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01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 跌12.340 -0.660 (-5.077%)
大手異動

29/07/2022 11:30

《中概異動》小米跌近３％失守１０天線，報１２﹒６２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》小米（０１８１０）跌２﹒９２％，報１２﹒６２元，較
ＡＤＲ收市低２﹒４７％，跌穿１０天線（１２﹒９０６元），最低價１２﹒６元，最高價
１３﹒２４元；成交３４１４﹒４５萬股，成交金額４﹒４億元；主動買沽比率４６：５４，資
金淨主動賣出３１５０﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額
２４９９﹒７１萬元，加權平均成交價１２﹒８３９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證
券，金額４２４４﹒３８萬元，加權平均成交價１２﹒８４１元。
　　現時，恒生指數報２０１７１，跌４５１點或２﹒１９％；恒生中國企業指數報６８８９，
跌１９２點或２﹒７２％；恒生科技指數報４３６７，跌１８５點或４﹒０７％；主板成交
５５６﹒５億元。
　　上證綜合指數報３２５９，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８２﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１２﹒６２０　變動　　　　－２﹒９２％
　　最高價　　　　　　１３﹒２４０　最低價　　　１２﹒６００
　　成交股數　　３４１４﹒４５萬股　成交金額　　　　４﹒４億
　　１０天平均　　　　１２﹒９０６　歷史波幅％　３４﹒５４２
　　２０天平均　　　　１２﹒９９６　加權平均價　１２﹒８９２
　　５０天平均　　　　１２﹒４５０　ＲＳＩ１４　４７﹒２８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３１５０﹒６８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒６２　－２﹒９２
　　騰訊（００７００）　　　３１０﹒６０　－３﹒１８
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒１５　－８﹒１１
　　理想汽車（０２０１５）　１２７﹒５０　－２﹒００
　　美團（０３６９０）　　　１７７﹒６０　－５﹒５３
　　京東集團（０９６１８）　２３４﹒００　－４﹒４９
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒７０　－２﹒３４
　　百度（０９８８８）　　　１３４﹒４０　－３﹒０３
　　阿里（０９９８８）　　　　９３﹒０５　－６﹒１５
　　網易（０９９９９）　　　１４５﹒００　－３﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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