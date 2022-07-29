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02343 太平洋航運
即時 按盤價 升3.740 +0.310 (+9.038%)
大手異動

29/07/2022 09:26

《異動股》太平洋航運（２３４３）高開６％，中期純利升１﹒９倍

　　《經濟通通訊社２９日專訊》太平洋航運（０２３４３）中期純利上升，現價升６﹒１２％
，報３﹒６４元，該股成交約４０２萬股，涉資１４６４萬元；東方海外（００３１６）升
１﹒８２％，報２６８元；中遠海控（０１９１９）升１﹒７２％，報１１﹒８元；中遠海能
（０１１３８）跌１﹒４４％，報５﹒４８元。
　　太平洋航運公布，截至６月３０日止中期純利４﹒６５億美元，按年升１﹒９１倍；每股基
本盈利９﹒５３美仙；派中期息３５港仙，及額外特別股息１７港仙。
　　期內營業額１７﹒２３億美元，按年升５０﹒８５％。
　　現時，恒生指數報２０６４７，升２４點或升０﹒１２％，主板成交１６﹒５４億元。國企
指數報７０９５，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４５６１，升８點或升０﹒２０％

　　即月期指新報２０６１７，升１３點，低水３０點。即月國指期貨報７１０２，升１０點，
高水６點。即月科指期貨新報４５５８，跌１點，低水４點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太平洋航運（０２３４３）　　３﹒６４元　升６﹒１２％
　　東方海外（００３１６）　　　　２６８元　升１﹒８２％
　　中遠海控（０１９１９）　　　１１﹒８元　升１﹒７２％
　　中遠海能（０１１３８）　　　５﹒４８元　跌１﹒４４％
　　中遠海發（０２８６６）　　　１﹒３１元　　　　無升跌
　　招商局港口（００１４４）　１３﹒０８元　　　　無升跌
　　海豐國際（０１３０８）　　２６﹒８５元　升０﹒３７％
　　廈門港務（０３３７８）　　　２﹒１９元　　　　無升跌
　　天津港（０３３８２）　　　　０﹒６１元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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