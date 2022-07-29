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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌291.000 -8.600 (-2.870%)
大手異動

29/07/2022 09:24

《中概異動》阿里低開近０﹒５％，傳馬雲擬放棄對螞蟻集團控制權

　　《經濟通通訊社２９日專訊》阿里（０９９８８）現價跌０﹒４５％，報９８﹒７元，該股
成交約１４１萬股，涉資１﹒４０億元；騰訊（００７００）無升跌，報３２０﹒８元；美團
（０３６９０）升０﹒４８％，報１８８﹒９元；小米（０１８１０）升１﹒２３％，報
１３﹒１６元。
　　據外電引述知情人士表示，馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制。
　　知情人士指，馬雲多年來一直考慮放棄對螞蟻集團的控制權，而他之前沒有放棄控制權，是
因為不想推遲螞蟻金服的ＩＰＯ計劃。
　　現時，恒生指數報２０６４７，升２４點或升０﹒１２％，主板成交１６﹒５４億元。國企
指數報７０９５，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４５６１，升８點或升０﹒２０％

　　即月期指新報２０６１８，升１４點，低水２９點。即月國指期貨報７１０６，升１４點，
高水１０點。即月科指期貨新報４５６１，升２點，低水１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　９８﹒７元　跌０﹒４５％
　　騰訊（００７００）　　　３２０﹒８元　　　　無升跌
　　美團（０３６９０）　　　１８８﹒９元　升０﹒４８％
　　小米（０１８１０）　　　１３﹒１６元　升１﹒２３％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４９元　升１﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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