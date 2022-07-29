《中概異動》阿里低開近０﹒５％，傳馬雲擬放棄對螞蟻集團控制權

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里（０９９８８）現價跌０﹒４５％，報９８﹒７元，該股
成交約１４１萬股，涉資１﹒４０億元；騰訊（００７００）無升跌，報３２０﹒８元；美團
（０３６９０）升０﹒４８％，報１８８﹒９元；小米（０１８１０）升１﹒２３％，報
１３﹒１６元。
據外電引述知情人士表示，馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制。
知情人士指，馬雲多年來一直考慮放棄對螞蟻集團的控制權，而他之前沒有放棄控制權，是
因為不想推遲螞蟻金服的ＩＰＯ計劃。
現時，恒生指數報２０６４７，升２４點或升０﹒１２％，主板成交１６﹒５４億元。國企
指數報７０９５，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４５６１，升８點或升０﹒２０％
。
即月期指新報２０６１８，升１４點，低水２９點。即月國指期貨報７１０６，升１４點，
高水１０點。即月科指期貨新報４５６１，升２點，低水１點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） ９８﹒７元 跌０﹒４５％
騰訊（００７００） ３２０﹒８元 無升跌
美團（０３６９０） １８８﹒９元 升０﹒４８％
小米（０１８１０） １３﹒１６元 升１﹒２３％
京東集團（０９６１８） ２４９元 升１﹒６３％
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（ｅｒ）
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