  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00772 閱文集團
即時 按盤價 跌30.950 -2.500 (-7.474%)
大手異動

29/07/2022 11:29

《異動股》閱文集團跌逾５％失守１００天線，報３１﹒７５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》閱文集團（００７７２）跌５﹒０８％，報３１﹒７５元，跌
穿１００天線（３３﹒３１４元），最低價３１﹒７元，最高價３３﹒７５元；成交８３萬股，
成交金額２６８５﹒６９萬元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７８６﹒１５萬元。
現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２６４﹒１７萬元，加權平均成交價
３２﹒１５１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１３５﹒５１萬元，加權平均成交
價３２﹒５０５元。
　　現時，恒生指數報２０１７６，跌４４６點或２﹒１６％；恒生中國企業指數報６８９１，
跌１９０點或２﹒６９％；恒生科技指數報４３７０，跌１８１點或３﹒９９％；主板成交
５５２﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２５９，跌２３點或０﹒７１％，成交２４７２﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９７，跌１３０點或１﹒０５％，成交１６０７﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　３１﹒７５０　變動　　　　　　－５﹒０８％
　　最高價　　　３３﹒７５０　最低價　　　　　３１﹒７００
　　成交股數　　　　８３萬股　成交金額　　２６８５﹒６９萬
　　１０天平均　３３﹒４５０　歷史波幅％　　　３５﹒１２８
　　２０天平均　３４﹒１１０　加權平均價　　　３２﹒３５７
　　５０天平均　３４﹒５１０　ＲＳＩ１４　　　３８﹒２２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７８６﹒１５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團（００７７２）　　　３１﹒７５０　　－５﹒０８
　　東方企控集團（０００１８）　　０﹒７００　　－１﹒４１
　　新華文軒（００８１１）　　　　５﹒３２０　　－１﹒３０
　　北青傳媒（０１０００）　　　　０﹒６００　　＋７﹒１４
　　星島（０１１０５）　　　　　　０﹒４８０　　－２﹒０４
　　十方控股（０１８３１）　　　　０﹒６７０　＋４２﹒５５
　　ＴＯＭ（０２３８３）　　　　　０﹒７１０　　－２﹒７４
　　大地國際集團（０８１３０）　　０﹒０３３　　－８﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰20/07/2022 09:39  《異動股》易鑫集團等２家公司上午９：３８異動

其他大手異動
More

15/07/2022 13:18  《異動股》閱文（００７７２）跌近５％，報３２﹒３５元

13/07/2022 10:52  《異動股》閱文升近５％突破５０天線，報３４﹒４５元

12/07/2022 13:06  《異動股》金科服務等２家公司下午１：０５異動

11/07/2022 09:56  《異動股》閱文等２家公司上午９：５５異動

04/07/2022 10:46  《異動股》閱文（７７２）挫逾５％失守２０天線，報３５﹒９元

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金