１４　　４７﹒３２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７０﹒２萬元；暫連跌
３日，累計跌幅７﹒３７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　攜程（０９９６１）　　　１９７﹒３０　－５﹒０５
　　騰訊（００７００）　　　３１１﹒００　－３﹒０５
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒１５　－８﹒１１
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒６６　－２﹒６２
　　理想汽車（０２０１５）　１２７﹒４０　－２﹒０８
　　美團（０３６９０）　　　１７７﹒８０　－５﹒４３
　　京東集團（０９６１８）　２３４﹒２０　－４﹒４１
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒６０　－２﹒４５
　　阿里（０９９８８）　　　　９３﹒２０　－６﹒００
　　網易（０９９９９）　　　１４５﹒３０　－３﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰26/07/2022 09:06  《大手成交》騰訊等４家公司上午９：０５市前大手交易

其他大手異動
More

25/07/2022 09:05  《大手成交》龍湖等２家公司上午９：０４市前大手交易

22/07/2022 09:06  《大手成交》騰訊等７家公司上午９：０５市前大手交易

21/07/2022 09:05  《大手成交》攜程一手約１５萬股市前交易，涉資３１６０萬元

20/07/2022 09:52  《異動股》攜程等４家公司上午９：５１異動

20/07/2022 09:06  《大手成交》網易等４家公司上午９：０５市前大手交易

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金