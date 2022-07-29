《中概異動》百勝中國（０９９８７）高開１％，半年少賺５６％

《經濟通通訊社２９日專訊》百勝中國（０９９８７）現價升１﹒２２％，報３６６元，該

股成交約２３００股，涉資８４萬元；海底撈（０６８６２）升１％，報１６﹒１６元；九毛九

（０９９２２）升１﹒５３％，報１８﹒５６元；呷哺呷哺（００５２０）跌０﹒２８％，報

３﹒５２元。

百勝中國公布截至今年６月底止半年淨利潤１﹒８３億美元，按年下跌５５﹒５％，每股盈

利０﹒４３元，派息０﹒１２元。該公司期內總收入４５﹒７４億美元，升０﹒２％，經營利潤

２﹒７２億美元，跌５２﹒７％。

百勝中國截至今年６月底止第二季總收入２１﹒２８億美元，跌１３﹒２％，同店銷售額較

去年同期下降１６％，其中肯德基和必勝客分別下降１６％和１５％；經營利潤８１００萬美元

挫６５﹒２％；淨利潤８３００萬元減少５４﹒１％，每股盈利０﹒２元。



＊第二季收入下跌逾１３％＊



百勝中國認為，第二季度中國經歷迄今為止最為嚴重的新冠疫情爆發，餐飲業和公司運營持

續遭受疫控之中。今年４月和５月，百勝中國在全國有平均超過２５００家門店暫時停業或只提

供外賣和外帶服務，其中約４５％為暫時停業的門店，同店銷售額同比下降超過２０％。上海在

整個４月至５月處於全域封控狀態，在此期間，百勝中國在上海僅有約３０％的門店營業，只能

提供有限服務。暫時停業的門店６月開始逐漸恢復營業，並於６ 月下旬有序恢復有限的堂食服

務。

今年６月份全國各地的疫情防控程度逐步放鬆。截至６月底，百勝中國暫時停業或只提供外

賣或外帶服務的門店減少至約８００家，銷售表現環比有所改善，同店銷售額同比下降的百分比

為高個位數。

進入第三季度，百勝中國認為逐步復甦的趨勢。儘管如此，新冠疫情依舊反覆，或仍有潛在

爆發的風險。百勝中國預期餐廳客流的恢復仍需時日，且趨勢是不平均和非線形的。

百勝中國對今年２月８日披露的２０２２財年目標保持不變，目前淨新增約１０００至

１２００家門店，資本支出在約８至１０億美元之間。



＊恒指高開２４點報２０６４７＊



現時，恒生指數報２０６４７，升２４點或升０﹒１２％，主板成交１６﹒５４億元。國企

指數報７０９５，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４５６１，升８點或升０﹒２０％

。

即月期指新報２０６０８，升４點，低水３９點。即月國指期貨報７０９９，升７點，高水

３點。即月科指期貨新報４５５５，跌４點，低水７點。

上證綜合指數報３２８２，升０點或升０﹒０１％，成交２７﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２４３９，升１０點或升０﹒０９％，成交１６﹒１４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百勝中國（０９９８７） ３６６元 升１﹒２２％

海底撈（０６８６２） １６﹒１６元 升１％

九毛九（０９９２２） １８﹒５６元 升１﹒５３％

呷哺呷哺（００５２０） ３﹒５２元 跌０﹒２８％

快餐帝國（０１８４３） ０﹒３６元 無升跌

奈雪的茶（０２１５０） ５﹒８元 無升跌

聚利寶控股（０８５２７） １﹒３８元 無升跌

海倫司（０９８６９） １５﹒３８元 跌０﹒５２％

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（ｅｒ）

