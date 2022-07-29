《中概異動》攜程跌逾５％失守２５０天線，報１９７﹒３元

《經濟通通訊社２９日專訊》攜程（０９９６１）跌５﹒０５％，報１９７﹒３元，較
ＡＤＲ收市低３﹒９６％，跌穿２５０天線（２０３﹒２７５元），最低價１９７﹒３元，最高
價２０７﹒２元；成交２７﹒５６萬股，成交金額５５６５﹒８萬元；主動買沽比率４９：５１
，資金淨主動賣出７０﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２３６﹒７８萬
元，加權平均成交價２００﹒６７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４４７﹒５３萬
元，加權平均成交價２０１﹒７５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒３７％。
現時，恒生指數報２０１７４，跌４４８點或２﹒１７％；恒生中國企業指數報６８９１，
跌１９１點或２﹒７％；恒生科技指數報４３７１，跌１８０點或３﹒９７％；主板成交
５５０﹒７２億元。
上證綜合指數報３２５９，跌２３點或０﹒７１％，成交２４６７﹒２７億元人民幣。
深證成份指數報１２３００，跌１２８點或１﹒０３％，成交１６０３﹒２７億元人民幣。
基本資料
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現價 １９７﹒３００ 變動 －５﹒０５％
最高價 ２０７﹒２００ 最低價 １９７﹒３００
成交股數 ２７﹒５６萬股 成交金額 ５５６５﹒８萬
１０天平均 ２０６﹒９７０ 歷史波幅％ ５１﹒６４６
２０天平均 ２０５﹒５１５ 加權平均價 ２０１﹒９５１
５０天平均 １８９﹒８４６ ＲＳＩ１４ ４７﹒３２１
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７０﹒２萬元；暫連跌
３日，累計跌幅７﹒３７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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攜程（０９９６１） １９７﹒３０ －５﹒０５
騰訊（００７００） ３１１﹒００ －３﹒０５
快手（０１０２４） ７８﹒１５ －８﹒１１
小米（０１８１０） １２﹒６６ －２﹒６２
理想汽車（０２０１５） １２７﹒４０ －２﹒０８
美團（０３６９０） １７７﹒８０ －５﹒４３
京東集團（０９６１８） ２３４﹒２０ －４﹒４１
小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒６０ －２﹒４５
阿里（０９９８８） ９３﹒２０ －６﹒００
網易（０９９９９） １４５﹒３０ －３﹒７７
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（ｅｄ）
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