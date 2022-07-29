《異動股》太平洋航運（２３４３）高開６％，中期純利升１﹒９倍

《經濟通通訊社２９日專訊》太平洋航運（０２３４３）中期純利上升，現價升６﹒１２％

，報３﹒６４元，該股成交約４０２萬股，涉資１４６４萬元；東方海外（００３１６）升

１﹒８２％，報２６８元；中遠海控（０１９１９）升１﹒７２％，報１１﹒８元；中遠海能

（０１１３８）跌１﹒４４％，報５﹒４８元。

太平洋航運公布，截至６月３０日止中期純利４﹒６５億美元，按年升１﹒９１倍；每股基

本盈利９﹒５３美仙；派中期息３５港仙，及額外特別股息１７港仙。

期內營業額１７﹒２３億美元，按年升５０﹒８５％。

現時，恒生指數報２０６４７，升２４點或升０﹒１２％，主板成交１６﹒５４億元。國企

指數報７０９５，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４５６１，升８點或升０﹒２０％

。

即月期指新報２０６１７，升１３點，低水３０點。即月國指期貨報７１０２，升１０點，

高水６點。即月科指期貨新報４５５８，跌１點，低水４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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太平洋航運（０２３４３） ３﹒６４元 升６﹒１２％

東方海外（００３１６） ２６８元 升１﹒８２％

中遠海控（０１９１９） １１﹒８元 升１﹒７２％

中遠海能（０１１３８） ５﹒４８元 跌１﹒４４％

中遠海發（０２８６６） １﹒３１元 無升跌

招商局港口（００１４４） １３﹒０８元 無升跌

海豐國際（０１３０８） ２６﹒８５元 升０﹒３７％

廈門港務（０３３７８） ２﹒１９元 無升跌

天津港（０３３８２） ０﹒６１元 無升跌

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（ｅｒ）

