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09987 百勝中國－Ｓ
即時 按盤價 升366.800 +5.200 (+1.438%)
大手異動

29/07/2022 09:27

《中概異動》百勝中國（０９９８７）高開１％，半年少賺５６％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》百勝中國（０９９８７）現價升１﹒２２％，報３６６元，該
股成交約２３００股，涉資８４萬元；海底撈（０６８６２）升１％，報１６﹒１６元；九毛九
（０９９２２）升１﹒５３％，報１８﹒５６元；呷哺呷哺（００５２０）跌０﹒２８％，報
３﹒５２元。
　　百勝中國公布截至今年６月底止半年淨利潤１﹒８３億美元，按年下跌５５﹒５％，每股盈
利０﹒４３元，派息０﹒１２元。該公司期內總收入４５﹒７４億美元，升０﹒２％，經營利潤
２﹒７２億美元，跌５２﹒７％。
　　百勝中國截至今年６月底止第二季總收入２１﹒２８億美元，跌１３﹒２％，同店銷售額較
去年同期下降１６％，其中肯德基和必勝客分別下降１６％和１５％；經營利潤８１００萬美元
挫６５﹒２％；淨利潤８３００萬元減少５４﹒１％，每股盈利０﹒２元。
　
＊第二季收入下跌逾１３％＊
　
　　百勝中國認為，第二季度中國經歷迄今為止最為嚴重的新冠疫情爆發，餐飲業和公司運營持
續遭受疫控之中。今年４月和５月，百勝中國在全國有平均超過２５００家門店暫時停業或只提
供外賣和外帶服務，其中約４５％為暫時停業的門店，同店銷售額同比下降超過２０％。上海在
整個４月至５月處於全域封控狀態，在此期間，百勝中國在上海僅有約３０％的門店營業，只能
提供有限服務。暫時停業的門店６月開始逐漸恢復營業，並於６　月下旬有序恢復有限的堂食服
務。
　　今年６月份全國各地的疫情防控程度逐步放鬆。截至６月底，百勝中國暫時停業或只提供外
賣或外帶服務的門店減少至約８００家，銷售表現環比有所改善，同店銷售額同比下降的百分比
為高個位數。
　　進入第三季度，百勝中國認為逐步復甦的趨勢。儘管如此，新冠疫情依舊反覆，或仍有潛在
爆發的風險。百勝中國預期餐廳客流的恢復仍需時日，且趨勢是不平均和非線形的。
　　百勝中國對今年２月８日披露的２０２２財年目標保持不變，目前淨新增約１０００至
１２００家門店，資本支出在約８至１０億美元之間。
　
＊恒指高開２４點報２０６４７＊
　
　　現時，恒生指數報２０６４７，升２４點或升０﹒１２％，主板成交１６﹒５４億元。國企
指數報７０９５，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４５６１，升８點或升０﹒２０％

　　即月期指新報２０６０８，升４點，低水３９點。即月國指期貨報７０９９，升７點，高水
３點。即月科指期貨新報４５５５，跌４點，低水７點。
　　上證綜合指數報３２８２，升０點或升０﹒０１％，成交２７﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３９，升１０點或升０﹒０９％，成交１６﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百勝中國（０９９８７）　　　　３６６元　升１﹒２２％
　　海底撈（０６８６２）　　　１６﹒１６元　　　　升１％
　　九毛九（０９９２２）　　　１８﹒５６元　升１﹒５３％
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　３﹒５２元　跌０﹒２８％
　　快餐帝國（０１８４３）　　　０﹒３６元　　　　無升跌
　　奈雪的茶（０２１５０）　　　　５﹒８元　　　　無升跌
　　聚利寶控股（０８５２７）　　１﹒３８元　　　　無升跌
　　海倫司（０９８６９）　　　１５﹒３８元　跌０﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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