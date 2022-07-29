《異動股》閱文集團跌逾５％失守１００天線，報３１﹒７５元

《經濟通通訊社２９日專訊》閱文集團（００７７２）跌５﹒０８％，報３１﹒７５元，跌
穿１００天線（３３﹒３１４元），最低價３１﹒７元，最高價３３﹒７５元；成交８３萬股，
成交金額２６８５﹒６９萬元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７８６﹒１５萬元。
現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２６４﹒１７萬元，加權平均成交價
３２﹒１５１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１３５﹒５１萬元，加權平均成交
價３２﹒５０５元。
現時，恒生指數報２０１７６，跌４４６點或２﹒１６％；恒生中國企業指數報６８９１，
跌１９０點或２﹒６９％；恒生科技指數報４３７０，跌１８１點或３﹒９９％；主板成交
５５２﹒６９億元。
上證綜合指數報３２５９，跌２３點或０﹒７１％，成交２４７２﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２２９７，跌１３０點或１﹒０５％，成交１６０７﹒０１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３１﹒７５０ 變動 －５﹒０８％
最高價 ３３﹒７５０ 最低價 ３１﹒７００
成交股數 ８３萬股 成交金額 ２６８５﹒６９萬
１０天平均 ３３﹒４５０ 歷史波幅％ ３５﹒１２８
２０天平均 ３４﹒１１０ 加權平均價 ３２﹒３５７
５０天平均 ３４﹒５１０ ＲＳＩ１４ ３８﹒２２４
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７８６﹒１５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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閱文集團（００７７２） ３１﹒７５０ －５﹒０８
東方企控集團（０００１８） ０﹒７００ －１﹒４１
新華文軒（００８１１） ５﹒３２０ －１﹒３０
北青傳媒（０１０００） ０﹒６００ ＋７﹒１４
星島（０１１０５） ０﹒４８０ －２﹒０４
十方控股（０１８３１） ０﹒６７０ ＋４２﹒５５
ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒７１０ －２﹒７４
大地國際集團（０８１３０） ０﹒０３３ －８﹒３３
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（ｅｄ）
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