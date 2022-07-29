《中概異動》攜程跌逾５％失守２５０天線，報１９７﹒３元

《經濟通通訊社２９日專訊》攜程（０９９６１）跌５﹒０５％，報１９７﹒３元，較

ＡＤＲ收市低３﹒９６％，跌穿２５０天線（２０３﹒２７５元），最低價１９７﹒３元，最高

價２０７﹒２元；成交２７﹒５６萬股，成交金額５５６５﹒８萬元；主動買沽比率４９：５１

，資金淨主動賣出７０﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２３６﹒７８萬

元，加權平均成交價２００﹒６７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４４７﹒５３萬

元，加權平均成交價２０１﹒７５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒３７％。

現時，恒生指數報２０１７４，跌４４８點或２﹒１７％；恒生中國企業指數報６８９１，

跌１９１點或２﹒７％；恒生科技指數報４３７１，跌１８０點或３﹒９７％；主板成交

５５０﹒７２億元。

上證綜合指數報３２５９，跌２３點或０﹒７１％，成交２４６７﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２３００，跌１２８點或１﹒０３％，成交１６０３﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 １９７﹒３００ 變動 －５﹒０５％

最高價 ２０７﹒２００ 最低價 １９７﹒３００

成交股數 ２７﹒５６萬股 成交金額 ５５６５﹒８萬

１０天平均 ２０６﹒９７０ 歷史波幅％ ５１﹒６４６

２０天平均 ２０５﹒５１５ 加權平均價 ２０１﹒９５１

５０天平均 １８９﹒８４６ ＲＳＩ１４ ４７﹒３２１

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７０﹒２萬元；暫連跌

３日，累計跌幅７﹒３７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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攜程（０９９６１） １９７﹒３０ －５﹒０５

騰訊（００７００） ３１１﹒００ －３﹒０５

快手（０１０２４） ７８﹒１５ －８﹒１１

小米（０１８１０） １２﹒６６ －２﹒６２

理想汽車（０２０１５） １２７﹒４０ －２﹒０８

美團（０３６９０） １７７﹒８０ －５﹒４３

京東集團（０９６１８） ２３４﹒２０ －４﹒４１

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒６０ －２﹒４５

阿里（０９９８８） ９３﹒２０ －６﹒００

網易（０９９９９） １４５﹒３０ －３﹒７７

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（ｅｄ）

