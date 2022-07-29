《中概異動》小米跌近３％失守１０天線，報１２﹒６２元

《經濟通通訊社２９日專訊》小米（０１８１０）跌２﹒９２％，報１２﹒６２元，較
ＡＤＲ收市低２﹒４７％，跌穿１０天線（１２﹒９０６元），最低價１２﹒６元，最高價
１３﹒２４元；成交３４１４﹒４５萬股，成交金額４﹒４億元；主動買沽比率４６：５４，資
金淨主動賣出３１５０﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額
２４９９﹒７１萬元，加權平均成交價１２﹒８３９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證
券，金額４２４４﹒３８萬元，加權平均成交價１２﹒８４１元。
現時，恒生指數報２０１７１，跌４５１點或２﹒１９％；恒生中國企業指數報６８８９，
跌１９２點或２﹒７２％；恒生科技指數報４３６７，跌１８５點或４﹒０７％；主板成交
５５６﹒５億元。
上證綜合指數報３２５９，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８２﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒０６億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒６２０ 變動 －２﹒９２％
最高價 １３﹒２４０ 最低價 １２﹒６００
成交股數 ３４１４﹒４５萬股 成交金額 ４﹒４億
１０天平均 １２﹒９０６ 歷史波幅％ ３４﹒５４２
２０天平均 １２﹒９９６ 加權平均價 １２﹒８９２
５０天平均 １２﹒４５０ ＲＳＩ１４ ４７﹒２８５
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３１５０﹒６８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） １２﹒６２ －２﹒９２
騰訊（００７００） ３１０﹒６０ －３﹒１８
快手（０１０２４） ７８﹒１５ －８﹒１１
理想汽車（０２０１５） １２７﹒５０ －２﹒００
美團（０３６９０） １７７﹒６０ －５﹒５３
京東集團（０９６１８） ２３４﹒００ －４﹒４９
小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒７０ －２﹒３４
百度（０９８８８） １３４﹒４０ －３﹒０３
阿里（０９９８８） ９３﹒０５ －６﹒１５
網易（０９９９９） １４５﹒００ －３﹒９７
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（ｅｄ）
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